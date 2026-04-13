أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كرينشيرز" اليوم عن إدراج صندوقي مؤشرات متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في المنطقة العربية من حيث القيمة السوقية، وهما KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF المتداول تحت الرمز AGIX، وKraneShares Wahed Alternative Income Index ETF المتداول تحت الرمز KWIN.

يوفر صندوق AGIX انكشافاً على شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة والخاصة، بما في ذلك SpaceX وAnthropic، ويتيح الوصول إلى فئات ابتكار عالية النمو وإلى مجموعة مختارة من الشركات الخاصة*. ومن المقرر إدراج هذا الصندوق مباشرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 16 أبريل 2026.

يوفر صندوق KWIN، الذي جرى تطويره بالتعاون بين "كرينشيرز” و” واحد انفست ”، استراتيجية دخل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تختلف عن أدوات الدخل التقليدية المعتمدة على الصكوك. وتبدأ فترة سعر الطرح الأولي من 15 إلى 21 أبريل 2026، على أن يتم إدراج صندوق KWIN في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية أبريل 2026.

ويأتي الإدراج المزدوج للصندوقين من بورصة نيويورك ليعزز مكانة أبوظبي كمركز ذو أهمية متنامية للمنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تحظى بطلب كبير على المستوى العالمي.

وستتولى Oceane Global دور مزود السيولة للصندوقين، دعماً لكفاءة التداول وتعزيز مستويات السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين ستعمل Waystone بصفتها الممثل القانوني لعمليات الإدراج، بما يضمن التوافق التنظيمي والدعم الهيكلي على حد سواء.

بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يمثل هذا الإدراج المزدوج خطوة جديدة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو توسيع الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية. ويأتي إطلاق AGIX وKWIN استجابة لتنامي الطلب على الاستثمار في قطاعات سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول دخل تتماشى مع أولويات المنطقة، بما في ذلك الاستراتيجيات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع توجه الأسواق نحو الاستثمار القائم على توجهات وقطاعات محددة وتنويع مصادر الدخل، نركز على مواكبة هذه التحولات، بما يضمن إتاحة الفرص للمستثمرين بسهولة وثقة. وخلال شهر مارس فقط، سجل السوق نمواً بنسبة 183% في قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة، وارتفاعاً يقارب 134% في عدد المستثمرين المتداولين ضمن هذه الفئة على أساس سنوي. وانطلاقاً من هذا الزخم، سنواصل ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي رائد لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث السيولة، بالتعاون مع شركاء عالميين لتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطور احتياجات المستثمرين."

من جانبه قال جوناثان كرين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرينشيرز: "يعكس الإدراج المزدوج لصندوق KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF المتداول تحت الرمز AGIX، وصندوق KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF المتداول تحت الرمز KWIN، في سوق أبوظبي للأوراق المالية تنامي الطلب العالمي على صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر انكشافاً استثمارياً فريداً من نوعه. ويمنح الهيكل الذي يجمع بين الشركات المدرجة والخاصة في صندوق AGIX المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة وإلى مجموعة مختارة من الشركات الخاصة المبتكرة ضمن صندوق واحد يتمتع بسيولة قوية، بما في ذلك Anthropic وSpaceX. وفي الوقت نفسه، يقدم صندوق KWIN، الذي تم تطويره بالشراكة مع Wahed، استراتيجية دخل بديلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم تصميمها لتوليد دخل قائم على الخيارات مع الالتزام بمبادئ الاستثمار الإسلامي، بما يوسع نطاق وصول المستثمرين في المنطقة إلى حلول مبتكرة في مجالي التكنولوجيا والدخل من خلال صناديق مدرجة محلياً".

بدوره قال أنتوني ساسين، الرئيس التنفيذي لشركة Oceane Global: "يسرنا توسيع نطاق التعاون مع "كرينشيرز" والعمل إلى جانب "واي ستون" لإطلاق هذه الصناديق المبتكرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعكس هذه الشراكة أهمية بناء منظومة قوية لصناديق المؤشرات المتداولة، ترتكز إلى مزيج متكامل من الإصدار، والهيكلة القانونية، وتوفير السيولة. ويتمثل دورنا في ضمان تداول هذه المنتجات بكفاءة مع فروقات سعرية محدودة، بما يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات الوصول إلى فرص استثمارية عالمية عبر السوق المحلية."

وقال كاويمهين أودونيل، الرئيس التنفيذي لشركة وايستون للإدارة في الشرق الأوسط : "فخورون بدعمنا لهذا التعاون الهام بصفتنا الممثل القانوني للصناديق. ويتمثل دورنا في تيسير هيكلة متينة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية، بما يسهم في طرح منتجات صناديق المؤشرات المتداولة العالمية بكفاءة ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الشراكة أهمية التنسيق بين جهات الإصدار، ومزودي السيولة، والجهات القانونية، في بناء منظومة مستدامة لصناديق المؤشرات المتداولة".

ويأتي هذا الإدراج الجديد امتداداً لنجاح الإدراج المزدوج لصندوقي KWEB KraneShares China ETF وKRBN KraneShares Global Carbon Credit ETF في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2025، ويمثل خطوة جديدة وحيوية نحو تعميق البنية التحتية لأسواق رأس المال في المنطقة.

نبذة عن KraneShares

تقدم "كرينشيرز" استراتيجيات استثمارية قائمة على الأبحاث ومرتكزة على قناعات واضحة، تربط المستثمرين بأقوى موضوعات النمو في العالم. ومن التقنيات الناشئة وأسواق رأس المال الديناميكية في الصين إلى حلول ائتمان الكربون والاستثمارات البديلة والدخل الثابت، توفر الشركة للمستثمرين فرص انكشاف استثماري مدروسة تم إعدادها لمواكبة التوجهات الكبرى التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.

نبذة عن Oceane Global

تعد Oceane Global شركة متخصصة في توفير السيولة، تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتركّز على صناديق المؤشرات المتداولة والمنتجات المدرجة. وتقدّم الشركة حلولاً لدعم كفاءة التسعير في السوق، كما تسهم في تطوير منظومة صناديق المؤشرات المتداولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن "واي ستون"

تعتبر "واي ستون" مزوداً رائداً لحلول خدمات الأصول، حيث تقدم خدمات الحوكمة المؤسسية والإدارة وإدارة المخاطر والامتثال للمؤسسات المالية. وبخبرة تتجاوز 25 عاماً، وباقة متكاملة من الخدمات المتخصصة، تدعم "واي ستون" عملاءها في هيكلة أعمالهم وتشغيلها وتنميتها، مستفيدة من خبراتها وقدراتها في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب نطاق تشغيلي واسع يواكب توسع أنشطة العملاء على المستوى العالمي.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة AD Clear)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

تمثل شركة SpaceX ما نسبته 3.02%، فيما تمثل شركة (Anthropic ) ما نسبته 2.98% من صافي أصول صندوق( AGIX)، وذلك كما في 9 أبريل 2026، مع الإشارة إلى أن هذه الحيازات قابلة للتغيير.

