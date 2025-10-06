كشفت ترينا سولار عن حصول وحدة فيرتكس إن شيلد على جائزة الاعتمادية الشاملة للوحدات الكهروضوئية، وذلك ضمن فعاليات النسخة 11 من مؤتمر "جميع مسائل الجودة" للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة لعام 2025 الذي تُقيمه تي يو في راينلاند، مما يساهم في تسليط الضوء على مستويات الاعتمادية الاستثنائية التي تتميز بها وحدات ترينا سولار.

وتستند مؤسسة تي يو في راينلاند في تقييمها للوحدات على خمسة نواحي، بما في ذلك التدوير الحراري، والأحمال الميكانيكية والضغط الديناميكي، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية واختبار الرطوبة-التجميد، واختبارات الحرارة الرطبة والتدهور المستحدث المحتمل. وحققت وحدة فيرتكس إن شيلد تقييماً مميزاً يبلغ 94 نقطة، حيث تصدر جميع قوائم مؤشرات الأداء وأظهر تفوقاً استثنائياً على الوحدات المنافسة الأخرى، مما رسخ مكانته في معايير الاعتمادية بشكل كامل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لي جاو، مدير إدارة الخلايا العالمية ومنتجات الطاقة الشمسية لدى ترينا سولار: "تلتزم شركة ترينا سولار بتطوير تكنولوجيا وحدات TOPCon منذ عام 2015، ويشكل حصولها على جائزة الاعتمادية الشاملة لعام 2025 تكريماً مميزاً للجهود والمساعي المبذولة. وتواصل الشركة مسيرتها المتمثلة في تزويد العملاء بحلول ومنتجات أكثر موثوقية".

وتتميز وحدة فيرتكس إن شيلد الحاصلة على الجائزة بتكنولوجيا i-TOPCon المتطورة، والتي تشتمل على زجاج أكثر سماكة بنسبة 25% من الوحدات العادية، بالإضافة إلى مقاومتها العالية لتأثير الطاقة بدرجة تصل إلى مرتين ونصف. كما تتميز بقدرتها على مقاومة آثار عواصف البرَد القاسية، إذ يمكنها تحمّل البرَد بسماكة 75 مليمتراً بزاوية 60 درجة، وفقاً لشهادة الاعتماد من مركز اختبار الطاقة المتجددة. ويساعد تصميم إطار الوحدة المبتكر على رفع قدرة استيعاب الحمولات، ما يؤدي إلى تعزيز مستويات الاستقرار والاعتمادية، وحماية أصول محطات الطاقة الكهروضوئية.

وحصلت الوحدة في وقت سابق في يونيو على اعتماد مركز اختبار الطاقة المتجددة لجودتها واعتماديتها العالية، وحصدت لقب "الإنجاز المتميز" في فئات متعددة، والتي تتضمن اختبارات التدوير الحراري تي سي 600، واختبار الحرارة الرطبة دي إتش 2000، والحمل الثابت والديناميكي، والتدهور المستحدث المحتمل.

وتمثل وحدة فيرتكس إن شيلد، الرائدة بين منتجات تيرنا سولار التي تشتمل على تكنولوجيا TOPCon، الركيزة الأساسية لإنتاج حل شيلد المقاوم للظروف المناخية القاسية، والذي تم إطلاقه في مارس 2025، ليمثل بداية مرحلة جديدة من الحلول المخصصة.

كما يشتمل المنتج المخصص للظروف المناخية القاسية على نظام الرصد الذكي، الذي يفرض بدوره إجراءات وقائية متقدمة لمحطات الطاقة الكهروضوئية، ما يضمن تشغيلاً مستقراً للنظام بأكمله. ويساهم هذا المنتج في تحقيق عائدات كبيرة، كما يقلل من العناصر المستخدمة في المنظومة ويحدّ من تكلفة الطاقة المستهلكة.

وتلتزم ترينا سولار بترسيخ مكانتها الرائدة في مجال حلول تخزين الطاقة وأنظمة الطاقة الكهروضوئية الذكية، وتقدم حلولاً مخصصة لمختلف الاستخدامات، بما في ذلك المناطق الصحراوية والجافة، مما يمنحها شهرة واسعة ومميزة. ودخلت الشركة تصنيف قائمة المستوى الأول للشركات المصنعة للوحدات الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة بحسب رؤى ستاندرد آند بورز للسلع العالمية، بالإضافة إلى حصولها على تصنيف ضمن قائمة المستوى الأول من مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف في لكلّ من الوحدات وأنظمة التخزين.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية.

