عززت كاسبرسكي خط منتجاتها الرائد، Kaspersky Next، بحلين مبتكرين هما Kaspersky Next XDR Optimum وKaspersky Next MXDR Optimum، اللذين يلبيان احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر هذان المنتجان للشركات حماية فعالة، وقدرات الاستجابة التلقائية، وسهولة الاستخدام والتطبيق، وخدمات الأمن المدارة بإشراف خبراء، وبذلك يتسنى للشركات مكافحة التهديدات المتقدمة بفعالية كبيرة، والحد من المخاطر المحيطة بها دون إنفاق موارد كثيرة.

تتطور التهديدات السيبرانية باستمرار وتزداد نفقات مكافحتها، لهذا تعاني الشركات المتوسطة كثيراً أمام الهجمات المتطورة التي تستغل الأدوات المشروعة، وتتبع أساليب متقدمة لتجنب اكتشافها من الحلول الأمنية. وتعاني هذه الشركات في الوقت ذاته من مشكلات أخرى مثل الميزانية المحدودة، وقلة موظفي الأمن السيبراني المؤهلين لتطبيق حلول الحماية المتقدمة وإدارتها. ومن هذا المنطلق طورت كاسبرسكي حلولاً أمنية سهلة الاستخدام وعالية الفعالية لمساعدة الشركات على حماية نفسها دون تكبد نفقات كبيرة، فقدمت لها منتجي Kaspersky Next XDR Optimum وKaspersky Next MXDR Optimum.

يناسب Kaspersky Next XDR Optimum الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلك بنية تحتية قائمة لتكنولوجيا المعلومات وتخصص ميزانيات متواضعة للأمن السيبراني، وتتولى فيها فرق تكنولوجيا المعلومات أو وحدات أمنية صغيرة إدارة تلك البنية.

يوفر هذا الحل للشركات حماية شاملة سهلة الإدارة، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخبرة عالمية رائدة. يوفر Kaspersky Next XDR Optimum حماية قوية للنقاط الطرفية واستجابة تلقائية للتهديدات السيبرانية، ويتضمن أدوات الكشف والاستجابة المميزة بسهولة استخدامها وأسعارها المناسبة؛ إذ تحدد التهديدات المتقدمة وتحللها وتحدّ من تأثيرها بفعالية كبيرة، وتتكيف مع بيئات العمل السحابية والمحلية على حد سواء.

تتضمن الميزات الرئيسية لهذا الحل الأمني ما يلي:

حماية فائقة للنقاط الطرفية: تستطيع الشركات تجنب الانقطاعات التشغيلية بفضل منظومة الحماية التلقائية المعززة بأدوات فعالة أساسها تقنيات تعلم الآلة لمكافحة برمجيات الفدية والبرمجيات الخبيثة؛ إذ تحمي العميل من التهديدات السيبرانية المعروفة وغير المعروفة.

قدرات الكشف والاستجابة الموسعة: تكتسب الشركات بهذا الحل رؤى شاملة لحركة التهديدات داخل النقاط الطرفية وخارجها. وتعتمد على الأتمتة والاستجابات الذكية لصدّ الهجمات بسرعة، مدعومة بأدوات تحقيق متطورة لتتبع الأنشطة.

المعالجة السحابية للملفات: يمكن لخبراء الأمن السيبراني التحقق بسهولة من الملفات الخبيثة مستفيدين من التكامل مع ميزة Cloud Sandbox، فيجمعون العينات المُريبة، ويتحققون منها خلال ثوانٍ قليلة، ويستخدمون البيانات لتحسين عمليات الفحص المستقبلية بحثاً عن مؤشرات الاختراق.

التدريب والتوعية: يتسنى للشركات تزويد فرق تكنولوجيا المعلومات وطاقمها بالمهارات الأساسية للأمن السيبراني، فتكرس بذلك ثقافة الوعي الأمني في جميع أقسامها.

تقوية النظام لإصلاح الثغرات الأمنية: تستفيد الشركات من هذه الميزة لتقليص سطح الهجمات بتقوية النظام وفقاً لسلوك المستخدم، وتوفر على نفسها الوقت بالإدارة المركزية للثغرات الأمنية، وتحديثات التصحيح الأمنية، والتشفير.

التحكم في تكنولوجيا معلومات الظل: تفيد هذه الميزة في مراقبة تكنولوجيا المعلومات التي تعمل في الظل، فتُقلص بذلك الثغرات الأمنية وتحمي البيانات والموظفين. وتتيح الميزة للشركات معرفة الخدمات السحابية المستخدمة، وحظر الوصول غير المصرح به، وتحديد البيانات المهمة والحساسة المخزنة في تطبيقات Microsoft 365.

يقدم Kaspersky Next XDR Optimum خياراً مثالياً للشركات التي تستخدم حل Kaspersky Next EDR Optimum؛ إذ يتيح لها الترقية إلى حل أكثر تقدماً من فئة XDR، فتكسب بهذه الترقية الإمكانيات المتاحة ضمن الحل الجديد دون فقدان بياناتها، وتحافظ في الوقت ذاته على واجهة الاستخدام المألوفة.

وتقدم كاسبرسكي حل Kaspersky Next MXDR Optimum، الذي يستهدف الشركات الساعية وراء حماية شاملة دون تكبد مشقة تطوير خبرة واسعة وباهظة. ويتميز بأنه حل أمني قوي ومدار بالكامل، يوفر خدمة اكتشاف التهديدات والاستجابة لها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والمميز أنّ هذا الحل مبني كلياً على الإمكانيات الأساسية لـ Kaspersky Next XDR Optimum.

تم تصميم هذا الحل الأمني ليعمل كما يلي: يتولى الفريق الداخلي في الشركة إجراء تحليل أولي للتهديدات مستخدماً أدوات أساسية مثل الفحوصات بحثاً عن مؤشرات الاختراق وميزة Cloud Sandbox، أما فريق كاسبرسكي فيوفر كشفاً متقدماً للتهديدات وفق البيانات المتدفقة، وتحليلاً للتنبيهات مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، ويقدم استجابات سريعة أو إرشادات مفصلة للمعالجة. ويكفل هذا النهج التعاوني معالجة سريعة للحوادث الأمنية، ويعزز الوضع الأمني العام للشركة.

تعلق على هذه المسألة «إيليا ماركيلوف»، رئيس خط منتجات المنصة الموحدة لدى كاسبرسكي: «يسرنا الإعلان عن حلولنا الجديدة: Kaspersky Next XDR Optimum وKaspersky Next MXDR Optimum. تقدم هذه الحلول حماية للنقاط الطرفية هي الأفضل في المجال، ومشهود لها بالفعالية عبر اختبارات مستقلة عديدة، وقد صممت لتتكامل بسلاسة مع البنية التحتية القائمة للشركات دون الحاجة إلى مكونات نظام جديدة. ولا تتطلب هذه الحلول إلا قدراً يسيراً من الوقت والموارد، غير أنها تعزز دفاعات الشركة أمام الهجمات المراوغة. وهكذا ينعم عملاؤنا، بفضل هذه المنتجات الجديدة، بحماية مميزة، سواء بخدمات المراقبة والاستجابة التي يقدمها خبراء كاسبرسكي في Kaspersky Next MXDR Optimum، أو بشكل مستقل عبر Kaspersky Next XDR Optimum وفقاً لرغبتهم».

بالإضافة إلى منتجي Kaspersky Next XDR Optimum وKaspersky Next MXDR Optimum للشركات المتوسطة، تقدم كاسبرسكي الحل الأمني Kaspersky Next XDR Expert، الذي يعرف بأنه الفئة الأعلى تطوراً ضمن خط منتجات Kaspersky Next، والذي يوفر حماية أمنية شاملة للمؤسسات الكبرى.

نبذة عن كاسبرسكي:

تأسست كاسبرسكي عام 1997، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية. وفرت الشركة حلول الحماية لأكثر من مليار جهاز من التهديدات السيبرانية الناشئة والهجمات الموجهة، وتتطور خبرة الشركة العميقة دوماً في مجال معلومات التهديدات والأمن، وهي توظف خبرتها لتقديم حلول وخدمات مبتكرة لحماية الأفراد، والشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات، حول العالم. وتقدم محفظة الحلول الأمنية الشاملة للشركة حماية رائدة لحياة رقمية على الأجهزة الشخصية، وتوفر منتجات وخدمات أمنية مخصصة للشركات، وحلول المناعة السيبرانية لمكافحة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. تقدم الشركة خدماتها لملايين الأفراد ونحو 200,000 عميل من الشركات، وتساعدهم في حماية المعلومات المهمة لديهم.

