يجمع هذا التعاون بين خبرات البنية التحتية الرقمية الحيوية، وتطوير المواقع، والتنفيذ الإنشائي، وقطاع الطاقة، بما يدعم نماذج نشر أكثر قابلية للتكرار والتوسع في أسواق خليجية مختارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) والرائدة عالميًا في توفير حلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، اليوم عن توقيع اتفاقية إطارية مع إيدج سيرف (Edge-Serve)، المطور المتخصص في مجمعات مراكز البيانات الجاهزة لمزودي الحوسبة فائقة النطاق ومقره دبي، وشركة إنتيغريتد روتس المحدودة (IRCL)، الشركة السعودية الرائدة في المقاولات والإنشاءات الصناعية والتي تمتلك سجلاً يمتد لأكثر من عقدين من تنفيذ المشاريع في المنطقة، إلى جانب شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع (PDC) التابعة لشركة السعودية للطاقة، المزود الرئيسي للكهرباء في المملكة. ويهدف هذا التعاون إلى توظيف الخبرات المتكاملة للأطراف المشاركة لتطوير ونشر بنية تحتية مادية موحدة لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوحّد هذا المشروع خبرات البنية التحتية الرقمية الحيوية والإنشاءات والطاقة وتطوير المشاريع الكبرى، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي بوتيرة متسارعة على البنية التحتية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبيئات الحوسبة السحابية واسعة النطاق.

وتبني هذه الاتفاقية على الشراكة القائمة بين فيرتف وإيدج سيرف، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي لتتوسع من تعاون ثنائي إلى برنامج إقليمي أوسع يضم عدة أطراف ويغطي أسواقاً متعددة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الرقمي في الأسواق سريعة النمو، وتعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي لمراكز البيانات والتقنيات الرقمية المتقدمة، إلى جانب توفير منصة قابلة للتوسع تلبي الطلب المتزايد على الجيل الجديد من البنى التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

وتسهم فيرتف في هذه الشراكة بمحفظتها الشاملة من حلول الطاقة والإدارة الحرارية، وخبراتها في أنظمة التحكم والخدمات، إلى جانب قدراتها التصنيعية العالمية وخبرتها العميقة في تصميم ونشر أنظمة البنى التحتية المادية المتكاملة. وتساعد هذه الإمكانات على تبسيط عمليات النشر والتنفيذ، والحد من التعقيدات في مواقع المشاريع، وضمان مستويات أداء موثوقة ومتسقة في بيئات الحوسبة عالية الكثافة. ومع تسارع الطلب على البنية التحتية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز قدرات نماذج التسليم والتنفيذ التقليدية، يجمع هذا التعاون مجموعة متكاملة من الخبرات والقدرات المتخصصة، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع وموثوقيتها، ويدعم استدامة الأداء عبر مختلف مراحل دورة حياة البنية التحتية.

وتتولى شركة "إيدج سيرف" مسؤولية تطوير مواقع مراكز البيانات، بدءاً من التحقق من جاهزية المواقع واختيارها، وصولاً إلى إنشاء مجمعات مراكز بيانات فائقة النطاق جاهزة للبناء ومزودة بالطاقة. كما توفر شركة "إنتيغريتد روتس" قدراتها المتخصصة في إدارة وتنفيذ أعمال الإنشاءات بصفتها المقاول الرئيسي، بما يدعم تحقيق مستويات متسقة من الجودة والكفاءة التشغيلية عبر جميع الأسواق المستهدفة.

وقال تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لشركة فيرتف في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى: "أصبحت القدرة على تطوير ونشر مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل متزايد على مدى التكامل بين أنظمة الطاقة والتبريد والتحكم وآليات التنفيذ ضمن منظومة واحدة متناسقة. ويجسد هذا التعاون نهجاً عملياً قائماً على تكامل الأنظمة، بما يسهم في دعم الأسواق عالية النمو من خلال بنية تحتية رقمية حيوية صُممت لتوفير سرعة الإنجاز وقابلية التوسع والموثوقية التشغيلية."

للمزيد من المعلومات حول حلول فيرتف للبنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، يُرجى زيارة: Vertiv.com/AI-Hub

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نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com

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