دبي: أعلنت مجموعة "فيون" المحدودة (.VEON Ltd)، المشغّل الرقمي الرائد عالمياً ("فيون" أو ‏‏"المجموعة" والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: VEON)، اليوم عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة "هلا"، المشروع المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة "كريم"، والمنصة الرائدة محلياً في خدمات حجز مركبات الأجرة إلكترونياً. وتهدف المذكرة إلى بحث آفاق التعاون لتوسيع نطاق خدمات النقل الذكي وحجز المركبات في الأسواق التي تعمل بها مجموعة "فيون".

كان ترزي أوغلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيون" وخالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا" خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم في دبي.

جرت مراسم التوقيع الأسبوع الماضي بالمقر الرئيسي للمجموعة في دبي، وتؤسس مذكرة التفاهم لإطار عمل مشترك يهدف إلى تقييم فرص الدخول والتوسع في الأسواق، مرتكزة في ذلك على الخبرات الحالية التي تمتلكها "فيون" في قطاع حجز المركبات في كل من أوكرانيا وأوزبكستان. وتهدف "فيون" من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات التشغيلية لشركة "هلا" وتوظيفها مع بنيتها التكنولوجية وحضورها المحلي القوي في الأسواق الناشئة، إضافة إلى العمل المشترك بين الجانبين لاستكشاف فرص التكامل ضمن المنظومة الرقمية الشاملة لمجموعة "فيون".

وبهذه المناسبة، صرح كاان ترزي أوغلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيون": "تنصب جهودنا في 'فيون' على تطوير منظومة خدمات رقمية لتحسين جودة حياة عملائنا في عددٍ من أكثر الأسواق حيوية وتعطشاً للخدمات على مستوى المنطقة. وقد برهنت عملياتنا الحالية في قطاع حجز المركبات في كلٍ من أوكرانيا وأوزبكستان وجود طلب قوي على الحلول المطورة محلياً والتي تلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، وهو ما يتيح لنا تقديم تجارب يومية قيّمة لعملائنا عبر قنوات متعددة. ومن هذا المنطلق، نرى في شراكتنا مع 'هلا' خطوة مهمة لتسريع وتيرة نمونا ومضاعفة أثر خدمات التنقل التي نقدمها في أسواقنا الأخرى."

من جانبه، قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا": نجحت 'هلا' في تطوير منصة عالية المرونة وقابلة للتوسع لحجز المركبات في الإمارات، ترتكز بشكل أساسي على الكفاءة التشغيلية، والتميز التقني، والالتزام بموثوقية الخدمة. وتأتي هذه المذكرة مع 'فيون' لتفتح آفاقاً جديدة لنقل هذه التجربة إلى أسواق جديدة، مستفيدين من الانتشار الرقمي الواسع للمجموعة وعلاقاتها القوية مع العملاء. ونحن على يقين بأن تضافر منظومة 'فيون' الشاملة مع خبراتنا في قطاع التنقل، سيقودنا لابتكار منصات محلية تتكامل بانسيابية تامة مع محفظة المجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة."

حضر مراسم التوقيع كل من كاان ترزي أوغلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيون"، وفيتالي شماكوف، كبير مسؤولي الاستثمار في "فيون"، إلى جانب خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا"، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي إطار مذكرة التفاهم، تعتزم "فيون" و "هلا" إجراء تقييم شامل للمقومات التجارية والتشغيلية والتكنولوجية اللازمة لإطلاق منصات محلية لحجز المركبات تخدم أسواق المجموعة، حيث سيغطي هذا التقييم دراسة نماذج التعاون، واستراتيجيات استقطاب العملاء، وآفاق التوسع المستقبلي.

تدير "فيون" عملياتها في كل من باكستان، وأوكرانيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، وبنغلاديش؛ وهي خمس أسواق يقطنها نحو 530 مليون نسمة، أي ما يعادل 6% من سكان العالم. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات عبر منصات رقمية تشمل الخدمات المالية، والتأمين، والترفيه، والرعاية الصحية، والأسواق الإلكترونية، والعلامات التجارية الرقمية، والتعليم، وغيرها، حيث تخدم حوالي 140 مليون مستخدم رقمي شهرياً، بالإضافة إلى عملاء خدمات الاتصالات. ويُشار إلى أن منصة "أوكلون" (Uklon)، الرائدة في خدمات حجز المركبات في أوكرانيا والتي تقدم خدماتها في كل من أوكرانيا وأوزبكستان، قد انضمت إلى عائلة "فيون" للخدمات الرقمية في أبريل 2025.

نبذة عن مجموعة "فيون"

مجموعة "فيون" (VEON) مشغل رقمي عالمي رائد يوفر خدمات الاتصال والخدمات الرقمية لقاعدة متنوعة تضم نحو 150 ‏مليون عميل في قطاع الاتصالات من بينهم 140 مليون مستخدم نشط رقمياً. وتمتد عمليات المجموعة في خمس دول تمثل أكثر من 6% من ‏سكان العالم، حيث تكرس جهودها لإحداث نقلة نوعية في جودة الحياة عبر خدمات تقنية متطورة تهدف إلى تمكين المجتمعات التي تخدمها ‏ودفع النمو الاقتصادي، علماً بأن أسهم الشركة مدرجة في بورصة ناسداك. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.veon.com.

نبذة عن شركة "هلا"

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونيًا في دبي عبر تطبيق كريم. نظرًا لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على إبقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة. www.halaride.com

إخلاء مسؤولية بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" وفقاً للمعنى المحدد في القسم 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، ‏والقسم 21E من قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934 وتعديلاته. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بمسار تنفيذ استراتيجية "فيون" كمشغل رقمي، وخططها لتوسيع نطاق خدمات حجز المركبات في أسواق جديدة. كما تنطوي هذه البيانات على مخاطر وشكوك عديدة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج والأداء الفعلي جوهرياً عما هو وارد فيها، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بحالة عدم اليقين إزاء تنفيذ "فيون" لاستراتيجيتها كمشغل رقمي وتوسعها في خدمات حجز المركبات بأسواق جديدة، وغيرها من ‏المخاطر المفصلة في القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي وفق النموذج 20-F لعام 2024 الخاص بـ "فيون"، والمودع لدى هيئة ‏الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 25 أبريل 2025، وغيره من الإفصاحات العامة المودعة لدى الهيئة المذكورة.

