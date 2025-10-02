أبوظبي: أعلنت مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين عن تعيين كيت ميدتون عضواً في مجلس محافظي المؤسسة. وتشغل ميدتون منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أكورن ستراتيجي"، وتتمتّع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الاستشارات التسويقية الاستراتيجية. كما تتولى حالياً رئاسة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة)، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس التنفيذي لـجمعية التسويق.

وقالت كيت ميدتون: "يشرفني الانضمام إلى مجلس محافظي مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين في هذه المرحلة المحورية التي يمرّ بها قطاع الاتصال والعلاقات العامة. ويسعدني العمل مع هذه المؤسسة المرموقة لدعم ورعاية المواهب الناشئة، وضمان أن تبقى مهنتنا قوة دافعة للتغيير الإيجابي، سواءً في مجالس الإدارة أو في المجتمع، وخاصةً فيما يتعلق بقضايا الاستدامة والمناخ".

وأضافت ميدتون: "من خلال تزويد الجيل القادم من خبراء الاتصال بالمهارات والقيم والرؤية التي يحتاجونها، يمكننا تمكينهم من إحداث تأثير ملموس، ليس فقط على صعيد المؤسسات التي يخدمونها، بل على العالم أجمع. ولا شك أن هذا الاستثمار هو استثمارٌ في المستقبل حيث يشكّل الاتصال قوة دافعة لتحقيق تحوّل إيجابي ومستدام".

وفي عام 2024، أصبحت كيت عضواً في مجلس أمناء مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين، حيث قامت شركة "أكورن ستراتيجي" برعاية منحة دراسية سنوية للمؤسسة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة مردوخ - دبي. وفي عام 2025، مُنحت أول منحة دراسية من "أكورن ستراتيجي - مؤسسة خبراء الاتصال المستقبليين" للطالبة فاطمة نهى عن حملتها "ماي صحراء: الصحراء لا تنسى قطرة". وقد التزمت شركة "أكورن ستراتيجي" بتقديم منحة دراسية واحدة سنوياً على مدى أربع سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 10,000 دولار أمريكي.

وتابعت كيت: "أنا متحمّسة للغاية لفرصة رعاية منحة "أكورن ستراتيجي - مؤسسة خبراء الاتصال المستقبليين". حيث نؤمن في "أكورن ستراتيجي" بأن الاستثمار في التعليم ورعاية المواهب يُمثّلان مفتاحاً لدفع عجلة التغيير الاجتماعي الإيجابي، ونتطلّع بثقة وتفاؤل لرؤية الإنجازات المتميزة التي ستنبثق حتماً عن هذه المبادرة".

من جانبه، قال آلارد دبليو فان فين، مؤسّس مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين:

"بصفتي مؤسّس مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين، يسرّني أن أعبّر عن خالص تقديري وعميق امتناني للدعم الكبير الذي قدّمته كيت لنا بصفتها عضواً عالمياً في مجلس أمناء المؤسسة. وأتطلع إلى الاستفادة من خبرتها ورؤيتها القيادية وهي تنضم إلى مجلس المحافظين، لتواصل دورها الفاعل في تطوير مؤسستنا والارتقاء بها إلى مستوياتٍ جديدة."

تأسست شركة "أكورن ستراتيجي" عام 2010، كوكالة تعتمد على التفكير والتخطيط الاستراتيجي، حيث تتبنى نهجاً متكاملاً في مجال التسويق، والعلاقات العامة، والاتصال الرقمي. ومع مكاتب تقع في أبوظبي، ودبي، ولندن، وجاكرتا، وملبورن، وبيرث، شهدت أكورن ستراتيجي توسعاً سريعاً تحت إشراف وقيادة كيت ميدتون. وخلال أقل من ثلاث سنوات، تضاعف حجم الشركة ثلاث مرات، وحقّقت شهرة عالمية واعترافاً دولياً وحصدت العديد من الجوائز في هذا القطاع، بما في ذلك جوائز من MEPRA، MENTL، PRCA، و Transform.

وأكّدت كيت ميدتون: "لطالما التزمت شركة أكورن ستراتيجي بإحداث تأثير إيجابي يتجاوز الأرباح المادية. ويتجسّد هذا الأثر الاجتماعي الإيجابي في سعينا للحصول على شهادة "بي كورب"

(B-Corp)، مما يعكس جهودنا الدؤوبة والتزامنا الراسخ بتحقيق الاستدامة، وتعزيز ممارسات العمل الأخلاقية، ودعم رفاهية موظفينا وعملائنا".

وأضافت قائلةً: "تشكل مبادراتنا الرائدة في مجال الصحة النفسية، والحاصلة على جوائز Mentl، جزءاً محورياً من جهود أكورن ستراتيجي في خدمة مجتمعنا. كما نواصل دعمنا للمبادرات المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وتشجيع العمل التطوعي. ومع فريق عمل يضم أكثر من 15 جنسية ويتحدث لغات متعددة، تدعم أكورن ستراتيجي ثقافة التنوع في مكان العمل، وتتبنى نهجاً إبداعياً لتعزيز ثقافتها المؤسسية وقيادة حملاتها التسويقية برؤي مبتكرة وأساليب خلّاقة".

نبذة عن أكورن استراتيجي

أكورن ستراتيجي هي وكالة تسويق واتصال حائزة على جوائز مرموقة، متخصصة في الاستراتيجيات الذكية والمتكاملة التي تحقق نتائج استثنائية قابلة للقياس. وبفضل انتشارها العالمي ومكاتبها في أبوظبي، ودبي، وجاكرتا، وملبورن، ولندن، تدعم أكورن ستراتيجي عملاءها في مختلف القطاعات، من خلال الجمع بين الرؤى الطموحة، والحلول الإبداعية، والدقة المتناهية.

تأسست أكورن استراتيجي عام 2010، معتمدةً على خبرة فريق الإدارة العليا، ونهجها القائم على الأدلة لتحقيق نتائج تتوافق مع أهداف عملائها وتنال رضاهم. بدءاً من الحلول الاستراتيجية المتكاملة وتنفيذها، وصولاً إلى الاتصالات التسويقية للعلامة التجارية، والتسويق الرقمي، والاتصال الاستراتيجي، وعمليات التسويق والاستشارات، تعمل أكورن ستراتيجي على ربط مختلف المجالات ببعضها البعض لتقديم حلول شاملة وفعّالة للشركات. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.acornstrategy.com

نبذة عن مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين (FCF)

توفر مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين (FCF) للمهنيين الشباب الطموحين منحاً دراسية وفرصاً للتعلّم وبرامج توعية تعزز مهارات الاتصال في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه الاستدامة والمناخ. تعد مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين (FCF) مبادرة من "بي آر ترست - The PR Trust" ، وهي منظمة غير ربحية 501(c)(6) توفر فرص المعرفة والتواصل، ومنح دراسية للطلاب وبرامج جوائز لتعزيز وتمكين المهنيين الطموحين والقادة الشباب في مجال الاتصال والعلاقات العامة.

