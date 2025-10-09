بدعم من راي داليو، سيسخّر المعهد إمكانيات علم البيانات لتقييم المراكز المالية الدولية وتصنيفها، وإنشاء معيار عالمي جديد

يكشف النقاب عن مؤشر تنافسية المراكز المالية في أسبوع أبوظبي المالي في ديسمبر 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، إحدى الكلّيّات الرائدة في العالم في مجال الأعمال، عن تأسيس معهد التنافسيّة الماليّة العالميّة، وهو مشروع بحثيّ جديد سيستخدم علم البيانات لدراسة المراكز الماليّة الدوليّة حول العالم وتصنيفها.

سيقع مقرّ المعهد في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، وهو قرار استراتيجيّ يستند إلى موقعها بالقرب من عدد من أهمّ مناطق النموّ الاقتصاديّ المستقبليّ في العالم.

يحظى المعهد الّذي يجمع فريقاً عالميّاً من الباحثين والمستشارين بدعم من راي داليو، المستثمر الشهير ومؤسّس شركة بريدجووتر أسوشيتس، الّذي كرّس عقوداً لدراسة النظام الاقتصاديّ العالمي وديناميّاته المتغيرة، وتعدّ مشاركته تأكيداً لطموح المعهد في تقديم وجهات نظر رائدة عالميّاً لدراسة التمويل الدوليّ.

سيعمل معهد التنافسيّة الماليّة العالميّة على تعزيز الأبحاث في النظام الاقتصاديّ العالميّ المتطوّر، مع التركيز على دور المراكز الماليّة الدوليّة. وبناء على أسس علم البيانات المتقدّم، سيعمل المعهد على تقييم المراكز الماليّة الدوليّة حول العالم وتصنيفها، ليوفّر منظوراً فريداً حول تنافسيّة تلك المراكز وتأثيرها ومساهمتها في الأسواق العالميّة.

وكما أشار روبرت سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي: "إنّ الاعتراف بكيفيّة تشكيل المراكز الماليّة الدوليّة للنشاط الاقتصاديّ وكيفيّة تأثّرها به أمر ضروريّ لفهم كيفيّة تطوّر الاقتصادات العالميّة. وهدفنا هو تطوير معيار يوضّح كيفيّة مقارنة المراكز الماليّة وتنافسيّتها — ليس فقط بالنسبة لرأس المال البشريّ والماليّ، ولكن أيضاً من حيث الجاهزيّة المستقبليّة. يتماشى تأسيس هذا المعهد مع مهمّة ستيرن في جامعة نيويورك للبحث والتعليم والمشاركة في مواضيع حاسمة للنموّ والتطوّر الاقتصاديّ العالميّ".

سيصدر المعهد مؤشّره الافتتاحيّ لتنافسية المراكز الماليّة العالميّة خلال قمّة الأسواق العالميّة في أسبوع أبوظبي الماليّ الّذي يعقد في الدولة بتاريخ 8 ديسمبر 2025.

وكما قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصاديّة – أبوظبي: "إنّنا نرحّب بقرار كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي التاريخيّ بتأسيس معهد التنافسيّة الماليّة العالميّة في أبوظبي، مما يمثّل لحظة محوريّة في تطبيق علم البيانات لفهم الوضع الحقيقيّ للمراكز الماليّة حول العالم. تفخر أبوظبي بالترحيب بهؤلاء الباحثين الاقتصاديّين من الطراز العالميّ، ونتمنّى لهم التوفيق في مهمّتهم لإنشاء المعيار العالميّ الأوّل في هذا المجال. يرحّب إقتصاد الصقر بهذه الفرصة لتقييم الأداء خلال سعينا لترسيخ موقعنا ضمن النظام الاقتصاديّ العالميّ التنافسيّ".

يمثّل معهد التنافسيّة الماليّة العالميّة تطبيقاً مشتركاً فريداً للصرامة الأكاديميّة والخبرة في القطاع والرؤية المستندة إلى البيانات. من خلال إنشاء معيار منهجيّ للمراكز الماليّة الدوليّة، سيوفّر المعهد للمسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين إطاراً قائماً على الأدلّة للتعامل مع الديناميكيّات المتغيّرة للتمويل العالميّ. لا يعزّز هذا المنظور الفهم الأكاديميّ فحسب، بل إنّه يقدّم لصنّاع القرار الّذين يعملون في بيئة متزايدة الترابط والتنافسيّة أدوات عمليّة قيّمة.

وبموقعه في أبوظبي حيث يحظى بدعم دائرة التنمية الاقتصاديّة – أبوظبي، يؤكّد تأسيس المعهد التزام كلية ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي بوضع الأبحاث حيث تكون التحوّلات الاقتصاديّة العالميّة أكثر وضوحاً. بدعم من شركاء ومستشارين ذوي رؤية، تهدف كلية ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي إلى تعزيز الحوار عبر المناطق والقطاعات الصناعيّة، لضمان نجاح مؤشر تنافسية المراكز المالية، وجعله مرجعاً موثوقاً ومعتمداً حول العالم.

كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي:

تعد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي أعلى كليات الأعمال تصنيفاً في المنطقة، وتعتبر مشروعاً أكاديمياً يتميز بقدرته على التأثير على مشهد الإدارة والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. توفر الكلية لمنتسبيها فرصة للحصول على شهادات عالمية رفيعة المستوى في إدارة الأعمال مخصصة للطامحين إلى الريادة من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تجمع كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي نخبة الطلاب والمدراء من حول العالم لتجهيزهم بأسس الأعمال والإدارة من خلال منهج يدرسه كوكبة من الأساتذة ويتضمن مواد ديناميكية ومواقع تدريس مبتكرة وفرص تطبيقية تساهم كلها في تسريع مساراتكم المهنية في الاقتصاد العالمي.

جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنف مؤسسة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 35 جامعة في العالم، مما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الجامعة الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والدراسات الأكاديمية. تمكّن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يتوافد الطلاب المتفوقون إلى جامعة نيويورك أبوظبي من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكّل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معاً العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصاً لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة لجامعة نيويورك في ست قارات.

