عمّان، الأردن: أعلنت شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط عن توقيع اتفاقية إيجار إستراتيجية مع مجموعة الحسيني لمقرها الجديد في عمّان، وهي تعد إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة؛ في خطوة تمثل محطة محورية ضمن خطة التوسع الإقليمي للشركة، وتعزيز دورها كمركز استراتيجي لتقديم خدمات احترافية بمعايير عالمية في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر المقر الجديد لكي بي إم جي في الأردن بيئة عمل حديثة ومتطورة من المستهدف أن تقوم على تعزيز الابتكار والتعاون والتطور المهني في ظل فريق يضم حالياً 400 موظف، وخطط للتوسع ليصل إلى 1000 موظف في المملكة؛ حيث تعكس هذه الخطوة التزام الشركة المستمر بالاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية وتعزيز حضورها في المنطقة. كما سيسهم هذا المقر في تمكين كي بي إم جي من تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص مهنية واعدة للشباب الأردني في قطاع الخدمات المهنية.

وعقب الاندماج في كي بي إم جي الشرق الأوسط في عام 2024، باتت الشركة في الأردن تتمتع بإمكانات نوعية تمكّنها من تقديم حلول متكاملة عبر نطاق إقليمي واسع، وذات أثر ملموس. ومن خلال الجمع بين الخبرات المحلية وأفضل المنهجيات العالمية، تواصل الشركة الإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي الإقليمي وتقديم قيمة مستدامة لعملائها والمجتمع الذي تعمل فيه.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال حاتم القواسمي، الشريك المدير الإقليمي لدى كي بي إم جي الشرق الأوسط في الأردن: "يمثل هذا الإنجاز محطة مميزة نفخر بها في كي بي إم جي في الأردن وعلى مستوى المنطقة ككل؛ ويعكس المقر الجديد التزامنا بتهيئة بيئة ملهمة تمكّن كوادرنا من الازدهار والابتكار وتقديم قيمة استثنائية. كما يشكل خطوة استراتيجية راسخة نحو تعزيز حضورنا المحلي والارتقاء بقدرتنا على خدمة عملائنا بكفاءة وتميز في مختلف أنحاء المنطقة."

وأضاف المهندس حسين الحسيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحسيني: "نعتز بشراكتنا مع كي بي إم جي في هذا المشروع البارز، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بالتميّز والجودة والنمو طويل الأمد، ونتطلع إلى دعم مسيرة توسع كي بي إم جي المتواصلة والإسهام في تعزيز بيئة أعمال أكثر حيوية وبمواصفات عالمية المستوى في الأردن."

