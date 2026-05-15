أعلنت شركة "في إف إس جلوبال"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التكنولوجيا الموثوقة التي تعزز التنقّل الآمن للحكومات والمواطنين اليوم عن افتتاح مركزها الجديد لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة إلى تركيا، والكائن في الطابق الثامن عشر من برج المكاتب الدبلوماسية التجارية (المبنى 1565، طريق 1722، المنطقة الدبلوماسية 317، المنامة – البحرين).

تم افتتاح المركز رسمياً بحضور سعادة الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك، سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، والسيد أنيرود سينغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط لدى في إف إس جلوبال، والسيد للويد دي سوزا، الرئيس الإقليمي لدى شركة في في إف إس جلوبال، مما يؤكد على قوة العلاقات الثنائية والالتزام بتعزيز راحة المتعاملين في خدمات التأشيرات.

سيستقبل المركز الجديد طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لمرة واحدة وتأشيرات الدخول المتعدد، بما يوفّر للمتقدمين وصولاً سلساً إلى وثائق السفر. ويمكن للمتعاملين اختيار مجموعة من الخدمات الاختيارية لتعزيز تجربة تقديم طلباتهم، مثل خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة وخدمات البريد السريع وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار هذه الخدمات الإضافية لا يؤثر على مدة معالجة الطلب أو قرار منح التأشيرة.

وخلال حفل الافتتاح، أعربت سعادة الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك، سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، عن تمنياتها بالنجاح لمركز طلبات الحصول على التأشيرة إلى تركيا الذي تديره شركة في إف إس جلوبال، وأكدت ثقتها بأن المركز الجديد سيسهم في توفير عملية تأشيرة أكثر كفاءة وسهولة وملاءمة للمتقدمين بطلبات التأشيرة في البحرين. وشددت سعادة السفير كويتاك على أهمية تسهيل السفر وتعزيز الروابط الإنسانية بين تركيا والبحرين، مشيرة إلى أن تركيا لا تزال الوجهة المفضلة لكل من المواطنين البحرينيين والمقيمين الأجانب في المملكة. وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع عدد طلبات التأشيرة.

وبدوره قال السيد أنيرود سينغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط لدى في إف إس جلوبال: " يعكس افتتاح مركز طلبات الحصول على التأشيرة الجديد إلى تركيا التزامنا المستمر بتوفير خدمات ميسّرة وآمنة وتركز على راحة المتعاملين. نهدف إلى تقديم تجربة سلسة تلبي احتياجات المسافرين المتجددة. وسيكون هذا المركز الجديد بمثابة منصة موثوقة لخدمات التأشيرات، تعزز التزامنا بالكفاءة والشفافية ورضا العملاء".

يتعيّن على المتقدمين حجز موعد مسبق لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة إلى تركيا، حيث تتوفر المواعيد عبر الموقع الإلكتروني www.vfsglobal.com دون أي رسوم إضافية.

تعد "في إف إس جلوبال" شريكاً موثوقاً لحكومة تركيا منذ عام 2016. وتقدم الشركة اليوم خدمات التأشيرات بالنيابة عن تركيا في 12 دولة من خلال شبكة تضم 40 مركزاً لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة.

ويشار إلى أن دور في إف إس جلوبال في عملية طلب الحصول على التأشيرة يقتصر فقط على المهام الإدارية الأمامية، والتي تشمل جمع استمارات طلبات التأشيرة والوثائق المطلوبة وفقاً للقائمة المحددة من قبل السفارة.

مركز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة إلى تركيا في البحرين العنوان: برج المكاتب الدبلوماسية التجارية (المبنى 1565، طريق 1722، المنطقة الدبلوماسية 317، المنامة – البحرين الموقع الإلكتروني: https://visa.vfsglobal.com/bhr/en/tur مواعيد العمل: من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، التي تُمكّن الحكومات والمواطنين من التنقل الآمن، تتبنى «في إف إس جلوبال» الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 71 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 4,100 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 168 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من*542 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زيورخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب ملاك الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

*تتضمن 337.50 مليون معاملة من قبل شركة في إف إس جلوبال و204.92 مليون معاملة من قبل شركة CiX Citizen Experience

