القاهرة، أعلنت اليوم كاف للتأمين، واحدة من شركات التأمين الأسرع نموًا في مصر والمتخصصة في تقديم حلول تأمينية رقمية، والتي أُسِّسَت بموجب شراكة استراتيجية بين إي اف چي فاينانس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وشركة جي بي كورب، عن تقديم حل ابتكاري لمنتج للتقاعد في ضوء جهودها للتوسع بباقة الخدمات المقدمة للشركات. وتتميز كاف بتقديم عوائد استثمارية جذابة على المساهمات الخاصة ببرنامج التقاعد، وكذلك عرضها عبر منصة رقمية مطوّرة توفر للشركات وموظفيهم آليات متقدمة لمتابعة قيمة مدخرات ومساهمات برنامج التقاعد، مما يضمن الشفافية الكاملة وحرص كاف على تحقيق عوائد استثمار تنافسية لعملائها وتأمين مستقبلهم المالي.

يعتبر التأمين الصحي والتأمين على الحياة وبرامج التقاعد من الركائز الأساسية للمزايا المقدمة للموظفين على مستوى العالم، إلا أن برامج التقاعد لم تحظ بالقدر نفسه من الاهتمام في السوق المصري. فبرامج التقاعد الخاصة تمنح الشركات ميزة تنافسية قوية للاحتفاظ بالكفاءات وتعزيز ولائهم، كما تعد أداة حاسمة لمعالجة فجوة الدخل بعد التقاعد في مصر، الأمر الذي تعتزم شركة كاف على ترسيخه كإحدى المزايا الأساسية في مجموعة المزايا المقدمة للموظفين.

ويأتي إطلاق التطبيق الابتكاري في إطار جهود الشركة لسد الفجوة الملحوظة في برامج التقاعد في مصر. صُمِّم التطبيق لتلبية تطلعات أصحاب الشركات والموظفين على حد سواء، فهو مزود بمنصة وواجهة سهلة الاستخدام لتمكينهم من الاطلاع على المحفظة الخاصة ببرنامج التقاعد بكل شفافية وسلاسة، ومتابعة مساهماتهم الشخصية ومساهمات الشركة، وكذلك عوائد الاستثمار المحققة فعليًا. كما يمكن للعملاء زيادة استثماراتهم عبر محفظة متنوعة من الأصول، بما في ذلك صناديق سوق المال، والدخل الثابت، والأسهم، والصناديق المقوّمة بالدولار الأمريكي، وصندوق متخصص للاستثمار في الذهب. كل ذلك يتم بشفافية تامة، ودون أي تكاليف إضافية غير معلنة.

بالإضافة إلى ذلك، التطبيق مزود بلوحة تحكم مخصصة لقطاع الموارد البشرية لتمكين الشركات من التحكم الكامل واللحظي في استثمارات برامج التقاعد، وإضافة الموظفين الجدد بكل سهولة، والاستفادة من آليات صرف المستحقات. وتسهم هذه الخاصية، المصممة خصيصًا للشركات، في تعزيز قيمة المزايا المقدمة لموظفيهم وإدارة استراتيجيات التقاعد الخاصة بهم بكفاءة.

وفي هذا السياق، أكد سهيل علي، الرئيس التنفيذي لشركة كاف للتأمين، على أهمية الدور الذي تلعبه برامج التقاعد في تعزيز الأمان المالي، وهو اتجاه عالمي سائد تحرص الشركة على تعظيم الاستفادة منه بتقديم رؤية ابتكارية لبرامج التقاعد، ترتكز على الشفافية والتفاعل، وهو ما لاقى إقبالًا كبيرًا من جانب الشركات والموظفين.

على مدار سنوات طويلة، اقتصرت نظرة الموظفين لبرامج التقاعد على أنها عبء مالي لأنها تخصم من رواتبهم الشهرية. أما حاليًا، يقدم التطبيق الجديد رؤية مغايرة تمامًا، حيث تعزز الشفافية والرؤية التامة إدراكهم للقيمة التي يقدمها البرنامج لتأمين مستقبلهم المالي. وقد لاقى التطبيق إقبالًا كبيرًا تجاوز جميع التوقعات فور إطلاقه، حيث تمكنت الشركة من استقطاب العديد من كبرى الشركات خلال العام الأول من إطلاق البرنامج، الأمر الذي تؤكده شهادات العملاء من إدارات الموارد البشرية بتفاعل الموظفين مع المزايا التي يقدمها البرنامج إلى مستويات غير مسبوقة.

وقد ارتفع حجم الأصول المُدارة من قبل شركة كاف بشكل ملحوظ، حيث حققت الشركة ما يزيد عن 500 مليون جنيه في عام الإطلاق الأول، وذلك مع انضمام ما يزيد عن 14 ألف مشترك. ويؤكد هذا النمو على الأداء القوي للبرنامج، والقيمة الفريدة التي يقدمها التطبيق، وقدرته على تلبية احتياجات الشركات والموظفين.

وقد حققت كاف عوائد استثمارية تراوحت بين 24% و37% عبر مختلف الصناديق الاستثمارية خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، متفوقةً بذلك على أداء السوق بما قد يصل لـ10%. وتعكس هذه النتائج النهج الذي تتبناه كاف، والذي يتمحور حول تلبية احتياجات العملاء في المقام الأول، والتزامها الراسخ بالشفافية، ونجاحها في توظيف أحدث الحلول التكنولوجية جنبًا إلى جنب مع تطبيق استراتيجيات حلول استثمارية جذابة.

وفي سياق متصل، أضاف يوسف شقير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاف للتأمين، أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تطوير خدمات التقاعد التي تقدمها لإضافة المزيد من الحلول الابتكارية، وهو ما سيجعلها ركيزة أساسية لا غنى عنها في باقات المزايا الوظيفية التي تقدمها الشركات في مصر. وانطلاقًا من هذا الأداء الاستثنائي، تستهدف الشركة أن يتجاوز حجم أصولها المُدارة المليار جنيه بحلول نهاية 2025، وهو ما يرسخ دورها الريادي في بناء مستقبل مالي أكثر أمانًا في مصر.

وتقدم كاف حلول الاستثمار لبرامج التقاعد بالتعاون مع إي اف چي هيرميس لإدارة الأصول وأزيموت لإدارة الأصول، لتمكين العملاء من تحقيق عوائد جذابة من المحافظ الاستثمارية التي تُدار بخبرة واحترافية عالية من قبل نخبة من أفضل مديري الأصول في السوق. ويتيح هذا التعاون الحصري لأصحاب الشركات إمكانية تصميم خطط استثمارية مفصلة لتلبية احتياجات الموظفين. علاوة على ذلك، تقدم كاف لعملائها الخيارات الاستثمارية المتنوعة سالفة الذكر، بما يضمن الحفاظ على قيمة الاستثمارات على المدى البعيد.

تقدم الشراكة مع إي اف چي هيرميس لإدارة الأصول نموذجًا فريدًا يجمع بين الشمولية والمرونة، لتمكين عملاء كاف من الاستفادة بأفضل الحلول الاستثمارية المتكاملة. كما تتيح هذه الشراكة للعملاء فرصة التعاون المباشر مع فريقي عمل الشركتين لتصميم محافظ استثمارية مخصصة تتوافق تمامًا مع أهداف شركاتهم واحتياجات موظفيهم. وتساهم هذه المرونة، مقترنةً بالخبرة العريقة التي يتمتع بها فريق إي اف چي هيرميس، في تعظيم العوائد مع ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر.

عن شركة كاف للتأمين:

كاف هي شركة تأمين مصرية مرخصة لتقديم منتجات التأمين على الحياة والادخار والتأمين الصحي. تأسست الشركة في عام 2021 بالتعاون بين كل من شركة إي اف چي فاينانس، وهي منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وشركة جي بي كابيتال، وشركة طوكيو مارين. وتلتزم كاف ببناء منصة تأمين محلية مؤثرة لتقديم قيمة حقيقية للأفراد والشركات في مجالات التأمين على الحياة والادخار والتأمين الصحي. كما تهدف الشركة إلى مواصلة تقديم حلول تأمينية ابتكارية لتعزيز الطلب في أسواق التجزئة والشركات، والمساهمة في سد "فجوة الحماية التأمينية" في مصر.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

