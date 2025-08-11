اعتبارًا من يوم 27 أكتوبر 2025، ستربط "لوفتهانزا" عاصمة ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا بالرياض عبر ثلاث رحلات أسبوعياً على مدار العام.

طائرة "لوفتهانزا" الحديثة من طراز إيرباص A350-900، تضم 293 مقعد موزعة على درجة الأعمال، والدرجة الممتازة، والدرجة الاقتصادية.

المسار الجديد سيوفر خياراتٍ أوسع للعملاء عبر ثلاث رحلاتٍ أسبوعية إلى جانب رحلة "لوفتهانزا" اليومية إلى فرانكفورت.

تستعد "لوفتهانزا" لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية بإطلاق مسار جوي جديد يربط بين العاصمة الرياض ومدينة ميونخ في ألمانيا، بهدف رفع طاقتها التشغيلية في السوق السعودية بنسبة نحو 50%.

واعتبارًا من يوم 27 أكتوبر 2025، وبالتزامن مع تدشين جدول رحلاتها لموسم شتاء 2025/2026، ستُعيد "لوفتهانزا" تشغيل هذا المسار الذي كان متوقفًا منذ عام 2017، عبر رحلات مباشرة بدون توقف ثلاث مرات أسبوعياً، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، لنقل حوالي 300 مسافر في كل رحلة إلى مركزها الرئيسي في ميونخ، في رحلة لا تتجاوز مدتها الخمس ساعات، لتعزز الربط بين العاصمة السعودية وشبكة "لوفتهانزا" العالمية، وتوفر خيارات سفر أكثر مرونة وكفاءة للمسافرين من وإلى الرياض.

المسار الجوي الجديد الذي تم إطلاقه من الرياض سيربط المسافرين من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بمطار ميونخ الدولي، الحاصل على تصنيف الخمس نجوم من "سكاي تراكس"، حيث تنطلق الرحلة الجديدة رقم LH641 أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في الساعة6:25 صباحاً من مطار الملك خالد الدولي، وتصل إلى ميونخ في الساعة 10:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، لتوفّر للمسافرين ربطاً مثالياً مع شبكة وجهات "لوفتهانزا" العالمية. أما رحلة العودة إلى الرياض، فستكون رحلة ليلية تقلع من ميونيخ أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 9:45 مساءً، وتصل الساعة 4:50 صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي في مطار الملك خالد الدولي.

ويُعد المسار الجوي الجديد إضافة مهمة إلى الرحلات اليومية الحالية بين الرياض وفرانكفورت، حيث يوفر للمسافرين خيارات أكثر مرونة بفضل التوقيت المختلف لرحلات فرانكفورت. ومن المقرر أن تُشغّل "لوفتهانزا" هذا الخط المعاد إطلاقه باستخدام واحدة من أحدث طائراتها، إيرباص A350-900 الموفرة للوقود، بسعة 293 مقعدًا موزعة على درجة الأعمال، والدرجة الممتازة، والدرجة الاقتصادية. وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة الاقتصادية من 1,495 ريال سعودي.

يذكر أن "لوفتهانزا" تسيّر حالياً رحلات يومية من الدمام والرياض إلى فرانكفورت، بينما تقدم الخطوط الجوية الإيطالية (ITA Airways) خمس رحلاتٍ أسبوعية من الرياض وثلاث رحلات أسبوعية من جدة إلى روما. أما "يورو وينجز"، فتعتزم تسيير سبع رحلات أسبوعية من جدة إلى برلين وكولونيا وشتوتغارت خلال موسم الشتاء المقبل. وبذلك، ستوفر الشركات الثلاث التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" ما مجموعه 25 رحلة أسبوعية إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الرحلة الجديدة إلى ميونخ، علماً بأن شركات الطيران التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" تسيّر أكثر من 120 رحلة أسبوعياً إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتتمتع "لوفتهانزا" الألمانية بتاريخٍ عريقٍ في السوق السعودية، وهي تُسيّر رحلاتها إلى المملكة منذ 65 عاماً، وقد احتفت مؤخراً بذكرى انطلاق عملياتها بالمملكة في مدينة الدمام التي كانت وجهتها الأولى. واليوم، تسعى "لوفتهانزا" للمساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الرحلات الجوية إلى العاصمة الرياض، خاصةً مع اعتزام المملكة استضافة العديد من الفعاليات الكبرى؛ مثل: إكسبو 2030، وبطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي من المتوقع أن تزيد الطلب على الرحلات الجوية إلى قلب شبه الجزيرة العربية.

وبهذه المناسبة، صرح صادق محمد، مدير عام المبيعات في المملكة العربية السعودية بمجموعة "لوفتهانزا"، قائلاً: "تُعد ميونيخ من وجهات غرب أوروبا الأكثر رواجاً لدى عملائنا. ويُعتبر المطار بحد ذاته بوابة مريحة وجميلة توفر تجربة مميزة، سواء للمسافرين القادمين عبر رحلات الربط أو المتطلعين لزيارة المدينة ومرافقها الرائعة، خاصة القلاع والبحيرات الخلابة قرب جبال الألب."

وباعتباره أحد المركزين الرئيسيين لعمليات "لوفتهانزا"، يتيح مطار ميونخ للمسافرين من المملكة العربية السعودية الوصول إلى نحو 130 وجهة حول العالم، لا سيما في أوروبا وأمريكا وآسيا.

الجدير بالذكر أن هذا المسار الجوي الذي أعيد إطلاقه كان جزءاً من جدول رحلات "لوفتهانزا" حتى عام 2017، ومن المتوقع أن يعيد ربط المملكة بأحد أهم المراكز الاقتصادية في ألمانيا، حيث تشتهر ميونخ، بعدد سكانها البالغ 1.5 مليون نسمة، بتنوع ثقافتها ومناظرها الطبيعية الخلابة، وبكونها مقراً لشركاتٍ عالميةٍ كبرى؛ مثل: "بي إم دبليو" و"سيمنز" و"أليانز"، كما تشتهر بفعالياتها النابضة بالحياة، ومن أهمها: أسواق الكريسماس ومهرجان "أكتوبرفست" السنوي.

-انتهى-

#بياناتشركات