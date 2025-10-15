بروكسل، بلجيكا – الدقم، عُمان، خلال مشاركتهما في فعاليات معرض "باص وورلد أوروبا 2025" (Busworld Europe 2025) في بروكسل، أبرمت شركة "كروة موتورز" ذ.م.م اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "دايملر تراك" الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الصناعي الإقليمي وفتح آفاق جديدة في قطاع النقل والحافلات.

بموجب الاتفاقية، ستصبح "كروة موتورز" المصنّع الرسمي المعتمد لحافلات "دايملر"، ترسّخ علاقة توريد مباشرة لهياكل حافلات "مرسيدس-بنز"، سواء للاستخدام المحلي داخل سلطنة عُمان أو للتصدير إلى الأسواق الدولية، وتعزز مكانة عُمان كمركز صناعي متقدم على مستوى المنطقة.

تمّ توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "كروة موتورز"، ومايكل ديتز، الرئيس التنفيذي لشركة "دايملر تراك" الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تؤكد الالتزام المشترك بتطوير الصناعة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والتقني.

تعليقاً على الاتفاقية، قال ماركوس واتس، نائب الرئيس، وحدة أعمال حافلات "دايملر" في شركة "دايملر تراك" الشرق الأوسط وأفريقيا: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة تعاوننا مع ’كروة موتورز‘. إذ تعدّ دليلاً على متانة الشراكات الصناعية في المنطقة وتضع حجر الأساس لإنشاء قاعدة تصنيع قوية، مبتكرة وموجهة نحو التصدير، تساهم في تعزيز الاقتصاد العُماني ورفع مستوى الكفاءة الصناعية على المستوى الإقليمي والدولي".

تعزيز مكانة عُمان ودورها في المشهد الصناعي الإقليمي

تأسست شركة "كروة موتورز" في عام 2017 كمشروع مشترك بين شركة "مواصلات قطر"، الشركة الوطنية القطرية للنقل، وصندوق الاستثمار العُماني، وهو صندوق سيادي بالسلطنة، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الصناعية وتعزيز قدرات سلطنة عُمان الإنتاجية. وقد أتمّت الشركة بنجاح المرحلة الأولى من بناء منشأة الإنتاج الخاصة بها وأطلقت العمليات التشغيلية في مطلع هذا العام، مما يعكس التقدم السريع في بناء قاعدة صناعية متقدمة.

يقع مجمّع "كروة موتورز" في الدقم، أحد أبرز المراكز الصناعية واللوجستية في عُمان، ويغطي مساحة واسعة تصل إلى نحو 220,000 متر مربع. ويتميز الموقع بقربه الاستراتيجي من ميناء الدقم متعدد الأغراض، ما يتيح للشركة الوصول المباشر إلى أهم مسارات الشحن الدولية، ويضمن كفاءة عالية في تصدير المنتجات والوصول إلى الأسواق الرئيسة في آسيا وأفريقيا والعالم.

الجودة والموثوقية "صُنع في عُمان" بمعايير عالمية

تتفرد شركة "كروة موتورز" بتصنيع حافلات تجمع بين الأمان والكفاءة والمتانة، مصمَّمة وفق أعلى المعايير الإقليمية والدولية لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة. وتعتمد الشركة في قدراتها الإنتاجية على برامج نقل التكنولوجيا من شركائها العالميين، وتدمج الخبرات الفنية المحلية والفهم المعمّق لظروف التشغيل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقدّم مجمّع الدقم دعماً شاملاً لعمليات ما بعد البيع، يشمل الوصول السريع إلى قطع الغيار والمساندة التقنية المتخصصة، لضمان أداء موثوق وطويل الأمد وقيمة مستدامة للعملاء.

وتجسد الشراكة بين "دايملر تراك" و"كروة موتورز" التزاماً مشتركاً بالنمو الصناعي، وتبادل التكنولوجيا، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. كما تسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة عُمان كمركز صناعي صاعد وواعد، فضلاً عن توسيع حضور "دايملر تراك" وعروضها لعملائها عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعكس رؤية مشتركة لبناء مستقبل صناعي مستدام ومتميز.

