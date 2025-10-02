القاهرة : أعلنت شركة كوني KONE، الرائدة عالميًا في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة باراجون PARAGON للتطوير العقاري، المتخصصة في تطوير مساحات متعددة الاستخدام الذكية والمستدامة. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية خاصة استضافتها سعادة سفيرة فنلندا في مصر في مقر إقامتها بالقاهرة، بحضور ممثلين عن الشركتين وعدد من العملاء والشركاء. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد خبرة كوني العالمية في حلول حركة الأفراد مع رؤية باراجون في ابتكار مساحات متعددة الاستخدام عصرية ومستدامة تلبي متطلبات مستقبل الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي شركة باراجون للتطوير العقاري في صدارة الشركات التي تقدم مفهوم المساحات متعددة الاستخدام الذكية والمستدامة في مصر، من خلال تطوير مبانٍ معتمدة بشهادة LEED في العاصمة الإدارية الجديدة ومواقع استراتيجية أخرى. ومن خلال تعاونها مع KONE وعدد من الشركاء، تدمج باراجون أنظمة متقدمة لإدارة الطاقة وتصاميم تراعي الاعتبارات البيئية في مختلف مشروعاتها، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في الاستدامة وحماية البيئة، ويعزز تحول الشركات نحو بيئات عمل حديثة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وبفضل مصاعد وسلالم كوني المتطورة، ستوفر هذه المشروعات حلول تنقّل أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة، بما يعود بالنفع على الموظفين والزائرين وجميع المستخدمين، حيث يدعم هذا التوجه بشكل مباشر الشركات متعددة الجنسيات (الشركات العالمية) التي تبحث عن مساحات عمل تتماشى مع أهداف الحياد الكربوني العالمية ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مع توفير كفاءة في استخدام الطاقة، وتحسين جودة البيئة.

ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تواكب متطلبات المستقبل، ويأتي في مقدمتها دعم الاستدامة عبر خفض استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئي من خلال حلول شركة كوني الصديقة للبيئة. كما يركز التعاون على تعزيز مفهوم المباني الذكية والمتصلة، عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول المراقبة السحابية والصيانة التنبؤية لضمان تشغيل أكثر كفاءة ورفع مستويات الأمان. ويتكامل ذلك مع رؤية باراجون في توفير مساحات عمل متطورة تعزز الإنتاجية، وتدعم صحة الموظفين، وتتيح بيئة مشجعة على التعاون والابتكار.

أعرب المهندس أحمد فتحي، المدير العام لشركة كوني مصر، عن فخره بالشراكة مع شركة باراجون للتطوير العقاري في تطوير مساحات متعددة الاستخدام تعكس مفهومي الابتكار والاستدامة. وقال: "تسهم هذه الشراكة في خلق مساحات متجددة ومستدامة في مصر من خلال حلول متطورة لتدفق الأفراد، ومصاعد وسلالم كوني المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدماتنا المتصلة على مدار الساعة، مما يوفر تجربة سلسة وآمنة وذات قيمة عملية للشركات والأفراد".

من جانبه، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري:"هذه الشراكة مع كوني تجسد رؤية باراجون التجديدية، بابتكار مشروعات متعددة الاستخدام تعيد تشكيل مفهوم التطوير العمراني في مصر. نحن لا نقدم مجرد مبانٍ، بل مساحات متجددة تجمع بين العمل، والحياة، والاحتياجات اليومية في بيئة واحدة متكاملة." وأضاف: "من خلال دمج حلول كوني الذكية، نخلق تجربة أكثر سلاسة وكفاءة في التنقل، ونضع معايير جديدة للمشروعات متعددة الاستخدام التي تواكب المستقبل وتخدم احتياجات المجتمع."

يجسد هذا التعاون الإرث الفنلندي العريق لشركة كوني والتزامها المستمر بتقديم أحدث تقنيات المصاعد والسلالم المتحركة ذات الطابع العصري إلى السوق المصري. ومن خلال شراكتها مع باراجون، تسهم الشركة في إرساء معايير جديدة للمشروعات متعددة الاستخدام الذكية والآمنة والمستدامة، بما يلبي احتياجات الحاضر ويستجيب لتطلعات الأجيال في المستقبل.

