(القاهرة، مصر) أعلنت شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة فرصة، التابعة لشركة درايف للتمويل، إحدى شركات جيبي كابيتال، الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، بما يعكس استراتيجية فوري لتعزيز التحول الرقمي ودعم الشمول المالي في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتهدف الشراكة إلى توفيرخدمات مرنة وآمنة وأكثر راحة تلبي احتياجات مختلف فئات المستهلكين، من خلال إتاحة خيارات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، إلى جانب إمكانية التقسيط عبر ماكينات فوري، التي يبلغ عددها نحو 395 ألف نقطة بيع (POS) منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما يُسهم هذا التعاون في دعم التجار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من خدمات "فرصة" لتسهيل أعمالهم اليومية وتوسيع قاعدة عملائهم بالاعتماد على شبكة فوري الواسعة.

وتعليقًا على الشراكة، صرح باسم لطفي، رئيس تطوير الأعمال بشركة فوري: "نحرص في فوري على توسيع أعمالنا من خلال التعاون مع العديد من الجهات المالية المرنة مثل فرصة، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم حلول رقمية متنوعة وآمنة تدعم التجار والمستهلكين على حد سواء. هذه الشراكات تخلق قيمة مضافة لشبكة فوري، مما يسهم في تحقيق هدفنا الرئيسي وهو تحسين تجربة المستخدم النهائي."

ومن جانبه، قال جاسر درويش-رئيس القطاع التجاري: "نهدف في فرصة إلى توسيع انتشار خدمات التقسيط والـ (BNPL) في السوق المصري، لتقديم مزيد من الخيارات أكثر مرونة للمستهلكين، شراكتنا مع فوري سيكون لها دور محوري في الوصول إلى شريحة أكبرمن التجار والعملاء. مؤكداً، نحن ندرك ضرورة وأهمية عمليات دمج الخدمات التمويلية في نقاط البيع، لذلك نسعى لاستمرارها خلال الفترة المقبلة لتبسيط تجربة الشراء للعميل."

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية فوري لتوسيع نطاق تعاونها مع المؤسسات المالية الكبرى في السوق المصري، وتمتد الشراكة بين الشركتين لتشمل حلول الدفع الإلكتروني، وخدمات تمويل أخرى، بما يعزز من تكامل الحلول المالية الرقمية التي تقدمها فوري لعملائها ونشر دائرة الشمول المالي في مصر.

عن شركة فوري:

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 53.8 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 396 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com

عن شركة فرصة:

فرصة هي تطبيق هاتف محمول سهل الاستخدام بطريقة اشتري الآن وادفع لاحقًا، حيث يتمكن العميل بعد تحميل التطبيق وطلب الحصول على رصيد ائتماني وبمجرد الحصول على الموافقة يتمكن العميل من شراء كل احتياجاته – سواء سلع أو خدمات – من خلال عدد من التجار ومقدمي الخدمات المتوفرين على التطبيق المحمول بإجراءات سهلة وبسيطة.

جدير بالذكر أن فرصة هو تطبيق للهاتف المحمول وهو مملوك لشركة درايف للتمويل، ويقدم خدمات مالية متنوعة وأنظمة تقسيط مرنة للعملاء. وتعكس فرصة في خطة أعمالها عدد من القيم الجوهرية وهي التنوع من خلال تقديم خيارات تمويلية منوعة من خلال شراكات مختلفة، بالإضافة لقيم السهولة والسرعة في إجراءات التمويل والتقسيط والتعامل مع التطبيق ككل.