كليفلاند كلينك أبوظبي هو أول مستشفى في دولة الإمارات وأصغر مستشفى من حيث تاريخ التأسيس على مستوى العالم يحصل على شهادة ماغنت® العالمية للتميّز في التمريض للمرة الثانية على التوالي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حصد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جائزتين دوليتين مرموقتين في مجال التمريض تقديراً لتميّزه في تقديم الرعاية. وحازت أربع من وحداته للعناية الفائقة على جائزة بريزم الممنوحة من أكاديمية التمريض الطبي الجراحي، كما حصلت وحدة العناية المركّزة في المستشفى على جائزة بيكون للتميّز من الجمعية الأمريكية للممرّضين المتخصصين في العناية الحرجة. وتعكس هذه الجوائز التزام المستشفى المستمر بتقديم رعاية صحية عالية الجودة واتباع أفضل ممارسات التمريض المتقدّمة لضمان أفضل النتائج للمرضى.

ويُعتبر كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى في دولة الإمارات ورابع مستشفى فقط خارج الولايات المتحدة يحصل على جائزة بريزم، ما يرسّخ مكانته كمُعيار جديد للتميّز في التمريض على مستوى المنطقة. ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على إبراز قوة المستشفى السريرية، بل تُثبت أيضاً كفاءة قياداته التمريضية وممارساته المهنية، والتزامه بتطوير الكوادر وتمكينهم وتوفير بيئة تعاونية تُسهم في تطوير وتميّز فرق التمريض. كما نالت وحدة العناية المركّزة في المستشفى جائزة بيكون للتميّز، التي تُمنح للوحدات التي تعتمد ممارسات مُثبتة في تحسين النتائج للمرضى وعائلاتهم، وهو ما يعكس المعايير العالية التي يتمسّك بها فريق العناية الحرجة في المستشفى.

وفي تعليقه على هذه الإنجازات، قال الدكتور جورج-باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي:

"تُعتبر فرق التمريض ركيزة أساسية لمنظومة الرعاية الصحية عالية الجودة. ويجمع طاقم التمريض لدينا في كليفلاند كلينك أبوظبي بين مزايا التعاطف الإنساني والخبرة السريرية وأحدث الابتكارات لتقديم رعاية تُحسّن حياة المرضى. ويؤكد التزام ممرضينا المستمر بتحسين النتائج وتعزيز تجربة المريض حرصنا على تمكين رعاية فريدة ومتميّزة. وليست هذه الجوائز مجرّد تقدير مهني فحسب، بل تعكس من جهة أخرى الثقة التي نحظى بها لدى مرضانا، والحافز الدائم لفرق التمريض لدينا على الارتقاء المستمر بجودة الرعاية الصحية."

ومن جانبها، قالت بيث جوفيرو، الرئيس التنفيذي للتمريض في كليفلاند كلينك أبوظبي: "تُمثل هذه الجوائز الدولية المرموقة تأكيداً على خبرة وتفاني ومثابرة فرق التمريض لدينا، والتي تُشكّل حجر الأساس لتقديم رعاية صحية فعّالة، وتضمن سعي ممرضينا الدؤوب نحو الجودة توفير أفضل رعاية لكل مريض. وتأتي هذه الجوائز تقديراً لجهودهم المتواصلة يومياً ولمساعينا المشتركة نحو خلق بيئة داعمة تمكّن الممرّضين من القيادة والابتكار والارتقاء المستمر بمستوى الرعاية، داخل دولة الإمارات وخارجها على حدّ سواء".

وفي العام الماضي، جدّد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي استحقاقه لشهادة ماغنت® المرموقة من المركز الأمريكي لاعتماد الممرّضين، والتي تُعدّ المعيار الذهبي العالمي للتميّز في التمريض. ويُسلّط هذا الاعتماد الضوء على التزام المستشفى بالقيادة التحوّلية، والابتكار في الممارسات السريرية، وتعزيز ثقافة التطوير المهني والرعاية التي تُركز على المريض. وتجدر الإشارة إلى أن كليفلاند كلينك أبوظبي هو أول مستشفى في دولة الإمارات وأصغر مستشفى من حيث تاريخ التأسيس يحصل على هذا الاعتماد في عام 2019.

وخلال العام نفسه، نظّم المستشفى أول مؤتمر خاص به حول التمريض، وهو فعالية محورية جمعت طواقم التمريض من مختلف أنحاء المنطقة لتعزيز خبراتهم وتطوير ممارساتهم المهنية. ومن خلال تبادل المعارف والتعاون البنّاء، مكّن المؤتمر الممرّضين المسجّلين، والممارسين، والقابلات، والمتخصصين السريريين من صقل مهاراتهم والتفاعل مع نخبة من الخبراء العالميين، ما عزّز دورهم الجوهري في تقديم رعاية استثنائية للمرضى. واستناداّ إلى هذا النجاح، يعتزم المستشفى تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل، تأكيداً على التزامه المستمر بالتميّز في مجال التمريض.

ويلتزم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بالتميز التمريضي وتحقيق أفضل النتائج للمرضى. ومع مواصلة المستشفى لمسيرته في تطوير التمريض، يحافظ على التزامه بتمكين الممرّضين والممرّضات باعتبارهم ركيزة الرعاية التحوّلية التي تُركّز على المرضى.

نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتباره امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، تم تصميمه بعناية فائقة لتلبية احتياجات الرعاية المعقدة والحرجة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها. ويضم المستشفى عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية؛ ومعهد الأعصاب؛ ومركز علاج السرطان؛ ومعهد أمراض الجهاز الهضمي؛ ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة؛ ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة المتكامل؛ ومعهد رعاية المشافي المتكاملة، ومعهد التشخيص.

احتفل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في عام 2025 بمرور 10 أعوام على تأسيسه، ويحتضن 405 أسرّة، بما يشمل 321 سريراً لرعاية الحالات الحادة، و84 للحالات الحرجة، إضافة إلى 4 أجنحة ملكية، و26 غرفة عمليات. وتوفر مرافقه المتطورة لسكان المنطقة وصولاً مباشراً إلى أرقى مزودي الرعاية الصحية على مستوى العالم ونموذج الرعاية المتميز لكليفلاند كلينك. ويحتضن حرم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركز فاطمة بنت مبارك الذي يقدم خيارات تشخيصية وعلاجية شاملة ضمن 24 قسماً سريرياً، يضم مجموعة من التخصصات الفرعية والبرامج المخصصة لعلاج أنواع الأورام والأمراض المرتبطة بها. وانطلاقاً من التزامه بالابتكار الطبي، يستفيد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي من أفضل التقنيات الروبوتية ضمن مختلف التخصصات لتعزيز الابتكار في علاج أمراض الأوعية الدموية والإجراءات الهجينة، ويقدم برامج شاملة لأمراض قصور القلب، وزراعة القلب، وإنقاذ الأطراف.

يحظى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي باعتماد دائرة الصحة – أبوظبي كمنشأة للأبحاث والتعليم، ويعمل على الارتقاء بالابتكار الطبي من خلال إجراء التجارب السريرية وتطوير البحوث لتحسين رعاية المرضى. ويعتبر أول مستشفى في دولة الإمارات ينال الاعتماد المؤسسي من قبل مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي الدولي واعتماد مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، ويقدم برامج الإقامة والزمالة، وتدريب الطلاب الجامعيين في القطاع الصحي، فضلاً عن التعليم الطبي المستمر.

M42 هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الصحة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتتصدر مشهد التطور الطبي، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها.

