تقدّم قياسي في مشروعي " أترنيتاس" و"فانغارد" وإطلاق برج ثالث يحمل علامة فرانك مولر قريباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "لندن جيت"، المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة في دبي، بالشراكة مع دار الساعات السويسرية الراقية "فرانك مولر"، عن تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال البناء ضمن محفظة مشاريعهما السكنية ذات العلامة التجارية المشتركة، مما يعكس مرحلة جديدة من النجاح في إطار شراكتهما الاستراتيجية المتنامية.

ويواصل مشروع " أترنيتاس"، الذي تم بيع وحداته بالكامل خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه، تحقيق إنجازات نوعية، حيث وصلت أعمال الإنشاء إلى الطابق الخامس والسبعين، مع اكتمال البنية التحتية بنسبة 100%، وتجاوز نسبة إنجاز الهيكل العلوي 70%. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2027، ليُشكّل عند اكتماله علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة ذات العلامات التجارية في دبي، من خلال ما يقدمه من معايير غير مسبوقة في الدقة الهندسية، والحرفية، والفخامة.

أما مشروع "فانغارد"، ثاني مشاريع التعاون بين "لندن جيت" و"فرانك مولر"، فقد شهد إقبالاً لافتاً تُوّج ببيع جميع وحداته بالكامل، ويواصل أعماله الإنشائية وفق الخطة الزمنية نحو التسليم في الربع الثالث من عام 2027، بعد أن وصلت أعمال البناء إلى الطابق الثامن عشر. ويقع المشروع في قلب مرسى دبي، حيث يجسّد مزيجاً فريداً من التصميم الأنيق والفخامة الخالدة التي تُميّز العلامتين العالميتين.

وانطلاقاً من هذا النجاح، تعمل لندن جيت وفرانك مولر حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للبرج الثالث الذي يحمل علامتهما المشتركة، والمقرر الإعلان عنه رسمياً خلال الفترة المقبلة. ويُجسّد المشروع المرتقب قوة الشراكة المتنامية بين الجانبين ورؤيتهما الطموحة لإعادة تعريف مفهوم السكن الفاخر عبر التصميم المبتكر والتميّز الهندسي.

وفي هذا الصدد، أكدت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لشركة "لندن جيت"، على أهمية الشراكة مع 'فرانك مولر' مشيرةً إلى أنها تزداد عمقاً وقوة مع كل إنجاز نحققه معاً. فكل مشروع يجمعنا يُجسد التزاماً راسخاً بالتميّز والابتكار، ويُترجم رؤيتنا المشتركة لتقديم مفاهيم جديدة للسكن الفاخر. ومع وصول مشروع 'أترنيتاس' إلى الطابق الخامس والسبعين، والتقدّم المستمر في أعمال بناء 'فانغارد'، نشعر بحماس كبير للإعلان عن مشروعنا الثالث المرتقب. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نعمل على بناء إرث من المشاريع السكنية التي تمزج بين الدقّة السويسرية العريقة وروح دبي العصرية، لنُقدّم تجربة معيشية تُعيد رسم معايير الفخامة في الإمارة."

من جانبه، قال إيرول باليان، المدير الإداري لشركة "فرانك مولر": "شكّل دخولنا إلى قطاع التطوير العقاري خطوة طموحة نحو آفاق جديدة، لم تكن مألوفة بالنسبة لعلامتنا العريقة. إلا أن هذه الخطوة، التي بدأت كمغامرة مدروسة، سرعان ما تحوّلت إلى ركيزة أساسية ضمن رؤيتنا طويلة المدى، بفضل شراكتنا الوثيقة مع 'لندن جيت'. إن التقدّم الذي نلمسه في كلا المشروعين لا يُقاس فقط بمدى التقدّم الإنشائي، بل يعكس في جوهره انسجاماً عميقاً بين قيمنا المشتركة في الإبداع، والدقّة الحرفية، وابتكار تصاميم تحمل طابعاً خالداً. لقد أثبتت دبي، من خلال بيئتها المتسارعة وديناميكيتها العالمية، أنها الحاضنة المثالية لهذه الشراكة الطموحة، ومنصة مواتية لتوسيع حدود الابتكار وتجاوز التوقعات نحو آفاق غير مسبوقة."

ويمثّل كل مشروع يحمل توقيع فرانك مولر تحفة معمارية تجسّد التقاء إرثين من الإبداع والدقة. فبينما تسهم لندن جيت بخبرتها في ابتكار مشاريع تعيد رسم أفق دبي بمعايير تجمع بين الحداثة والجودة، تضيف فرانك مولر أكثر من ثلاثة عقود من التفرّد السويسري في صناعة الساعات وفنونها الدقيقة. ومن خلال هذا التلاقي المبدع تولد رؤية جديدة للفخامة، تتحوّل فيها الأبراج السكنية إلى روائع تنبض بالفن والحرفية الرفيعة، لترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية للفخامة المعمارية الأصيلة.

نبذة عن شركة لندن جيت

تُعدّ شركة لندن جيت واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة في دبي حيث تعمل على إعادة صياغة مفهوم العقارات الفاخرة في دبي من خلال رؤية مبتكرة تمزج بين الابتكار المعماري والجودة المتقنة. وبصفتها مطوراً رائداً، رسّخت الشركة مكانتها عبر تصميم مشاريع تُجسّد تناغماً فريداً بين أناقة لندن الكلاسيكية وروح دبي العصرية النابضة بالحياة، وهو الأسلوب الذي أصبح علامة فارقة لهويتها المميزة. وفي إطار خططها التوسعية الطموحة، تستعد الشركة لتسليم نحو 2000 وحدة سكنية فاخرة في أبرز المناطق الحيوية في دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: https://londongate.ae/

نبذة عن شركة فرانك مولر

تأسست شركة فرانك مولر في جنيف، سويسرا، وتُعد من أبرز دور صناعة الساعات الفاخرة في العالم، حيث اشتهرت بابتكاراتها الرائدة وحرفيتها الدقيقة وتصاميمها الأيقونية. ويُلقّب فرانك مولر بـ "سيّد التعقيدات" لما قدّمه من إبداعات غيّرت معايير صناعة الساعات لأكثر من ثلاثة عقود. واليوم، ومع دخولها عالم المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، تواصل العلامة إرثها العريق في تجسيد الدقة والأناقة، مُترجمة فلسفتها في التصميم الراقي من فن صناعة الساعات إلى فن العمارة الحديثة.

