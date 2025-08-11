المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية – أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا بالشراكة مع شركة طيبة، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة، عن إعادة إطلاق اثنين من أبرز فنادقها في قلب المدينة المنورة وهما "ميلينيوم العقيق" و"ميلينيوم طيبة"

ويمتلك الفندقان موقعاً استراتيجياً على بُعد خطوات من المسجد النبوي الشريف، ما يجعلهما وجهة مثالية لتقديم تجربة إقامة متميزة لزوار المدينة المنورة من المعتمرين والعائلات والمسافرين الباحثين عن الراحة والفخامة المستندة إلى قيم الضيافة الإسلامية.

وقال علي حمد لخريم الزعابي، رئيس فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا "هذه الفنادق تتجاوز مفهوم كونها أصولاً بارزة ضمن محفظتنا الاستثمارية؛ لتكون معالم إيمانية وثقافية، ومن خلال شراكتنا مع شركة طيبة، نضمن لكل ضيف – سواء كان حاجاً أو معتمراً أو زائراً – تجربة إقامة سلسة وغنية تعكس أسمى قيم الضيافة الإسلامية مع احترام الثقافة المحلية".

وجاءت إعادة إطلاق الفندقين بعد سلسلة من التحسينات الشاملة مثل تطوير الحجز الرقمي، والارتقاء بتجربة ومفاهيم المطاعم، وابتكار وتوفير خدمات مخصصة للمسافرين لأغراض دينية.

من جانبه قال الأستاذ سلطان بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة "يمثل هذا الإطلاق الاستراتيجي تجسيداً لرؤيتنا المشتركة مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، الهادفة إلى تقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى تُجسّد قدسية ومكانة المدينة المنورة".

وتابع، "ندرك في طيبة المسؤولية الملقاة على عاتقنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذه الشراكة سوف نرفع معايير الضيافة الدينية، بتقديم خدمات تدمج بين روحانية الرحلة مع التميز في خدمة الزوار وتوفير الراحة لهم".

وأكد العتيبي أن هذه المبادرة تعد محطة رئيسية في التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في السياحة الدينية.

نبذة عن فنادق ومنتجعات ميلينيوم

تُعَد فنادق ومنتجعات ميلينيوم العلامة التجارية العالمية لمجموعة فنادق میلینیوم وكوبثورن المحدودة، وهي شركة فنادق عالمية تمتلك وتدير أكثر من 150 فندقاً في حوالي 80 موقعاً حول العالم في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كما تقع عقاراتها في أبرز المدن الرئيسية مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس ودبي وبكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة وهونغ كونغ. تحتلّ فنادق ومنتجعات ميلينيوم أفضل المواقع حول العالم، وتُعتبر الوجهة المفضلة لدى المسافرين من سيّاح ورجال أعمال. تُعدّ فنادق میلینیوم وكوبثورن الذراع الفندقية لشركة "سيتي ديفلبمنت" العقارية المحدودة والعالمية المدرجة في سنغافورة، كما أنّها عضو في مجموعة هونغ ليونغ.

تُدير فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً أكثر من 58 فندقاً و15000 غرفة بالإضافة إلى 32 فندقاً قيد الإنشاء في جميع أنحاء المنطقة. بدأت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا مسيرتها الناجحة بتدشين فندقها الأول والوحيد ميلينيوم أبوظبي ثم ما انفكت تتوسع أكثر فأكثر في المدن والبلدان المجاورة وتؤسس شراكات مع نخبة من المالكين بحيث باتت اليوم إحدى الشركات الأسرع نمواً في مجال إدارة الفنادق في المنطقة

نبذة عن شركة طيبة:

تأسست شركة طيبة في عام 1988، وهي شركة سعودية رائدة في قطاعات الضيافة وإدارة الممتلكات والمرافق والتطوير العقاري وإدارة الأصول.

وتضم محفظة الشركة أكثر من 39 منشأة تشمل فنادق ومجمعات سكنية ومراكز تجارية بإجمالي يزيد على 7,700 غرفة، إضافة إلى 8 مشاريع جديدة قيد التطوير.

وفي عام 2024، حققت الشركة توسعاً استراتيجياً بارزاً بعد إتمام عملية الاندماج مع شركة دور للضيافة، مما عزز حضور علامة طيبة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في المدن المقدسة.

وتلتزم طيبة بتقديم تجارب ضيافة استثنائية عبر علاماتها السعودية المتخصصة مثل فنادق مكارم ونور من مكارم ومجتمعات دور، إلى جانب شراكاتها مع أبرز شركات الفنادق العالمية مثل هيلتون، إنتركونتيننتال، ماريوت، أكور، وميلينيوم، لتلبية احتياجات جميع فئات الضيوف بمستويات خدمة متميزة.

