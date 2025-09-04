أصبحت وحدات توزيع الطاقة داخل الرفوف Vertiv™ PowerIT متوفرة الآن بسعات طاقة تصل إلى 57.6 كيلوواط، لتلبية متطلبات البنى التحتية المتقدمة في مراكز البيانات الحديثة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، عن إطلاق وحدات توزيع الطاقة على الرفوف الجديدة Vertiv™ PowerIT والتي تُشكّل إضافة استراتيجية إلى سلسلة منتجات Vertiv PowerIT.. وقد تم تطوير هذه الوحدات خصيصًا لمواكبة متطلبات الطاقة المتزايدة الناتجة عن أعباء العمل الكثيفة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وتتميز بتقنيات متقدمة لإدارة الطاقة، وخيارات تركيب مرنة، ومكونات داخلية محسّنة تضمن أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية، مما يمكّن مراكز البيانات من توسيع قدراتها الكهربائية بسلاسة لتلبية احتياجات البنية التحتية الرقمية المتنامية. تتوفر حاليًا الإصدارات الأساسية، والمزوّدة بقدرات مراقبة، والقابلة للتحكم في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

ومع تزايد قدرة الحوامل على دعم كثافات طاقة تتجاوز 25 كيلوواط، يحتاج مشغلو مراكز البيانات إلى حلول توزيع طاقة قوية وعالية السعة، قادرة على موازنة الأحمال وإدارة المتطلبات الكهربائية الأساسية بكفاءة. تعتمد وحدة توزيع الطاقة في الرف Vertiv PowerIT على توزيع الطاقة ثلاثي الطور، سواء بتكوين 208 فولت Delta (وهو شائع في أمريكا الشمالية) أو 240/415 فولت WYE (وهو النمط المتبع في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى). وتُسهم هذه المقاربة في توزيع الحمولة الكهربائية بالتساوي على عدة أطوار، مما يقلل من مخاطر التحميل الزائد على الدوائر، ويُثبت الجهد الكهربائي، ويُعزز من موثوقية النظام.

وقال أندريا فيرو، نائب رئيس أنظمة الطاقة وتكنولوجيا المعلومات في شركة فيرتف لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

"إن الاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء يقود إلى ارتفاع غير مسبوق في متطلبات الطاقة داخل مراكز البيانات. وتمثل وحدة توزيع الطاقة Vertiv™ PowerIT خطوة جديدة في التزامنا بتلبية هذه الاحتياجات المتسارعة عبر تقديم حلول متكاملة. ومن خلال توفير وحدات مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، نمنح عملاءنا في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا وحول العالم القدرة على توسيع نطاق بنيتهم التحتية للطاقة بكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية والمرونة اللازمة لدعم مراكز البيانات من الجيل التالي."

توفر وحدة توزيع الطاقة للرفوف Vertiv PowerIT بيانات دقيقة لاستهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، لدعم إدارة طاقة مثلى في الطرازين المزودين بخاصية المراقبة والتحكم. وقد صُممت هذه الوحدة لأداء قوي ومتين، حيث تعمل بثبات في درجات حرارة تصل إلى 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) وفي بيئات ذات رطوبة تصل إلى 95%، مما يضمن أداءً موثوقًا وتكيّفًا عاليًا حتى في أكثر بيئات مراكز البيانات كثافةً وتطلبًا. وتوفر النسخ القابلة للتحكم إمكانية التحكم بالمخارج عن بُعد، وإجراء تعديلات سريعة عند النشر، بالإضافة إلى حماية محسّنة للأحمال الحرجة لتقنية المعلومات. أما النسخ القابلة للمراقبة، فتتضمن ميزة الأمان، التي تعتمد على مرساة ثقة خاصة بشركة فيرتف، لحماية سلامة البرنامج الثابت الخاص ببطاقة الشبكة من أي تعديلات غير مصرح بها. ومع توفر خيارات "التكوين حسب الطلب"و"التصميم حسب الطلب"، يمكن للعملاء تخصيص وحدات توزيع الطاقة في الرف بما يتناسب مع احتياجاتهم الدقيقة من حيث تكوين المخارج، وأنواع المدخلات، وألوان الهيكل.

وتأتي هذه الوحدات مع باقة ضمان التوزيع Vertiv™ Distribution Assurance Package، التي تقدم تغطية شاملة لمدة سبع سنوات، واستجابة طارئة على مدار الساعة، ودعمًا فنيًا في الموقع وعن بُعد، بالإضافة إلى خدمات بدء التشغيل الاحترافية، وذلك بهدف دعم الاستمرارية التشغيلية وتعزيز أقصى درجات الجهوزية.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

-انتهى-

