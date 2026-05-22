دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت كاشيو، المنصة الرائدة لإدارة الإنفاق المؤسسي في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مختبر نيكسا للذكاء الاصطناعي، قسم الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "نيكسا"، إحدى أبرز وكالات النمو الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في فرق الشؤون المالية في الشركات العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال أتمتة العمليات المالية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في إطار هذه الشراكة، ستعمل كاشيو مع مختبر نيكسا للذكاء الاصطناعي لدعم تحوّل الشركات نحو تبني أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُحسّن شفافية الإنفاق، وتُبسّط العمليات اليدوية، وترفع كفاءة العمليات المالية. كما تشمل الشراكة تدقيقاً مجانياً للذكاء الاصطناعي لمساعدة فرق الشؤون المالية على تحديد المجالات التي يُمكن للذكاء الاصطناعي فيها تحقيق قيمة تشغيلية فورية، ودعم تبنيه على نطاق أوسع في مختلف أقسام الشركات. أكدت الشركتان أن هذه المبادرة تهدف إلى نقل المؤسسات من مرحلة الوعي بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في القطاع العام بحلول عام 2031.

يقول أميت فياس، الرئيس التنفيذي لشركة نيكسا: "يُحقق الذكاء الاصطناعي قيمةً مضافةً عند دمجه مباشرةً في سير العمل اليومي، بدلاً من التعامل معه كمفهوم منفصل. يُعدّ القطاع المالي من أبرز المجالات التي تشهد هذا التحول، حيث تواجه الشركات ضغوطاً متزايدةً لتحسين عملية اتخاذ القرارات بصورة آنية. نهدف، من خلال شراكتنا مع كاشيو، إلى مساعدة المؤسسات على تحديد المجالات التي يُمكن فيها تطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق عملية وفعّالة في مختلف العمليات المالية."

ومن جهته، صرّح أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: "وفقاً لاستبيان عالمي في القطاع، تتوقع 81% من المؤسسات المالية دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأساسية بحلول عام 2030. تُعدّ الإمارات العربية المتحدة من أسرع أسواق الذكاء الاصطناعي نمواً على مستوى العالم، مما يُرسي معياراً جديداً للتنافسية في القطاع الخاص. تأتي شراكتنا مع مختبر نيكسا للذكاء الاصطناعي للمساعدة في سد الفجوة بين خطط تبني الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الفعلي، مما يُمكّن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من المنافسة مع أفضل الشركات في العالم."

هذا وبادرت كاشيو بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها المالية من خلال عدد من المزايا، مثل تقنية الإيصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستخرج المعلومات الأساسية تلقائياً، بما في ذلك رقم المعاملة، وأسماء الموردين، وبيانات المعاملات. تساعد هذه التقنية فرق المالية على تقليل إدخال البيانات يدوياً، وتوفير أكثر من 4 ساعات أسبوعياً، والحفاظ على سجلات مالية أكثر دقة وموثوقية.

تتمتع شركة نيكسا بخبرة واسعة في التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. معاً، ستركّز الشركتان على جعل الذكاء الاصطناعي متاحاً وقابلاً للقياس للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد كل من كاشو ومختبر نيكسا للذكاء الاصطناعي أداة "كونفو إي آي" (ConvoAI) لتحسين الوصول إلى البيانات وتوفير دعم فوري خارج ساعات العمل. حالياً، تستفيد كاشيو من منتجات مختبر نيكسا للذكاء الاصطناعي فيما يعكس تحولاً أوسع نحو عمليات تعمل باستمرار مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

