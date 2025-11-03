خدمة جديدة قابلة للتخصيص تُغني الشركات عن عمليات استرداد النفقات المطوّلة عبر حساب أعمال واحد تتم فوترة جميع المعاملات من خلاله شهريًا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 نوفمبر 2025: أصبحت "كريم" أول منصة رقمية في المنطقة تُطلق حلًّا متكاملاً للدفع المؤسسي عبر خدمات متعددة في تطبيقها، وذلك من خلال خدمة "كريم للأعمال" (Careem for Business).

تتيح الخدمة الجديدة للشركات إدارة نفقات الموظفين ودفعها مركزيًا عبر خدمات مثل حجز سيارات الأجزة من خلال "كريم رايدز" وطلب الطعام والبقالة وغيرها من خلال "كريم فود" ، "كريم كويك" ، "كريم شوبس" و"كريم بوكس". ويمكن للشركات من خلال حساب واحد تسجيل الموظفين، وتحديد حدود إنفاق مخصصة، واستلام فاتورة موحّدة شهرية.

يستفيد الموظفون من مخصصات الشركة دون الحاجة لتقديم طلبات استرداد أو التعامل مع مزوّدين متعدّدين. وتغطي الخدمة احتياجات متنوعة تشمل وجبات الغداء الجماعية عبر "كريم فود"، وشراء مستلزمات المكتب عبر "كريم شوبس" و "كريم كويك"، وتوصيل الطلبات عبر "كريم بوكس". وكل ما يحتاجه الموظف هو اختيار وضع "الأعمال" (Business) عند الدفع ليتم استخدام وسيلة الدفع المعتمدة مسبقًا من الشركة.

أما فرق المالية والإدارة، فتوفر لهم خدمة "كريم للأعمال" لوحة تحكم موحدة تتيح رؤية كاملة لحركة الإنفاق، مما يسهل تتبّع الميزانيات والتحكم في النفقات عبر الأقسام المختلفة. ويمكن تطبيق ضوابط الإنفاق حسب القسم أو الوقت أو حتى الموقع الجغرافي.

كانت خدمة "كريم للأعمال" متاحة سابقًا لخدمة التنقل فقط، حيث تم تنفيذ أكثر من مليون حجز مؤسسي من خلالها لموظفي مئات الشركات في قطاعات الاتصالات والمصارف والاستشارات. ومع التوسّع الجديد، أصبحت "كريم" تلبّي احتياجات مؤسسية أوسع لحلول إنفاق شفافة وفعالة من حيث التكلفة عبر خدمات متعددة.

وقال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في "كريم": "قد تكون عملية إعداد تقارير الميزانية واسترداد النفقات مرهقة للموظفين ومديري المكاتب وفرق المالية. ومن خلال خدمة 'كريم للأعمال' نُسهّل هذه العملية بالكامل، حيث نتيح للشركات إدارة النفقات المتعلقة بالعمل بطريقة بسيطة وشفافة. وبفضل حساب واحد فقط، يمكن للشركات تبسيط عملياتها، والتحكم بشكل أفضل في الميزانيات، وتسهيل المهام اليومية - سواء كانت رحلة عمل أو طلب غداء أو توصيل مستلزمات المكتب. لقد كنا شريكًا موثوقًا في خدمات التنقل المؤسسية لسنوات، ويسعدنا أن نوسّع هذا المستوى من السهولة إلى مزيد من خدماتنا."

تشمل خدمة "كريم للأعمال" الآن في الإمارات كلًّا من "كريم رايدز" و"كريم فود" و"كريم كويك" و"كريم شوبس" و"كريم بوكس"، لتصبح المنصة الوحيدة في المنطقة التي تتيح للشركات إدارة خدمات التنقل وتوصيل الطعام والبقالة والخدمات اللوجستية من خلال حساب واحد موحد.

نبذة عن كريم:

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 75 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

للاستفسارات الإعلامية:

ياسمين الضميري | jasmine.aldameary@careem.com

.

-انتهى-

#بياناتشركات