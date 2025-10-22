

• ريادتها العالمية مستمرة للعام الثاني والعشرين على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "كينغستون تكنولوجي أوروبا" المحدودة، الرائدة عالمياً في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم عن تصنيفها كأفضل مورد من الأطراف الخارجية لوحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في العالم، وفقًا لأحدث التصنيفات التي أُقيمت حسب الإيرادات من شركة التحليلات "تريند فورس". وتحتفظ "كينغستون" بمركزها الأول بحصة سوقية تُقدّر بـنسبة 66%. وتشير ‏"تريند فورس"‏ إلى أن مبيعات وحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية في عام 2024 شهدت ارتفاعاً بنسبة 7% على أساس سنوي في القطاع بعد انخفاضها في العام السابق. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الإيرادات نتيجة تراجع الطلب الاستهلاكي في النصف الثاني من عام 2024، واصلت كينغستون الحفاظ على موقعها الريادي وحصتها السوقية القوية في سوق الذاكرة العالمي.

وبحسب التقرير، استحوذت أكبر خمس شركات مورّدة لوحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية في العالم على 81% من إجمالي المبيعات خلال عام 2024، فيما بلغت حصة أكبر ثماني شركات نحو 83%. وقد عززت هذه النتائج موقع كينغستون الريادي في سوق وحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، إذ لم تتجاوز حصة المورد الثاني5% فقط من إجمالي السوق، مما يرسّخ مكانة كينغستون كشركة مهيمنة عالميًا في هذا المجال. وفي نهاية الربع الرابع من عام 2023، بدأ مورّدو وحدات الذاكرة في إعطاء الأولوية لإنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ومنتجات DDR5 المخصصة للخوادم. وقد أدى هذا التحول الاستراتيجي إلى انخفاض توافر أنواع أخرى من وحدات الذاكرة التقليدية، الأمر الذي زاد الطلب ورفع الأسعار الإجمالية في السوق. واستجابةً لذلك، قام مصنعو الوحدات بزيادة مشترياتهم وتجديد مخزوناتهم، مما ساهم في تحقيق إيرادات إجمالية للسوق بلغت نحو 13.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024. ومع ذلك، ومع دخول النصف الثاني من العام، بدأ ارتفاع الأسعار في كبح الطلب تدريجيًا، مما أدى في النهاية إلى تباطؤ نمو المبيعات.

وفي عام 2024، كشفت كينغستون عن إصدار محدود مستوحى من عالم سيارات السباق ضمن سلسلة Kingston FURY Renegade الشهيرة. وتميزت نسخة Kingston FURY Renegade DDR5 RGB المحدودة بتصميم منحني أنيق مستوحى من خطوط سيارات السباق الحديثة، إلى جانب دمج أحدث التقنيات لتحقيق سرعة فائقة تصل إلى 8000 مليون عملية نقل بيانات في الثانية، ما يعزز إمكانات رفع تردد التشغيل القصوى (Overclocking) ويحد من اختناقات الأداء. كما أطلقت كينغستون وحدات Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM الجديدة المتوافقة مع شرائح Intel® 800 Series (المعروفة سابقًا باسم Arrow Lake). ويتيح طرح وحدات DDR5 CUDIMM القابلة لرفع التردد تجربةً أكثر مرونة للمستخدمين المحترفين الذين يسعون إلى أداء فائق وتجاوز حدود أنظمتهم دون التأثير على سلامة الإشارة أو استقرار النظام.

وقالت إيفونا زالوسكا، مديرة الأعمال بقسم ذواكر الوصول العشوائي الديناميكية في شركة كينغستون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعكس نتائج تريند فورس لعام 2024 قوة كينغستون وقدرتها المستمرة على التكيف في مواجهة عامٍ مليء بالتحديات. إن هذا الإنجاز لا يسلّط الضوء على ريادتنا في السوق فحسب، بل يبرز أيضًا مرونتنا ودورنا المحوري في قطاع الذاكرة العالمي. نحن فخورون بالحفاظ على مركزنا الأول للسنة الثانية والعشرين على التوالي، وهو دليل واضح على ثقة عملائنا وشركائنا في علامتنا التجارية."

نبذة عن كينغستون تكنولوجي أوروبا:

تشكل كينغستون تكنولوجي أوروبا المحدودة وشركة كينغستون تكنولوجي جزءأً من نفس مجموعة الشركات "كينغستون" التي هي أكبر مُنتج ومصنّع عالمي مُستقل لمنتجات الذواكر. من البيانات الضخمة إلى أجهزة إنترنت الأشياء، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والتكنولوجيا القابلة للارتداء، تلتزم كينغستون نكنولوجي بتقديم حلول منتجات وخدمات ودعم من الدرجة الأولى. نحن نحظى بثقة الشركات الرائدة في مجال تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصي ومزودي الخدمات السحابية العالمية، وكذلك نقدر شراكاتنا طويلة الأمد التي تساعدنا على التطور والابتكار. اننا نضمن أن كل حل يلبي أعلى المعايير من خلال إعطاء الأولوية للجودة وخدمة العملاء. في كل خطوة، نستمع ونتعلّم ونتفاعل مع عملائنا وشركائنا لتقديم حلول تُحدث تأثيراً دائماً وإيجابياً. لمعرفة المزيد عن كينغستون تكنولوجي ورؤية "مبنية على الالتزام"، تفضل بزيارة Kingston.com.

-انتهى-

#بياناتشركات