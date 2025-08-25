القاهرة، أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن توقيع شراكات استراتيجية مع كل من إيديوهايف، الرائدة في مجال التعليم من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، واينوفت للتعليم، المتخصصة في تعليم الطفولة المبكرة في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود لايم الرامية إلى تقديم حلول تمويلية مرنة لسداد المصروفات الدراسية، بما يتيح للعائلات في مصر، الاستثمار في رحلة تعليمية عالية الجودة لأبنائهم بسهولة وثقة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقدم لايم حلولاً مالية لكل من إيديوهايف واينوفت للتعليم عبر منصتها الرقمية المعتمدة على البيانات. سيتيح ذلك للأهالي تجربة سلسة للحصول على تمويل تعليمي يصل إلى مليون جنيه مصري، مع موافقة فورية في غضون دقائق، لدعم رحلة أبنائهم التعليمية من مراحل التعلم المبكر وحتى المرحلة الثانوية.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم، عن أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "تفخر لايم بالتعاون مع مؤسسات رائدة مثل إيديوهايف وإينوفت للتعليم، بهدف جعل التعليم العالمي المتنوع متاح بشكل أكبر للأسر، مع تقديم عروض استرداد نقدي حصرية. ففي مصر، يوجد 26.5 مليون أسرة تضم أكثر من 25.6 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، منهم 1.3 مليون في مرحلة ما قبل الابتدائي، و13.6 مليون في المرحلة الابتدائية، و6.1 مليون في المرحلة الإعدادية، و4.4 مليون في المرحلة الثانوية. ومن خلال سوق رقمي يضم نخبة من المؤسسات التعليمية وأدوات ذكية للمساعدة في اتخاذ القرارات، تُمكّن لايم العائلات من اختيار البيئة التعليمية الأنسب لأبنائهم والاستفادة من خطط دفع منظمة".

ومن جانبه، صرّح كريم مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذي لإيديوهايف، قائلاً: "في إيديوهايف، نؤمن بأن التعليم الجيد يجب أن يكون متاحاً للجميع، مواكباً للمستقبل، ومرتكزاً على القيم. وعلى مدى أكثر من 25 عاماً، حافظنا على هذا الإيمان منذ تأسيس أول مدرسة لنا وحتى المؤسسات التعليمية الناجحة التي نديرها اليوم. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع لايم خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا، إذ تتيح لعدد أكبر من الطلاب الاستفادة من نماذج تعليمية عالمية من كندا وألمانيا وسويسرا هنا في مصر، مما يؤهلهم لعالم سريع التغير."

وفي السياق ذاته، علّقت دينا عبد الوهاب، العضو المنتدب لاينوفت للتعليم: "بصفتنا جهة رائدة وموثوقة في مجال تعليم الطفولة المبكرة، تتمثل مهمتنا في تعزيز تنمية الطفل والأسرة من خلال تقديم تجارب تعليمية مبتكرة وغنية تشمل التعلم القائم على اللعب، ومنهج مونتيسوري، ومنهج STEAM، والتعلم القائم على الاستقصاء، وهي برامج قد صممت خصيصًا لتنمية الفضول ودعم إمكانات كل طفل. ومع إطلاقنا لتسعة مراكز في جميع أنحاء مصر وخططنا لإنشاء 16 مركزًا إضافيًا خلال السنوات الخمس المقبلة، تضمن هذه الشراكة مع 'لايم' أن تتمكن المزيد من الأسر من الوصول إلى بيئات تعليمية مؤهلة للمستقبل بالاستفادة من حلول تمويلية مرنة، مما يسمح بالتركيز الكامل على نمو الطفل وتطوره."

ومن خلال شراكاتها مع إيديوهايف واينوفت للتعليم، تسعى لايم إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم التفاعلي المعتمد على التكنولوجيا، لتمكين الأفراد والشباب من اكتساب المعرفة والأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما يعزز رسالة لايم في جعل التعليم متاحاً للجميع.

نبذة عن لايم للتمويل الاستهلاكي:

لايم للتمويل الاستهلاكي هي أكبر منصة رقمية في مصر متخصصة في تمويل التعليم كاستثمار طويل الأجل. بينما تنطلق لايم بتمكين العائلات عبر حلول تمويلية مرنة، وواضحة، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطي رحلة التعليم كاملة من الحضانة وحتى الدكتوراه، فإنها في الوقت ذاته تؤسس قاعدة للتوسع مستقبلاً نحو قطاعات أخرى ذات تأثير واسع.

يقدّم التطبيق منصة رقمية شاملة تضم نخبة من المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجربة رقمية سلسة للتسجيل والموافقة، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة. برؤية تهدف إلى خدمة شرائح متعددة من المستهلكين وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول رقمية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، أنشأت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات شركة لايم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

بدعم من الخبرة والقوة المؤسسية لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، وإشراف مجلس من الخبراء متعدد التخصصات، تلتزم لايم بتحقيق نمو منظم، وشمول مالي، وأثر مستدام في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في مصر.

نبذة عن إيديوهايف:

إيديوهايف هي شركة رائدة في إدارة وتأسيس المدارس الدولية بمنطقة الشرق الأوسط. انطلقت الشركة عام 2019 من شغف عميق بالتميز التعليمي والكفاءة في الإدارة. تُقدم إيديوهايف حلولًا تعليمية متكاملة بدءًا من مرحلة الترخيص والبناء وصولًا إلى التشغيل الكامل للمدرسة. تشمل خدماتها توظيف الكوادر التعليمية، وتطبيق المناهج العالمية، ووضع خطط التسويق للمؤسسة. تستند الشركة إلى خبرة عائلة مصطفى الممتدة لعقود في مجال التعليم، وبالشراكة مع شركة CIRA Education، نجحت في إطلاق وإدارة ست مدارس دولية، وتستعد لافتتاح المدرسة السابعة قريبًا. وتتعاون إيديوهايف مع أنظمة تعليمية عالمية مرموقة من كولومبيا البريطانية (كندا)، وساكسونيا (ألمانيا)، وسويسرا لتقديم بيئات تعليمية قوية أكاديميًا ومُعدة للمستقبل. بفضل نموذجها الاستثماري المرن وخبرتها التشغيلية العميقة والتزامها بالتميز الأكاديمي، تُحوّل إيديوهايف الرؤى التعليمية إلى واقع ملموس ومزدهر.

مدارس إيديوهايف:

مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية (شرق/غرب)



مدرسة ساكسونيا الدولية (غرب القاهرة / البحر الأحمر)



نبذة عن اينوفت للتعليم

تُعد اينوفت للتعليم، منظمة رائدة مكرسة للنهوض بتنمية الطفل والأسرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. وبرؤيتها طموحة لتصبح المزود الأول في هذا المجال، تلتزم اينوفت بمساعدة كل طفل على تحقيق كامل إمكاناته من خلال تجارب تعليمية مبتكرة، شاملة، وغنية. حتى الآن، نجحت اينوفت في إطلاق 9 مراكز في مصر، مع خطط لافتتاح 16 مركزًا إضافيًا خلال السنوات الخمس القادمة. وتوفر هذه المراكز مجموعة متنوعة من المناهج والنهج التعليمية، بما في ذلك: التعلم القائم على اللعب، منهج منتسوري، مناهج STEAM (مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات)، والتعلم القائم على الاستقصاء (IBL)، وذلك لتلبية الاحتياجات والتفضيلات الفريدة للأطفال وأسرهم في السوق.

تعمل اينوفت للتعليم، من خلال أربع علامات تجارية مميزة، صُممت كل منها بشكل استراتيجي لسد الفجوات التعليمية وتوفير حلول تعليمية عالية الجودة، مصممة خصيصًا للأطفال وأسرهم:

STEAMulation Hub

Discovery Campus

STEAMulation Boutique

