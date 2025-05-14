الرياض: أعلنت شركة كوالكوم تكنولوجيز، وشركة أرامكو الرقمية عن نيتهما لتوقيع تعاون الاستراتيجي لتطوير ونشر وتسويق أحدث تقنيات وحلول إنترنت الأشياء الصناعية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي ستقود مسيرة التحول الرقمي للقطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية. وسيشمل التعاون أيضاً تطوير حالات الاستخدام الصناعية للذكاء الاصطناعي وعروض الخدمة.

تهدف أرامكو الرقمية إلى تطوير وتسويق مجموعة من الأجهزة الصناعية المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحلول الشاملة المدعمة بمنتجات وخدمات كوالكوم تكنولوجيز. وستساعد هذه التقنيات في تلبية المتطلبات المحددة لقطاعات الصناعة المختلفة في المملكة، وهي مصممة لتزيد الكفاءة والإنتاجية ولتعزز السلامة والاستدامة، ولتمكن الابتكارات الجديدة في مجال الخدمات الصناعية، بدءاً من مساعدات العُمّال إلى الصيانة التنبؤية واكتشاف البيانات البصرية الغريبة وإدارة الأصول والمزيد.

ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من شبكة أرامكو الرقمية الصناعية المزودة بتقنية الجيل الخامس بتردد 450 ميجاهرتز لربط الأجهزة الطرفية الذكية التي تشغلها حلول كوالكوم تكنولوجيز، والتي تشمل الهواتف الذكية والأجهزة الصناعية المتينة والروبوتات والطائرات المسيرة والكاميرات وأجهزة الاستشعار، وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء. وتخطط أرامكو الرقمية وكوالكوم تكنولوجيز أيضاً إلى تطوير قدرات نشر نماذج الذكاء الاصطناعي وإدارتها وتحديثها على أجهزة أرامكو الرقمية الطرفية للذكاء الاصطناعي.

قال نبيل بن عبدالعزيز النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية: "تؤكد مذكرة التفاهم هذه بين شركة كوالكوم تكنولوجيز وأرامكو الرقمية نيّة الشركتين للمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي للقطاعات الصناعية في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. ونهدف من خلال الجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس، إلى تمكين حلول أذكى وإرساء أسس مستقبل أكثر أماناً وكفاءةً واستدامةً لمختلف القطاعات في جميع أنحاء المملكة. وتُبرز مذكرة التفاهم هذه جهود أرامكو الرقمية المتواصلة لتشكيل سمات المشهد الرقمي للمملكة العربية السعودية وتعزيز ريادتها في مجال الابتكار الصناعي".

من جانبه قال كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: "يؤكد تعاوننا مع أرامكو الرقمية رؤيتنا المشتركة الرامية لتسريع الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على الحافة وتقنيات الجيل الخامس. وسيؤدي الجمع بين خبرتنا في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والاتصال اللاسلكي والحوسبة ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة مع شبكة أرامكو الرقمية الصناعية بتقنية الجيل الخامس بتردد 450 ميجاهرتز وخبرتها الواسعة في قطاع الطاقة، إلى التطوير السريع لحلول إنترنت الأشياء الصناعية المتطورة التي من شأنها أن تحفّز الموجة القادمة من التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية".

واتفقت الشركتان على هذا التعاون الاستراتيجي خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض، والذي أقيم ضمن إطار الزيارة الرسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن كوالكوم

تُواصل كوالكوم الابتكار لتقديم حلول الحوسبة الذكية في كل مكان، ولتساعد العالم على مواجهة بعضٍ من أهم تحدياته. واستناداً إلى ريادتنا التقنية الممتدة لأربعين عاماً في تحقيق إنجازاتٍ تُحدد ملامح عصرنا، نُقدم مجموعةً واسعةً من الحلول المُصممة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والحوسبة عالية الأداء ومنخفضة استهلاك الطاقة وتقنيات الاتصال التي لا تُضاهى. وتُعزز منصات Snapdragon® تجاربَ استهلاكيةً استثنائية، وتُمكّن منتجات Qualcomm Dragonwing™ الشركات والقطاعات من الارتقاء إلى آفاقٍ جديدة. ونُمكّن بالتعاون مع شركائنا في القطاع التحول الرقمي المتطور لإثراء الحياة وتحسين سير الأعمال والنهوض بالمجتمعات. نُسهم في كوالكوم في هندسة التقدم البشري.

تشمل شركة كوالكوم إنكوربوريتد أعمالنا في مجال الترخيص وQTL، والغالبية العظمى من محفظة براءات الاختراع لدينا. وتُدير شركة كوالكوم تكنولوجيز، التابعة لشركة كوالكوم إنكوربوريتد، إلى جانب شركاتها التابعة الأخرى، جميع أعمالنا الهندسية والبحث والتطوير تقريباً، بالإضافة إلى جميع أعمال منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك أعمالنا في مجال أشباه الموصلات QCT. وتُعدّ منتجات Snapdragon وكوالكوم من منتجات شركة كوالكوم تكنولوجيز و/أو شركاتها التابعة. وبراءات اختراع كوالكوم مُرخّصة من قِبل شركة كوالكوم إنكوربوريتد.