المملكة المتحدة، لندن: أعلنت كوجنيتا، مجموعة المدارس الرائدة عالمياً، عن تعيين ديفيد بالدوين في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة كوجنيتا اعتباراً من تاريخه.

وأدى ديفيد دوراً محورياً في صميم أعمال المجموعة منذ انضمامه إلى كوجنيتا في عام 2018، حيث شغل مناصب قيادية تعليمية رفيعة في المملكة المتحدة، وعمل عن كثب مع مختلف مدارس المجموعة. كما أنه أحد القيادات التعليمية التي تحظى بتقدير واسع، لما يتمتع به من خبرة كبيرة في المرحلة التعليمية من رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي، وإلمام عميق بثقافة كوجنيتا ومجتمعاتها. ونجح ديفيد من خلال عمله في منصبه السابق كأول رئيس تنفيذي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، في تولي زمام الشركة خلال فترة من النمو المتسارع، ليثبت قدراته القيادية ويعزز حضورها في المنطقة الذي يشمل اليوم 14 مدرسة تضم ما يزيد عن 23,000 طالب وطالبة في أكثر من 5 دول.

ويتولى ديفيد في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للمجموعة مسؤوليات قيادة المجموعة خلال المرحلة القادمة من مسيرة نموها، ليسهم في تعزيز الحيوية والالتزام والاتساق في أعمالها.

وجرى تعيين ديفيد بعد عملية بحث شاملة وصارمة قادتها لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة، وبدعمٍ من إحدى الشركات الرائدة عالمياً المتخصصة في التوظيف التنفيذي. وبعد التواصل مع مجموعة من المرشحين الخارجيين المؤهلين وإجراء عمليات التقييم الدقيقة، وقع الاختيار على ديفيد نظراً لما يتمتع به من قدرات وكفاءات مميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاكوب بولني، الرئيس التنفيذي لشركة جاكوبس كابيتال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كوجنيتا: "يسرنا تولي ديفيد قيادة المرحلة القادمة من مسيرة كوجنيتا، ونحن على ثقة أن خبراته ستدفع المجموعة نحو مزيدٍ من الاستقرار والتقدم والتفاؤل، فهو يقود برؤية واضحة، ويعمل وفق أعلى معايير النزاهة، وهو ما يزيد من حرصه على جوهر رسالتنا التعليمية وأثرها".

ومن جهته، قال ديفيد بالدوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوجنيتا: "يمثل المنصب الجديد فرصة استثنائية أشعر بالفخر بتوليها والامتنان للحصول عليها. فطوال عشرين عاماً، كان التعليم شغفي الأكبر وعملي اليومي. وخلال تلك الفترة، شهدتُ الجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون يومياً لضمان نمو المدارس وازدهارها. ويسرّني أن أواصل هذه المسيرة الناجحة، وأساعد المدارس على تركيز طاقاتها على العنصر الأكثر أهمية، ألا وهو الطلاب، والإسهام في بناء ثقافة قائمة على الثقة المتبادلة، ودعم الموظفين وتمكينهم من إحداث تغيير حقيقي".

ويعرب مجلس إدارة كوجنيتا عن خالص شكره وتقديره للسيد أندرياس تولبيت، على جهوده القيادية خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة (بالإنابة) في الأشهر الماضية. وخلال هذه الفترة، لعب السيد أندرياس دوراً محورياً في ضمان استمرارية الأعمال ودفع الزخم التنفيذي، إلى جانب قيادته للمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بتوجه المجموعة ونموذجها التشغيلي وأولويات أدائها. كما يقدّر مجلس الإدارة جهوده في ترسيخ دعائم المجموعة وتعزيز جاهزيتها للمرحلة المقبلة. وسيستأنف السيد أندرياس مهام منصبه كرئيس ـتنفيذي للشؤون المالية للمجموعة. وتوازياً مع ذلك، سيتولى السيد ستيوارت ميلمان، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في الشرق الأوسط، مهام منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة كوجنيتا الشرق الأوسط (بالإنابة)، اعتباراً من تاريخه.

لمزيد من الاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

آنا هوب، المدير العام، بلس 1 كوميونيكيشنز

971552405752+/ anna@plus1comms.com

لمحة عن مجموعة كوجنيتا

تأسست كوجنيتا في عام 2004، وتضم مجموعة متميزة من المدارس المرموقة التي تتوزع اليوم على أكثر من 20 دولة مختلفة، وتتشارك الهدف ذاته المتمثل في مساعدة الشباب وسط عالم سريع التطور. ومن خلال أكثر من 90 مدرسة تتوزع في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا، توظف كوجنيتا أكثر من 22,000 موظف متمرس من المعلمين والكوادر الداعمة لرعاية وتعليم أكثر من 100,000 طالب في خمس مناطق وتوفير العديد من المناهج الأكاديمية المعترف بها. وتقدم مدارس كوجنيتا أرقى الخدمات التعليمية العالمية التي تتجاوز مجرد تحصيل الدرجات نحو تحقيق التطور الأكاديمي، من خلال تعزيز استقلالية الطلاب وتمكينهم من اكتساب المرونة والسلوكيات الإيجابية لمساعدتهم على تحقيق النمو والازدهار والنجاح في عالم سريع التطور.

-انتهى-

#بياناتشركات