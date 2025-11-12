الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت فيليبس الشرق الأوسط، إحدى أكبر مورّدي معدات التصنيع المتقدمة في العالم، عن إطلاق أول مركز للتميّز لتقنيات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط. يقع المركز في واحة دبي للسيليكون وصمم من لأجل تمكين العملاء في المنطقة من الوصول إلى أحدث تقنيات التصنيع، وتعزيز حضور الخبرات العالمية في الأسواق المحلية وتسريع تنفيذ الرؤى الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للتصنيع المتطور المدعوم بالاستراتيجيات الوطنية.

يجمع مركز فيليبس للتميّز في تقنيات التصنيع بين أحدث تقنيات الشركة في مجالي التصنيع بالإضافة والتصنيع بالطرح تحت سقف واحد، ضمن منشأة متطوّرة تمتد على مساحة خمسة آلاف قدم مربّع. ويركّز المركز على دعم المصنّعين في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران والدفاع وصناعة السيارات والنفط والغاز والقطاع الطبي والصناعات الغذائية والتعليم، من خلال بيئة تفاعلية عملية تتيح تجربة حيّة للاطلاع على الحلول المتقدمة واستكشافها عن كثب. كما يوفّر للزوّار فرصة لاكتساب رؤى تطبيقية عملية حول كيفية تمكين هذه التقنيات من إنتاج منتجات محلية عالية الجودة تسهم في تعزيز الكفاءة والابتكار، وترسّخ التنافسية المستدامة على المدى الطويل.

وبمناسبة الإطلاق قال آلان فيليبس، مؤسس شركة فيليبس: "يعكس استثمارنا الاستراتيجي بملايين الدولارات في دولة الإمارات التزامنا بدعم تطلعات الدولة لتكون رائدة عالمياً في مجال التصنيع المتقدم، بينما يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه الأسواق الإقليمية ودورنا كشريك موثوق في دعم التميز الصناعي وتعزيز القدرات التصنيعية بالمنطقة."

يذكر أن الاعتماد على مصنعي القطع الأصلية لتوريد قطع الغيار في الشرق الأوسط غالبًا ما يؤدي إلى التأخير المكلف بشكل يؤثر على مختلف القطاعات. ويهدف المركز إلى معالجة هذا التحدي من خلال تقديم حلول التصنيع القياسية التي يمكن نشرها مباشرة في مواقع العمل، بما يعزّز الاعتماد على الذات عبر نقل القدرات التصنيعية الحيوية إلى داخل المنطقة لتسهم هذه الحلول في دعم الاستقلالية التشغيلية وتقوية أمن واستدامة سلاسل الإمداد والحد من الاعتماد على المصادر الخارجية بفضل تعزيز الإنتاج المحلي،. ويعتمد هذا التوجّه الشامل على رؤية متكاملة ترمي إلى تطوير القدرات الصناعية الوطنية وتسريع النمو المستدام طويل الأمد، ودفع عجلة التقدّم التكنولوجي في المنطقة.

ومن جانبه قال تيرنس ميراندا، المدير العام لشركة فيليبس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي: "يجمع مركز فيليبس للتميّز في تقنيات التصنيع بين التقنيات التي تعمل بأساليب الإضافة والطرح في بيئة واحدة متكاملة، ما يمنح المصنّعين فرصة فريدة لتجربة عملية التحوّل من الشكل الرقمي إلى المادي ضمن مساحة واحدة . وإلى جانب عرض التقنيات، يشكّل المركز منصّة للابتكار والتعاون والتميّز الهندسي تمكّن الكفاءات المحلية والإقليمية من استكشاف أساليب التصميم الجديدة وتحسين عمليات الإنتاج وتسريع تطوير المنتجات. ومن خلال هذه المبادرة يصبح بوسعنا تعزيز تواجدنا المحلي والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء قوة عاملة مستدامة تتسم بالمهارة العالية والتنافسية العالمية."

وأضاف جوبو زكاريا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فيليبس الشرق الأوسط: "يمثل الالتزام بتنمية المواهب المحلية والإقليمية جوهر استراتيجيتنا للنمو في الشرق الأوسط، فبناء الخبرات التقنية والصناعية المتخصصة مطلب أساسي لتعزيز عملياتنا ودعم رؤية دولة الإمارات لتطوير القوى العاملة التي تمتلك القدرات الرفيعة والمرونة. وبالتزامن مع توسّع فرق عملنا في الإمارات والسعودية، نواصل جهودنا لاكتشاف وتنمية الكفاءات الواعدة من خلال عقد الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الصناعية الرائدة. فبناء القدرات المحلية يعد أولوية استراتيجية تشجع الابتكار وتدفع التميّز التشغيلي وتُرسّخ مكانة المنطقة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم والتكنولوجيا."

وعلى مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، ستركّز الشركة على تكامل عملياتها وتعظيم أثر مركزها الجديد، بالتوازي مع تطوير الكفاءات المحلية والتوسع في الشراكات الاستراتيجية. ويعمل فريق القيادة العليا والخبراء العالميون من أجل تشكيل فريق محلي متين وتعزيز تفاعل العملاء بما يجسّد التزام الشركة الراسخ بتحقيق القيمة ودفع عجلة الابتكار في أسواق الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة فيليبس الشرق الأوسط

تُعدّ فيليبس الشرق الأوسط، التابعة لشركتَي Phillips Corporation USA وPhillips Machine Tools India، شريكًا موثوقًا للمصنّعين في المنطقة، إذ تقدّم الحلو متكاملة في مجال أدوات التصنيع المتقدم والتصنيع الإضافي والروبوتات والهندسة الدقيقة. وبفضل أكثر من 60 عامًا من الخبرة العالمية وما يزيد على 50 ألف آلة من إنتاجها حول العالم، اكتسبت الشركة سمعة مرموقة في معالجة أكثر تحديات التصنيع تعقيدًا. وكونها الموزّع الرسمي لشركة Haas Automation منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وشريكًا لعدد من أبرز مصنعي القطع الأصلية في العالم، تمكّن فيليبس الصناعات المختلفة من اعتماد أحدث التقنيات في تقطيع المعادن وتشكيلها والتصنيع الإضافي والقياسات الدقيقة والروبوتات والتعليم. كما يستفيد عملاؤها من خدمات فريق Phillips 360 المتخصّص الذي يوفّر مجموعة شاملة من حلول المبيعات والتدريب وتوريد قطع الغيار والصيانة الوقائية والتجديد والتشغيل الآلي. يقع المقر الإقليمي للشركة بالشرق الأوسط في واحة دبي للسيليكون بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل أيضًا في المملكة العربية السعودية وقطر، لتؤكد فيليبس الشرق الأوسط التزامها بتحقيق القيمة الاستثنائية وتوفير الحلول المستقبلية المتكاملة التي يتسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية ودعم تحوّل القطاع الصناعي نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

