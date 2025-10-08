كليفلاند كلينك أبوظبي يُخطط لتطوير أول مهبط للطائرات العمودية الكهربائية في مستشفى وفقاً للإطار التنظيمي للمهابط الجوية العمودية الهجينة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني

من المقرر أن يُوفر المهبط الجديد وصولاً مباشراً لطائرات التاكسي الجوي إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

سيتعاون المستشفى مع شركة "آرتشر" في استكشاف جدوى استخدام المهبط لنقل الحالات غير الطارئة، بالإضافة إلى مهمات نقل الأعضاء التي تستدعي سرعة في التسليم.

يُعدّ الموقع توسعة لشبكة "آرتشر" المستقبلية، بعد الموافقة مؤخراً على أول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة، في محطة أبوظبي للسفن السياحية، وخطوة أخرى نحو تحقيق خطط "آرتشر" لإطلاق عملياتها في العاصمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بالتعاون مع شركة "آرتشر للطيران" (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ACHR)، عن عزمه إنشاء أول مهبط للطائرات العمودية داخل مستشفى في دولة الإمارات لإتاحة وصول مباشر للطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) إلى أحد أبرز المرافق الطبية في المنطقة.

ويهدف إنشاء المهبط إلى تمكين الركاب من الانتقال بين مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومواقع قريبة خلال دقائق معدودة، ما يساهم في تقليص أوقات الانتقال بواسطة وسائل النقل الأرضية التقليدية إلى حدّ كبير. ومن خلال هذا التعاون، يخطط الطرفان لاستكشاف جدوى استخدام المهبط لنقل الحالات غير الطارئة، إلى جانب نقل الأعضاء الحيوية التي تتطلب سرعة في التسليم. سيتم تنفيذ هذه العمليات باستخدام طائرة «ميدنايت» الكهربائية من «آرتشر»، وهي طائرة كهربائية مُصمَّمة لنقل أربعة ركاب مع ضجيج وانبعاثات أقل من المروحية التقليدية، على أن تُستخدم قمرة الركاب المخطط لها لكلا الغرضين.

تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة ضمن خطط "آرتشر" لإطلاق عملياتها التجارية في أبوظبي. وتهدف الشركة إلى دعم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في ترقية مهبط الطائرات الحالي، ليكون قادراً على استقبال كلٍّ من المروحيات التقليدية والطائرات الكهربائية العمودية.

وفي هذا السياق، قال برايان بيرنهارد، الرئيس التنفيذي للنموّ والبنية التحتية في "آرتشر": ""تُجسّد هذه الشراكة رؤية ’آرتشر‘لشبكة النقل الجوي المستقبلية، فهي لا تربط بين الأماكن فحسب، بل تصل أيضاً بين ركائز الحياة في أبوظبي. وبعد حصولنا في وقت سابق من هذا العام على الموافقة لأول مهبط جوي عمودي هجين في محطة أبوظبي للسفن السياحية، يُبرهن هذا الموقع الجديد على التقدم المشترك بين ’آرتشر‘ والهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة متكاملة للنقل الجوي المتقدم على امتداد العاصمة الإماراتية.".

يُعرف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بالمستوى العالمي الذي تتميز به الرعاية الصحية التي يقدمها، كما يُعدّ وجهة إقليمية رائدة للسياحة العلاجية. ومن شأن هذا المهبط الجوي العمودي الجديد أن يُسهّل وصول المرضى والزوار إلى المستشفى بشكل أكبر، ويعزز تجربة الرعاية منذ لحظة الانطلاق.

وصرّح الدكتور جورج- بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "سعداء بالشراكة مع ’ آرتشر‘ لدعم سهولة الوصول إلى الرعاية المتميزة في كليفلاند كلينك أبوظبي التي تضع المريض أولاً. ولاشك أن هذا النموذج الجديد للتنقل يرتقي بتجربة المريض في المستشفى ويُرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي متصل للرعاية الصحية والأعمال التجارية".

وتحرص "آرتشر" تطوير شبكة انطلاقها في دولة الإمارات بالاستفادة من مرونة الإطار التنظيمي المتقدّم للهيئة العامة للطيران المدني، والذي يتيح تشغيل المروحيات التقليدية والطائرات الكهربائية العمودية باستخدام نفس البنية التحتية. وتعتزم "آرتشر" مواصلة التعاون مع أبرز المؤسسات في العاصمة لتحويل مهابط الطائرات الحالية إلى مهابط جوية عمودية معتمدة، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاستراتيجية لتبني حلول التنقّل الجوي المتقدم.

