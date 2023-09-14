ستنظم شركة في إف إس غلوبال مجمعات قنصلية في المملكة العربية السعودية حتى نهاية العام

ستوفر المجمعات خدمات تجديد جوازات السفر وتصديق الوثائق للمواطنين الهنود المقيمين في المملكة العربية السعودية

أعلنت سفارة/قنصلية الهند في المملكة العربية السعودية عن تعاونها مع شركة في إف إس غلوبال، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، لتسهيل عملية تجديد جوازات السفر للمواطنين الهنود المقيمين في السعودية. ونظمت حملات متفرقة، عبر إقامة مجمعات قنصلية لاستلام طلبات تجديد جوازات السفر وتصديق الوثائق للجالية الهندية المقيمة في المناطق الوسطى والشرقية والغربية من المملكة.

وتدير شركة في إف إس غلوبال هذه المجمعات القنصلية منذ عام 2009، في عدة مدن سعودية بما فيها بيشة وجازان والمدينة المنورة وينبع والطائف ومكة المكرمة ونجران في المنطقة الغربية. ويتم تنظيم جولات مماثلة في المنطقة الوسطى والشرقية تشمل سكاكا وعرعر وحفر الباطن والخفجي والهفوف والقريات ووادي الدواسر.

وجرى الإعلان عن مواعيد تنظيم هذه الجولات للفترة الممتدة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2023، بحيث يمكن للمواطنين الهنود تقديم طلبات تجديد جوازات السفر أو طلبات التصديق على المستندات وفقاً للتعليمات الواردة أدناه:

يمكن للمتقدمين اختيار الخدمة التي يحتاجونها: تجديد جواز السفر أو تصديق المستندات

إكمال نموذج طلب تجديد جواز السفر عبر الإنترنت على موقع الانترنت الخاص بالحكومة الهندية استناداً إلى الخدمة المطلوبة والمنطقة؛ طباعة وتوقيع النسخة الورقية من النموذج

إنشاء ملف شخصي على موقع في إف إس غلوبال الإلكتروني، وإنشاء خطاب تأكيد الموعد

حجز موعد لمواقع المجمعات القنصلية إلكترونياً

الوصول إلى المجمع القنصلي في الوقت المحدد مع النموذج المطبوع والمستندات المرفقة وصورة عن البريد الإلكتروني الخاص بتأكيد الموعد

ستقوم في إف إس غلوبال بمراجعة الطلب وقبول المستندات في المجمع القنصلي. وسيتلقى المتقدمون إشعارات عملية التقديم عبر البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة (في حال الموافقة)

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في144 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 251 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».