القاهرة - أعلنت شركة كاسترول مصر عن توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة للتوزيع، في خطوة استراتيجية لتوزيع منتجاتها المتنوعة في أهم الأسواق والمناطق الحيوية بالسوق المصري. جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات مؤتمر MEGA Customers الذي عُقد في الحادي والعشرين من أبريل الحالي بفندق دوست تانى ليك ڤيو.

وقع الاختيار على ثلاثة موزعين جدد الذين هم شركة ناسيـتا لتغطية منطقة القاهرة الكبرى، وشركة قباء لخدمة محافظة الإسكندرية، وشركة المنصور للتجارة والتوزيع لتغطية مناطق الدلتا وصعيد مصر. يؤكد هذا التوسع الاستراتيجي التزام كاسترول بتوفير منتجاتها للمستهلك المصري على أوسع نطاق ممكن، والوصول لقاعدة جماهيرية أكبر من العملاء، مع الارتقاء بمعايير الخدمة في سوق السيارات المصري.

وقع الاختيار على شبكة الموزعين الجدد بناءً على عدة معايير أهمها ما يتمتع به كل موزع من مزايا تنافسية فريدة في المنطقة التي يعمل بها، مما يساهم في دعم شبكة كاسترول التي تشهد نموًا متواصلاً؛ حيث تمتلك ناسيـتا خبرة تسويقية عميقة وحضورًا قويًا في قطاع التجزئة بالقاهرة الكبرى التي تُمثل سوقًا تجاريًا أوسع وأكثر تفاعلاً لقطاع السيارات في مصر. أما شركة قباء فتتميز بقدرات استثنائية في توزيع المنتجات بفضل انتشارها القوي في الإسكندرية، العاصمة الثانية والمركز التجاري واللوجستي الرئيسي في مصر، بينما تمثل مجموعة المنصور للتوزيع إضافة بارزة لتوزيع منتجات كاسترول في الدلتا والصعيد، بفضل شبكة فروعها المنتشرة هناك، مدعومة ببنية تحتية لوجستية متطورة وعلاقات وطيدة مع الشركاء التجاريين.

وقد صرّح أحمد عشماوي، العضو المنتدب لشركة كاسترول مصر: "تمثل هذه الشراكات خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة كاسترول لتعزيز تواجدها في السوق المصري، حيث نواصل العمل على توسيع نطاق توزيع منتجاتنا والوصول إلى عملائنا بكفاءة أكبر في مختلف المحافظات. نحن نؤمن بأهمية بناء منظومة قوية من الشركاء المحليين القادرين على دعم خططنا للنمو، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة التي يتوقعها عملاؤنا. كما تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بدعم قطاع السيارات في مصر والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع تطلعات السوق واحتياجاته المتغيرة."

وتعليقًا على هذا التوسع، أكدت كاسترول مصر أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية لتعزيز نموها بالسوق المصري، وضمان توافر منتجاتها بصورة مستدامة، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة كاسترول الريادية في قطاعات زيوت سيارات الركوب والمركبات التجارية والحلول الصناعية.

هذه الخطوة تعكس ثقة كاسترول الثابتة في الاقتصاد المصري، وتركيزها المستمر على بناء تحالفات قوية لدعم احتياجات العملاء في كافة المحافظات.

نبذة عن كاسترول

تُصنف كاسترول كواحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في صناعة زيوت التشحيم، وتستند إلى إرث عريق من الابتكار ودعم ريادة الأعمال، وأتاح الشغف بالأداء المتميز، الممزوج بفلسفة قائمة على مبدأ "العمل من خلال الشراكة"، تطوير أرقى أنواع زيوت التشحيم وسوائل التبريد والشحوم التي كانت ركيزة أساسية للعديد من الإنجازات التقنية الكبرى في البر والبحر والجو، وصولًا إلى الفضاء الخارجي، على مدار ما يزيد عن 125 عامًا.

وتعد "كاسترول" جزءًا من مجموعة bp العالمية، وهي تخدم قطاعات متنوعة تشمل السيارات والمجالات البحرية والصناعية وقطاع الطاقة، وتحظى منتجاتها بتقدير عالمي واسع بفضل ما تقدمه من تكنولوجيا متقدمة وأداء فائق، نابع من التزامها الصارم بمعايير الجودة.

