وقعت كاسبرسكي، الشركة العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية، مذكرة تفاهم مع عمان داتا بارك (ODP)، المزود الرائد للخدمات المدارة والخدمات السحابية في السلطنة، لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني ودعم المؤسسات في عُمان في بناء حماية أقوى لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

تُرسّخ مذكرة التفاهم إطارًا استراتيجيًا لتبادل المعلومات التقنية والمعرفة، وتعزيز التعاون في الاستجابة المنسّقة للحوادث السيبرانية، بما يُمكّن من مواجهة التحديات المتزايدة والمعقدة للجرائم الإلكترونية بشكل أكثر فعالية. وفي ظل التصاعد المستمر في وتيرة وتعقيد الهجمات الإلكترونية، يوفّر هذا التعاون سرعة الكشف، وتحسين قدرات تحليل التهديدات، وتطبيق تدابير وقائية واستباقية تدعم حماية الشركات والمؤسسات الحكومية.

إلى جانب التعاون التقني، تشمل الاتفاقية برامج تدريب تنفيذية، ومبادرات توعوية للعملاء، وأنشطة تثقيفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بين صناع القرار والموظفين والمستخدمين. وتستهدف هذه المبادرات صُنّاع القرار، والموظفين، والمستخدمين النهائيين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتخصصة والأدوات اللازمة لتبني ممارسات أمنية فعّالة. ويهدف هذا التعاون بين كاسبرسكي وODP إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في السلطنة.

قال راشد المومني، المدير العام لدى كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط: " نُؤمن في كاسبرسكي بأن مهمتنا هي الإسهام في بناء عالم أكثر أمانًا من خلال تمكين المؤسسات من التنبؤ بالتهديدات الإلكترونية، واكتشافها، والاستجابة لها"، وأضاف: "ومن خلال هذا التعاون مع عُمان داتا بارك، نقدم خبراتنا العالمية إلى عملائنا في عُمان، بما يعزز حماية القطاعات الحيوية، ويُسهم في دعم منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني."

وأضاف المهندس مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لعمان داتا بارك: "يُعدّ الأمن السيبراني ركنًا أساسيًا في رحلة التحوّل الرقمي في عُمان. ومن خلال شراكتنا مع كاسبرسكي، نجمع بين خبرتنا المحلية ومعلوماتها العالمية حول التهديدات لتوفير حماية أقوى وأكثر موثوقية للشركات والجهات الحكومية في السلطنة. و يجسّد هذا التعاون التزامنا بتوفير خدمات سحابية ومدارة آمنة وعالمية المستوى لعملائنا".

ومن خلال هذه الشراكة، تواصل كاسبرسكي توسيع التزامها تجاه المنطقة، ودعم المبادرات الوطنية وتمكين القطاعين العام والخاص من تبني ممارسات أمنية متقدمة تواكب المشهد الرقمي المتطور.

نبذة عن كاسبرسكي:

