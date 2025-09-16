الرياض، المملكة العربية السعودية: اعلنت شركة فودكس، المنصة الرائدة لإدارة عمليات وتمويل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع "لين"، المزوّد الرائد لحلول البنية التحتية للمصرفية المفتوحة في المنطقة. وتم توقيع الشراكة خلال مؤتمر Money20/20 في الشرق الأوسط، وتُعد هذه الخطوة محطة فارقة في توسّع فودكس المستمر في قطاع التكنولوجيا المالية، وتؤكد التزامها بتقديم حلول مالية ذكية قائمة على البيانات تخدم قطاعَي المطاعم والتجزئة في المملكة.

ستمكّن هذه الشراكة مشغّلي المطاعم والمتاجر من الحصول على رؤية شاملة وتحكم كامل في التدفقات النقدية من خلال توحيد جميع الحسابات البنكية في لوحة تحكم موحدة ومباشرة عبر منصة فودكس. بدلًا من التنقل بين عدة منصات بنكية، سيتمكن المشغلون من تتبع الأرصدة والمعاملات والتوقعات المالية لجميع الفروع والحسابات من شاشة واحدة. هذا المستوى من التحكم، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصرفية المفتوحة، يسهل الإدارة اليومية للعمليات المالية، ويمنح أصحاب الأعمال رؤى قابلة للتنفيذ تساعدهم على اتخاذ قرارات ذكية، وتعزيز السيولة، وتحقيق نمو مستدام.

كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتمويل الذكي، حيث أصبح بالإمكان تقييم الجدارة الائتمانية للتجار لحظيًا استنادًا إلى أدائهم المالي الفعلي. هذا النهج الجديد من خلال "فوديكس كابيتال" يسمح بتقديم عروض تمويل مخصصة وقائمة على الأداء الفعلي، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التقييم التقليدية المعقدة. ويُمثّل هذا تطورًا نوعيًا في مجال الشمول المالي، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والتجزئة التي تسعى للنمو بشكل مستدام.

وقال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لفودكس:

"نؤمن بأن الشفافية الكاملة في إدارة الأعمال هي قوة بحد ذاتها. ومن خلال دمج تقنيات المصرفية المفتوحة في منصتنا، نوفر للتجار رؤية لحظية حول بياناتهم المالية، مما يمنحهم تحكمًا وثقة أكبر لاتخاذ قرارات أذكى، وتسريع النمو، وبناء أعمال أكثر مرونة واستدامة."

وقال هشام الفالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لين: "تمنح هذه الشراكة فودكس البنية التحتية اللازمة للتحوّل من منصة نقاط بيع إلى ممكن مالي متكامل لقطاعي الأغذية والمشروبات والتجزئة". وأضاف "من خلال دمج خدمات المصرفية المفتوحة في نظامهم، تستطيع فودكس توفير رؤية مالية لحظية وسلسة، مع إمكانية الوصول الفوري إلى التمويل، مما يساهم في نمو التجّار ويدفع بعجلة الابتكار المالي في المملكة إلى الأمام."

إطلاق هذه الحلول المالية يجسّد التحول المستمر لفودكس من منصة برمجيات كخدمة لإدارة المطاعم إلى مزود شامل لحلول التكنولوجيا المالية. كما ينسجم مع توجه المملكة نحو الابتكار في مجال المصرفية المفتوحة والتكنولوجيا المالية، ويؤكد التزام فودكس بتقديم قيمة فعلية للآلاف من رواد الأعمال في قطاع الأغذية والمساهمة في مستقبل الاقتصاد الرقمي للمملكة.

عن فودكس:

مجموعة "فودكس" شركة رائدة في مجال تقنيات إدارة المطاعم والدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل منظومتها السحابية الشاملة 360 درجة، والتي جعلتها من أوائل الشركات التي تقود التحوّل الرقمي في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة.

حاصلة "فودكس" رسميًا على ترخيص شركة تقنية مالية من البنك المركزي السعودي (ساما)، وتسعى من خلال رؤيتها إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المطاعم، تمكّن أصحابها من تشغيل عملياتهم بسلاسة وتوسيع أعمالهم. وتتمثل رسالتها في تمكين أصحاب المطاعم والتجّار من خلال نظام نقاط بيع سحابي متكامل يعزز من كفاءة عملياتهم.

تخدم "فودكس" مختلف شرائح قطاع الأغذية والمشروبات، من المطاعم التقليدية والمقاهي، ومطاعم الخدمة السريعة والمخابز، إلى عربات الطعام والمطابخ السحابية، بل وحتى محلات التجزئة الصغيرة غير الغذائية.

منذ تأسيسها عام 2014، قامت "فودكس" بمعالجة أكثر من 6 مليارات طلب عبر منصتها، كما جمعت ما مجموعه 170 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل Series C، لتُعد من أبرز شركات البرمجيات السحابية الواعدة في المنطقة.

https://www.foodics.com/

عن لين:

تُعد شركة لين المزود الرائد للبنية التحتية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمكّن الشركات من الوصول إلى البيانات المالية وتنفيذ المدفوعات من خلال منصة واحدة وآمنة. تأسست الشركة في عام 2019، وتدعم أكثر من 300 شركة، وقد تجاوزت قيمة المعاملات التي عالجتها عبر أكثر من مليون حساب متصل حاجز الـ2 مليار دولار.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.leantech.me