الشبكة مصممة لضمان الراحة والموثوقية وتعزيز الاستفادة من الوقت

خيار هادئ لتنقل الأفراد ورجال الأعمال والعائلات

تجربة ركاب تلبي متطلبات الحياة اليومية باختلاف أنماطها



أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، بعد الإعلان عن تفاصيل الشبكة الكاملة للسكك الحديدية الإماراتية لنقل الركاب في دولة الإمارات، كشفت قطارات الاتحاد تفاصيل جديدة عمّا ينتظر مستخدمي هذه الشبكة عند بدء تشغيلها في وقت لاحق من هذا العام.

تم تصميم تجربة المسافرين انطلاقاً من احتياجات الأفراد اليومية وطريقة عيشهم وعملهم وتنقلهم في دولة الإمارات اليوم، لتوفّر لهم خياراً حديثاً ومريحاً وموثوقاً للتنقل بين المدن، يمنحهم وقتاً أفضل وجودة رحلة أعلى، مع الإسهام في دعم مستهدفات الدولة في التنقل المستدام.

وبهذا الصدد، قالت عزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد لخدمات الركاب: "ننتقل اليوم من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى ترسيخ مفهوم تجربة الركاب، يكون فيها المسافر محور كل قرار. نعمل على تطوير خدمة لا تُستخدم بدافع الحاجة فقط، بل يختارها الأفراد عن قناعة، لأنها تنسجم بسلاسة مع نمط حياتهم اليومي وتمنحهم تجربة تنقّل أكثر راحة وموثوقية".

وأضافت السويدي: "الموثوقية هي كل شيء. قطارات الاتحاد ستوفر رحلة يمكن الاعتماد عليها فعلياً، بحيث يتمكن المسافر من ترتيب يومه بثقة واطمئنان، ويستعيد وقتاً يمكن أن يستثمره فيما يهمه."

خدمة مخصصة للرحلات اليومية

ستوفر شبكة قطارات الركاب للمسافرين الدائمين تجربة سفر تقوم على الموثوقية وراحة البال، حيث يمكنهم التخطيط لأنشطتهم اليومية بفضل الرحلات المنتظمة والمقاعد المضمونة والبيئة الهادئة على متن القطارات، مما يحول تجربة السفر إلى وقت مثمر ومريح مناسب للاسترخاء.

أما بالنسبة لرجال الأعمال، فسيوفر لهم قطار الركاب عند تشغيله بيئة مهنية ومتصلة، تواكب متطلبات عملهم، حيث تتيح لهم خدمة الاتصال "واي فاي" بالإضافة إلى منافذ الطاقة الفردية في كل مقعد، والتصاميم الداخلية الحديثة، إمكانية العمل أو التحضير لأعمالهم أو حتى الاسترخاء أثناء السفر بين المراكز الاقتصادية الرئيسية الحيوية في الدولة.

طريقة أفضل للسفر معاً

ستستفيد العائلات والمسافرون بغرض الترفيه من وسيلة نقل آمنة ومريحة تعزز وصولهم بشكل واسع لاستكشاف الإمارات، حيث تم تصميم شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب لجعل الرحلات أكثر متعة وبساطة دون أن يشغل الركاب أنفسهم بتحديات قيادة السيارات لمسافات طويلة.

كما سيوفر قطار الركاب خيارات المقاعد العائلية حتى يتمكن الأهالي والأطفال من الجلوس معاً براحة، إلى جانب خدمة تخزين الأمتعة والتي ستلبي احتياجاتهم لرحلات عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية، وزيارات الأقارب. ويتيح ذلك للعائلات فرصة أفضل للاسترخاء والاستمتاع بتجربة سفر خالية من التوتر.

علاوةً على الراحة، سيوفر قطار الركاب للعائلات فرصة أكبر لقضاء وقتهم معاً، فمع غياب الحاجة للتركيز على حركة السير والقيادة، يمكن للعائلات الاستمتاع بقضاء وقتهم معاً بالتحدث واللعب والقراءة ومشاركة لحظاتهم لتصبح الرحلة جزءاً من تجربتهم المميزة على قطار الركاب، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 بشأن بناء أسرة متماسكة، وتعزيز جودة حياتها.

تجربة ركاب ذات هوية إماراتية

تم تطوير شبكة نقل الركاب لتكون خدمة وطنية بهوية إماراتية واضحة، تعكس روح الدولة وقيمها في كل تفاصيلها. من تصميم المحطات إلى تجربة السفر على متن القطارات، تعكس الشبكة قيم دولة الإمارات القائمة على السلامة والجودة، بما يعزز شعور الفخر والانتماء لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وترتكز هذه التجربة على أسس راسخة من السلامة والموثوقية، مدعومة بأفضل الممارسات العالمية ومعايير تشغيلية صارمة، لتقدم خدمة آمنة وعالية الجودة تسهم في دعم المجتمعات اليوم وتمتد آثارها الإيجابية لأجيال قادمة، في انعكاس يجمع بين إرث الدولة العريق وطموحها نحو المستقبل.

نبذة عن قطارات الاتحاد:

تأسست شركة قطارات الاتحاد في عام 2009، بصفتها المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. وتمتد شبكة السكك الحديدية الوطنية لمسافة 900 كيلومتر، لتربط المُدن والمناطق الرئيسة والموانئ والمراكز الصناعية من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

وباعتبارها جزءاً من "مشاريع الخمسين"، تسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة. وتعمل منظومتها المتكاملة للنقل على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الربط الإقليمي. وتعمل قطارات الاتحاد حالياً على نقل البضائع عبر 11 محطة للشحن بالسكك الحديدية، تضم أربعة موانئ رئيسية. وفي العام 2026 ستتسع خدماتها لتشمل نقل الركاب، لتربط بين المراكز السكانية والاقتصادية في مختلف أرجاء الدولة.

