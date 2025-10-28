القاهرة: أعلنت شركة لايفـيـرا، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والمختصة بتوطين قطاع الصناعات الدوائية الحيوية في المملكة، خلال المعرض العالمي للصحة (GHE) عن مشروع مشترك مع شركة جمجوم فارما، إحدى أبرز وأعرق شركات صناعة الأدوية في المملكة.

وقد تم هذا الإعلان خلال فعاليات المعرض المقام في الرياض تحت رعاية وزارة الصحة، وبحضور كل من معالي وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس إدارة شركة جمجوم فارما السيد محمود يوسف جمجوم.

ويهدف المشروع المشترك إلى تطوير وتصنيع وتسويق اللقاحات والمنتجات الحيوية والمستحضرات الحيوية المشابهة (biosimilars) داخل المملكة، بما يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو تعزيز منظومة التصنيع الدوائي الحيوي في السعودية، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية الهادفة إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا المجال بحلول عام 2040. وتخضع هذه الصفقة لإتمام الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

وقال معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية:"يُجسّد هذا المشروع المشترك تعاونًا سعوديًا نوعيًا يجمع بين شركتين رائدتين تتشاركان الرؤية والالتزام بتعزيز قدرات المملكة في مجال الصناعات الحيوية الدوائية. فجزء أساسي من مهمة لايفـيـرا يتمثل في توطين الخبرات وبناء القدرات الإنتاجية داخل المملكة، لضمان امتلاكنا الإمكانات اللازمة لتصنيع الأدوية الحيوية محليًا. هذه الشراكة التاريخية تمثل ركيزة محورية لتحقيق هذا الطموح".

ومن خلال الجمع بين خبرة لايفـيـرا في مجال الصناعات الدوائية الحيوية وسجل جمجوم فارما المتميز في التصنيع الدوائي عالي الجودة، سيُسهم المشروع في تسريع توطين القدرات الحيوية المتقدمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة.

ومن جانبه، قال السيد محمود يوسف جمجوم، رئيس مجلس إدارة شركة جمجوم فارما:"يمثل هذا المشروع المشترك تطورًا استراتيجيًا في مسيرة نمو جمجوم فارما، ويؤكد التزامنا العميق بتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال الرعاية الصحية. كما يعكس دعمنا المستمر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبالتعاون مع لايفـيـرا، سنعمل على تأسيس منظومة تصنيع حيوي متطورة ومستدامة تسهم في تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، وبناء الكفاءات المحلية، ودعم طموح المملكة لأن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا الحيوية".

نبذة عن لايفيرا (Lifera):

ليفـيـرا هي شركة أدوية حيوية أُطلقت عام 2023، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وتهدف إلى دعم تطوير وتوطين الصناعات الدوائية الحيوية في المملكة وتعزيز المرونة الوطنية في قطاع الصحة.

من خلال وحدة أعمالها "ليفـيـرا بيو لوجيكس (Lifera Biologics)، تعمل الشركة على تطوير قدرات تصنيع محلية للأنسولين والببتيدات الأخرى واللقاحات والأجسام المضادة وحيدة النسيلة (Monoclonal Antibodies) وغيرها من المنتجات الحيوية.

كما تستثمر "ليفـيـرا أوميكس" (Lifera Omics) في مجال الاختبارات الجينية والطب الدقيق لتعزيز الوصول إلى تشخيص عالي الجودة ودعم أبحاث التقنية الحيوية في المملكة.

تهدف ليفـيـرا إلى توطين تصنيع الأدوية الأساسية والعلاجات المتقدمة عبر شراكات استراتيجية واستثمارات مع شركات سعودية وعالمية لنقل الخبرات والتقنيات إلى المملكة.

نبذة عن جمجوم فارما: (Jamjoom Pharma)

تُعد جمجوم فارما (شركة مصنع أدوية جمجوم) إحدى الشركات السعودية الرائدة والمُدرجة في السوق المالي، وتُكرّس جهودها لتوفير حلول رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي على المستويين الوطني والإقليمي.

يقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وبدأت عملياتها عام 2000، مستندة إلى إرث عائلة جمجوم العريق الذي يمتد لأكثر من ستة عقود في قطاع الصناعات الدوائية.

تركّز جمجوم فارما على رعاية المرضى كمحور رئيسي لأنشطتها، وتُغطي مجالات علاجية متنوعة، مع قدرات تصنيعية متقدمة مدعومة بمرافق حديثة وممارسات تنظيمية متميزة وشبكة توزيع قوية تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

