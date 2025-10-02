دبي، الإمارات العربية المتحدة، تواصل فينفاست، الشركة الفيتنامية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط عبر توسيع عملياتها ورسم ملامح استراتيجية نمو طويلة الأمد. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أولى أسواقها في المنطقة، حيث تنظر إليها الشركة كبوابة استراتيجية وأساسية ضمن خارطة توسعها العالمي.

جدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تشكل مركزًا إقليميًا رائدًا للأعمال ومنصة مثالية لعرض محفظة سيارات فينفاست الكهربائية، بما يواكب تطلعات العملاء الساعين إلى الابتكار والاستدامة وحلول التنقل الراقية. ويؤكد هذا التوجه ثقة الشركة في التزام المنطقة المتنامي بدعم الطاقة النظيفة وتسريع اعتماد تقنيات التنقل الذكي.

علاوة على ذلك، وضعت فينفاست خطة استثمارية طويلة المدى تهدف إلى بناء قاعدة قوية للنمو المستدام. وتشمل هذه الخطة إطلاق شبكة متكاملة للتوزيع وخدمات ما بعد البيع لضمان تجربة سلسة لمالكي سياراتها. ولتعزيز ثقة العملاء، وقّعت الشركة مؤخرًا شراكة مع الجمعية العربية للسيارات (AAA) لتقديم خدمات المساعدة على الطرق في 6 دول بالشرق الأوسط، مما يؤكد التزامها بخدمات موثوقة ودعم متواصل للعملاء.

وتعتمد فينفاست في تعزيز وجودها أيضًا على شراكات استراتيجية مع كيانات إقليمية كبرى، حيث تتعاون مع الطاير للسيارات في الإمارات، وشركة بهوان للسيارات والتجارة في سلطنة عُمان، والمنا القابضة في قطر. وتجمع هذه الشراكات بين تقنيات فينفاست المتقدمة وخبرة الشركاء المحليين، بما يسرّع من دخولها الأسواق ويعزز سهولة وصول العملاء إلى منتجاتها.

ويأتي توقيت هذا التوسع بالتزامن مع الأهداف الإقليمية للاستدامة، وفي مقدمتها "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050" التي أطلقتها الإمارات، والتي توفر بيئة داعمة لنمو قطاع السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع رؤية فينفاست لتوفير حلول تنقل نظيفة ومتاحة للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن طموحات فينفاست في الشرق الأوسط تمتد إلى ما هو أبعد من بيع السيارات، إذ تركز على بناء شراكات طويلة الأمد، وتقديم خدمات تتمحور حول العملاء، مع التزام واضح بالاستدامة. وتسعى الشركة من خلال ذلك إلى ترسيخ مكانتها كخيار موثوق للسيارات الكهربائية في المنطقة.

ختامًا، يعكس توسع فينفاست في الشرق الأوسط التزامها المتواصل بالنمو العالمي، ويعزز مكانتها كلاعب رائد ومبتكر في صناعة السيارات الكهربائية. وبالاعتماد على الاستثمار والابتكار والتعاون، تهدف الشركة إلى تسريع التحول نحو التنقل المستدام، انطلاقًا من الإمارات وصولًا إلى بقية دول الخليج.

