- تتوفر أيضًا خدمات "كريم بوكس"، والخدمات المنزلية، وخدمات سيارات الأجرة، و"كريم باي"، إلى جانب خدمة التبرع عبر التطبيق.

- كما ستشهد الشارقة إطلاق خدمات إضافية من كريم قبل نهاية العام.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – 6 أكتوبر 2025: أعلنت شركة "كريم" عن إطلاق العديد من خدماتها رسميًا في إمارة الشارقة، لتضيف بذلك محطة جديدة إلى حضورها المتنامي في دولة الإمارات، وتقدّم للمقيمين في الإمارة مجموعة واسعة من الخدمات اليومية عبر تطبيقها الشامل.

وتتضمن المرحلة الأولى من الإطلاق خدمة "كريم فود" التي توفر توصيل الطعام من مختلف أنحاء الإمارة، حيث أصبح بإمكان العملاء طلب وجباتهم المفضلة من مطاعم محلية شهيرة مثل "زعتر وزيت"، و"المشاوي الحلبية"، و"زمزم مندي"، و"حلويات فراس"، إلى جانب علامات عالمية معروفة مثل "وينغ ستوب"، "آي هوب"، و"نانـدوز". وتضمن "كريم فود" بفضل تقنيات التوصيل الحديثة وشبكة المطاعم الواسعة وصول الطلبات بسرعة وجودة عالية. واحتفالًا بهذه المناسبة، يحصل العملاء على خصم 50% على أول ثلاثة طلبات باستخدام الرمز الترويجي HELLOSHJ3.

كما بات بإمكان العملاء في الشارقة الاستفادة من خدمة "كريم بوكس" لإرسال واستلام الطرود داخل المدينة، إضافةً إلى "الخدمات المنزلية" التي تشمل التنظيف والغسيل والعناية المنزلية. وتتوفر كذلك خدمات "كريم رايدز" للتنقّل، وخدمة "كريم باي" التي تتيح دفع الفواتير والتحويلات المالية الدولية الفورية إلى أكثر من 35 دولة، إلى جانب إمكانية التبرع عبر التطبيق.

وفي هذا السياق، قال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في "كريم": "لطالما كانت الشارقة جزءًا مهمًا من خططنا. قدمنا للعملاء في الإمارة حلول التنقّل والدفع عبر التطبيق، لكن الكثير منهم كانوا بانتظار خدمات مثل كريم فود وكريم بوكس. نحن سعداء اليوم بتلبية هذه الطلبات، ومع خدمات إضافية قادمة قريبًا، سنجعل الحياة اليومية في الشارقة أكثر سهولة وراحة."

وسيتم إطلاق برنامج الاشتراك الشهري "كريم بلس" في الشارقة بتاريخ 15 أكتوبر، حيث يمنح العملاء وفورات شهرية تصل في المتوسط إلى 300 درهم. وخلال هذا العام، ستشهد الإمارة أيضًا وصول "كريم كويك" لخدمة توصيل البقالة والإلكترونيات خلال 15 دقيقة، و"كريم شوبس"، وخدمة "تأجير السيارات"، لتكتمل بذلك مجموعة خدمات كريم في الشارقة.

ويأتي هذا التوسع في إطار استمرار نمو "كريم" في دولة الإمارات، حيث يسهّل التطبيق حياة الملايين من العملاء في دبي وأبوظبي والعين.

للاستفادة من خدمات "كريم" في الشارقة، يُرجى تحميل أو تحديث تطبيق "كريم".

