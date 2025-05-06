دبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة فيدرال إكسبريس (فيديكس)، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إطلاقها 68 مركزاً معتمداً جديداً للشحن تابع لها داخل فروع بريد الإمارات، المزوّد الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُمثّل هذا التوسع خطوة كبيرة نحو تعزيز وصول خدمات فيديكس المباشرة للعملاء في جميع أنحاء الدولة، مما يدعم التزام الشركة بتعزيز الاقتصاد الوطني، وربط الشركات والمجتمعات المحلية بالأسواق العالمية.

وبما أنه تجاوز عدد سكان الإمارات 11 مليون نسمة في عام 2025[1]، تتزايد الحاجة إلى خدمات الشحن السريع. وتتيح المراكز الجديدة الموجودة داخل فروع بريد الإمارات للعملاء، التوجه مباشرة لإرسال شحناتهم الدولية مع فيديكس، من دون الحاجة إلى فتح حساب مسبق. كما يمكن للعملاء في مختلف أنحاء الإمارات شحن الوثائق والطرود بكل سهولة.

وقال نيتين تاتيوالا، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي في فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "إننا في فيديكس نؤكد التزامنا إزاء تقديم تجربة عملاء متميزة، وذلك من خلال تبسيط الخدمات اللوجستية، وضمان سهولة الوصول إلى حلولنا. ومن شأن هذا التعاون أن يتيح لنا توسيع نقاط الوصول إلى خدماتنا في مختلف أنحاء الدولة عبر شبكة بريد الإمارات الواسعة، لجعل خدماتنا السريعة والموثوقة قريبة من المجتمعات، كما يُسهم في تعزيز ربط الإمارات بالأسواق العالمية، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمستهلكين المحليين".

من جهته، قال أيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات: "يمثّل تعاوننا المتجدد مع فيديكس خطوة استراتيجية ضمن رؤية بريد الإمارات لتعزيز الخدمات البريدية واللوجستية عن طريق تحويل أكبر شبكة فروع بريدية ولوجستية في دولة الإمارات إلى بوابة شاملة من الخدمات المحلية والدولية. ومن خلال إتاحة مراكز الشحن المعتمدة لفيديكس ضمن شبكة فروع البريد، نؤكد حرصنا على تحقيق التكامل مع الأسواق العالمية وتمكين قطاعات الأعمال وتسهيل وصول الأفراد إلى حلول شحن متقدمة، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمحور عالمي في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية".

ومن خلال مراكز الشحن المعتمدة، يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة من خدمات فيديكس، بما في ذلك خدمة فيديكس الدولية ذات الأولوية التي توفر التوصيل إلى الأسواق العالمية الرئيسية خلال يومين إلى ثلاثة أيام عمل. ويمكنهم أيضاً اختيار خدمة فيديكس الإقليمية الاقتصادية، وهي خدمة للنقل البري بين الدول، من الباب إلى الباب، وتكون خاضعة للتخليص الجمركي، كما توفّر توصيلاً محدد المدة، ما يجعلها خياراً اقتصادياً مناسباً للشحنات الأقل حساسية للوقت إلى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن:

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات المستعجلة وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

نبذة عن بريد الإمارات:

بريد الإمارات، المزوّد الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات، يُقدّم حلول البريد والشحن الموثوقة للأفراد والشركات، مدعوماً بشبكة واسعة من مراكز الخدمة في كافة أنحاء الدولة، ما يعكس التزام البريد الراسخ بتحقيق أعلى معايير الخدمة لجميع متعامليه.

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