الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في الرياض، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم لاستكشاف مجالات التعاون في تطوير وتنفيذ تقنيات المدن الذكية المتكاملة في كافد. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تحسين التجارب الرقمية للأعمال والمستأجرين والزوار، وترسيخ مكانة مركز الملك عبدالله المالي "كافد" كمركز للتعاون والابتكار بين المملكة وآسيا.

وتجسّد هذه المذكرة التزام كافد بتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات الحديثة وتبنّي الحلول الرقمية المتطورة بهدف وضع معايير جديدة في مجال البنية التحتية الحضرية وتحسين جودة الحياة من خلال التمكين الرقمي، حيث تمتلك سامسونج تاريخ مليء بالابتكار وتطوير المنتجات الرائدة، مما يدعم رؤية كافد في توظيف تقنيات المدن الذكية لجعل المراكز الحضرية أكثر كفاءة، واستدامة، ومحورها الإنسان، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ويضع هذا التعاون أسسًا راسخة لتطوير البنية التحتية للمدن الذكية في كافد عبر تطبيق مجموعة من الحلول المتكاملة والمتقدمة، بما في ذلك أنظمة التحكم في الدخول إلى المباني، واللافتات الرقمية، وغيرها من الأنظمة الذكية والمركزية التي تتيح مراقبة وإدارة البنية التحتية والأصول في الوقت الفعلي. كما يتضمن التعاون افتتاح متجر "Experience Samsung" في كافد لإثراء تجربة السكان وتقديم مزايا وعروض حصرية لهم.

وبهذه المناسبة قال سلطان الشهراني، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لدى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي: "يواصل كافد الاستثمار في البنية التحتية الحضرية وتقنيات المدن الذكية، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة ومدعومة بأحدث التقنيات الذكية، بما يمكّن الأعمال والمقيمين والزوار من تحقيق النمو والازدهار. وتمثّل الشراكة مع "سامسونج" خطوة جديدة في مسار التطوير والابتكار الهادف إلى تحسين التجربة ورفع مستويات جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعتبر هذه الشراكة إضافة نوعية إلى قائمة الشراكات المتنامية التي يبرمها كافد مع الشركات الآسيوية الرائدة، بما يعزّز دوره كمحرّك رئيسي للعلاقات الاقتصادية".

ومن جانبه، علّق السيد هندريك لي رئيس شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات قائلًا: "لطالما كانت سامسونج للإلكترونيات رائدة في قطاع التكنولوجيا لتقود مسيرة الابتكار وتعزيز مفهوم المجتمعات المتصلة. وتمثل هذه الشراكة المثمرة مع كافد خطوة رئيسية وحجر أساس جديد تجاه تحقيق استراتيجيتنا التي نحرص من خلالها على دعم رؤية المملكة العربية السعودية وتحولها إلى مركز عالمي للابتكار. ونفتخر اليوم بهذه الشراكة الواعدة التي سنعمل من خلالها على دمج حلول وتقنيات سامسونج الذكية لبناء بنية تحتية رقمية قوية وتقديم تجربة رقمية متطورة في مختلف أنحاء المملكة.”

والجدير بالذكر أن كافد يُعد أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على شهادة "وايرد سكور" للأحياء الحضرية، وأول مركز يطلق خدمة "WiFi-7" الذكية في المملكة ضمن اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع شركة "هواوي" الصينية الرائدة في المجال التقني. كما يعمل كافد على تنفيذ برامج تجريبية لمنصة المدينة الذكية بالتعاون مع شركة "سينس تايم" الصينية والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

نبذة عن شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com .

-انتهى-

#بياناتشركات