أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "ككست سي إن سي" العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات الاستراتيجية، عن تعيين لوتشيانا بلاكويل شريكًا في مكتبها بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. سوف تسهم خبرة لوتشيانا الواسعة في مجال الاتصال الرقمي والمؤسسي والمالي في تعزيز العروض الاستراتيجية التي تقدمها الشركة إلى عملائها، مما سيرفع من مستوى تنافسيتها وقدراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

تتمتع لوتشيانا بخبرة مهنية تزيد عن 20 عامًا، وتُعدُ من الرواد في مجال الاتصالات المؤسسية في أبوظبي، حيث كانت أول محررة رقمية في صحيفة ”ذا ناشيونال“، كما شغلت مناصب استراتيجية في جهات عديدة مثل أدنوك ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركة مصدر. وضمن خبراتها السابقة، تولت منصب شريك بشركة FGSللاستشارات، حيث لعبت دورًا محوريًا في إطلاق وقيادة إدارة الخدمات الرقمية، كما كانت مستشارًا موثوقًا للعديد من كبار المسؤولين في المنطقة.

تدعم خبرات بلاكويل التزام شركة "ككست سي إن سي" بتقديم حلول استراتيجية شاملة في مجال الاتصالات، وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء في أحد أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم.

وقال بن كورسون، الشريك والرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة "ككست سي إن سي": ’’يسرنا انضمام لوتشيانا إلى شركة "ككست سي إن سي". ونحن على ثقة تامة بالقيمة التي سوف تضيفها خبراتها في مجال الاتصال الرقمي واستراتيجيات إدارة سمعة الشركات، كما سوف يساهم فهمها العميق للمنطقة في تطوير قدراتنا في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. وسوف تمثل رؤية لوتشيانا المستقبلية خطوة هامة في مسيرة نمو أعمالنا في المنطقة، مما يتيح لنا تحقيق نتائج غير مسبوقة لعملائنا‘‘.

ومن جهتها، علقت لوتشيانا بلاكويل، شريك بشركة "ككست سي إن سي" قائلة: ’’يسعدني الانضمام لشركة "ككست سي إن سي" التي تشتهر بالتخطيط الاستراتيجي والتميز في الاستشارات المقدمة للعملاء في مجال الاتصال. كما أتطلع قدمًا للعمل عن كثب مع الفريق لنواصل تقديم الخدمات القيمة لعملائنا وندفع عجلة نمو أعمالنا ونجاحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط‘‘.

يؤكد تعيين لوتشيانا بلاكويل التزام شركة "ككست سي إن سي" بترسيخ مكانتها البارزة كشركة عالمية موثوقة تقدم حلولاً مخصصة وعالية التأثير.

نبذة عن شركة ككست سي إن سي

شركة ككست سي إن سي التابعة لمجموعة "بابليسيز جروب" العالمية، هي شركة رائدة في مجال خدمات الاتصالات الاستراتيجية تساعد عملائها على تحقيق أهدافهم منذ أكثر من 50 عامًا، ولديها مكاتب في أهم المراكز المالية والتجارية في العالم. تستخدم الشركة رؤيتها وقدراتها الإبداعية وفهمها العميق لدعم العملاء في تحقيق النمو الأعمال ودفع التحول المؤسسي وحماية سمعة الشركات.

