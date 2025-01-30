توظيف قدرات منصة FINX Connect لتمكين مقدمي الخدمات من الجهات الخارجية من الوصول الآمن إلى بيانات العملاء بناءً على موافقتهم للحصول على خدمات مالية مبتكرة

لتمكين مقدمي الخدمات من الجهات الخارجية من الوصول الآمن إلى بيانات العملاء بناءً على موافقتهم للحصول على خدمات مالية مبتكرة الخدمات المصرفية المفتوحة تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الأردن الرامية لأن تصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والشمول المالي في المنطقة

أعلنت فينتك جالاكسي عن حصولها على موافقة البنك المركزي الأردني للانضمام إلى المختبر التنظيمي (JoRegBox) لاختبار ونشر الخدمات المصرفية المفتوحة ضمن بيئة السوق الفعلية الخاضعة للرقابة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة بارزة لفينتك جالاكسي، حيث أصبحت أول شركة متخصصة بالخدمات المصرفية المفتوحة تحصل على هذه الموافقة التنظيمية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية البنك المركزي الأردني الشاملة لتعزيز التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي جرى إطلاقها في أغسطس 2023 كجزء من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025). ويهدف البرنامج إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار المالي ووجهة جاذبة للاستثمار في مجال التقنيات المالية المتقدمة. ويوفر المختبر التنظيمي (JoRegBox) بيئة خاضعة للإشراف، تتيح لشركات التكنولوجيا المالية اختبار حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي وتطوير خدمات مالية تلبي احتياجات المستهلك.

وبهذه المناسبة، قال رياض الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة فينتك جالاكسي: "نتشرف بالحصول على موافقة البنك المركزي الأردني لاختبار وتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة من خلال المختبر التنظيمي (JoRegBox)، إذ يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بدعم الشمول المالي وتعزيز الابتكار، إلى جانب المساهمة في دعم نمو وازدهار الاقتصاد الأردني من خلال تبني أفضل الحلول والخدمات المصرفية المفتوحة".

من جهتها، قالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذية لشركة فينتك جالاكسي: "تعكس موافقة البنك المركزي الأردني رؤيتنا المشتركة لتعزيز الابتكار وترسيخ الشمول المالي في المملكة. عبر منصة FINX Connect، نهدف إلى تمكين المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات من الأطراف الخارجية من التكامل السلس للبيانات وتفعيل خدمات بدء الدفع بكفاءة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين وتحسين جودة حياتهم على مستوى المملكة. نلتزم مع شركائنا بتقديم حلول مالية مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية وتدعم تطور القطاع المالي".

وتقدم فينتك جالاكسي حلولاً متطورة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، تتيح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع مشاركة بيانات العملاء مع مقدمي خدمات الطرف الثالث بشكل آمن ووفقًا لموافقة صريحة من المستخدم. ومن خلال منصة FINX Connect، يمكن تجميع بيانات الحسابات المصرفية بشكل فوري وتفعيل خدمات بدء الدفع، الأمر الذي يسهم في تقديم تجربة مالية متكاملة وآمنة. ومع تركيز مرحلة الاختبارات الأولية على خدمات معلومات الحسابات، تلتزم المنصة بأعلى المعايير التنظيمية المحلية والعالمية، ما يتيح تحسين الوصول إلى خدمات مالية مخصصة، وتبسيط عمليات الدفع، وفتح آفاق جديدة لتحقيق الإيرادات أمام المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية.

ونجحت فينتك جالاكسي بجمع تسعة ملايين دولار لدعم تطوير منصتها وتعزيز خططها التوسعية في أسواق جديدة. وستتولى فينتك جالاكسي الأردن، بقيادة زيد الخطيب، مسؤولية التكامل مع البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء المملكة، بهدف تقديم حلول الخدمات المصرفية المفتوحة للمستخدمين. وستركز الشركة على تلبية احتياجات محددة تشمل إدارة التمويل الشخصي وإدارة التمويل التجاري لتعزيز قدرة الأفراد والشركات على الاستفادة من خدمات مالية مبتكرة وفعالة.

نبذة عن فينتك جالاكسي

تعد فينتك جالاكسي شركة إقليمية رائدة في مجال الابتكار المالي، تقدم بنية تحتية متطورة وآمنة تدعم الخدمات المصرفية المفتوحة وحلول التمويل المدمجة بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع. تعمل الشركة تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، كما حصلت على موافقات تنظيمية أولية من البنوك المركزية في كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتستند منصة الشركة (FINX) إلى معايير الخدمات المصرفية المفتوحة الدولية والمحلية، مع تطبيق أفضل بروتوكولات أمان البيانات والمعلومات، إلى جانب الامتثال لمعايير ISO/IEC 27001:2022، و SOC 2 Type 2 ، لضمان أمن المعلومات والبيانات بأعلى المستويات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.fintech-galaxy.com

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