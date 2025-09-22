دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك HLT) عن الافتتاح المرتقب لفندق "كونراد هامبورغ"، الذي يمثّل أول وجهة للعلامة التجارية الفاخرة فنادق ومنتجعات كونراد في ألمانيا. ويقع الفندق في مبنى "ليفانته هاوس" الشهير، الذي يعود تاريخه إلى عام 1912 ويتميز بطراز الآرت نوفو، من تصميم المهندسين المعماريين فرانز باخ وكارل بنزل. ويضم الفندق 283 غرفة وجناحاً، ويقدّم تجربة إقامة مفعمة بالأجواء الفنية التي تعكس الطابع الثقافي والموسيقي للمبنى، ليكون بمثابة ملاذ حضري راقٍ في قلب المدينة.

وتتناغم التصاميم الداخلية للفندق الجديد مع الطابع الفني العريق للمبنى، حيث يضم مجموعة منتقاة بعناية من الأعمال الفنية المعاصرة لفنانين ألمان بارزين وصاعدين على حد سواء. ويمتد الفندق من الطابق الثاني وحتى الثامن من مبنى ليفانته هاوس، ويضم عناصر فنية لافتة، من أبرزها السقف الزجاجي الملوّن من تصميم آدا إيسنزي، والذي يمكن رؤيته من جميع الطوابق، ويشكّل نقطة محورية نابضة بالحياة تربط بين مختلف المساحات داخل الفندق.

إقامة راقية مستوحاة من الأناقة الهانزية

يمزج فندق كونراد هامبورغ بين الفخامة العصرية ورموز التراث البحري للمدينة، من خلال 283 غرفة وجناحاً صُمّمت بعناية. وتتميّز العديد من الغرف بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف تضمن للنزلاء إطلالات بانورامية على مشهد المدينة المتغيّر، فيما تعكس التصاميم الداخلية لوحة ألوان أنيقة تضم درجات الأزرق الداكن والرمادي الدافئ والأحمر القاني والنحاس الغني، في انعكاس لافت للطابع الصناعي لهامبورغ. ويقدّم الفندق أيضاً 28 استوديو مجهّزاً بمطابخ صغيرة، إلى جانب 29 جناحاً فاخراً بتصاميم فريدة.

يُعدّ الجناح الرئاسي في كونراد هامبورغ تحفة فنية بامتياز، إذ يمتد على مساحة تبلغ 232 متراً مربعاً، ويضم شرفة خاصة ومدفأة. ويتميّز هذا الجناح السكني الرائع بمساحات معيشة رحبة ومرافق عصرية، منها جهاز لتحضير الإسبريسو، ويضمن إقامة استثنائية مريحة، ليرسي معايير جديدة للفخامة الفندقية في المدينة.

بهذه المناسبة قال سيمون فينسنت، رئيس هيلتون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل افتتاح كونراد هامبورغ خطوة نوعية لا تقتصر أهميتها على توسيع نطاق العلامة التجارية التي حصدت نخبة من أهم الجوائز العالمية، بل تعكس أيضاً التزامنا المتواصل بالتواجد في أبرز الوجهات الأوروبية، وفي السوق الألمانية بشكل خاص. وتتمتع مدينة هامبورغ بإرث بحري عريق ومشهد ثقافي نابض، إلى جانب كونها مركزاً اقتصادياً حيوياً، ما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه، والموقع الأمثل لانطلاق علامة فنادق ومنتجعات كونراد في ألمانيا. ومن خلال هذه الخطوة، نقدّم رؤيتنا المتميّزة للضيافة الفاخرة في واحدة من أكثر المدن الأوروبية حيويةً".

تجربة السبا واللياقة المتميزة ومساحات مخصصة للمناسبات

يمكن الضيوف الاستمتاع بمركز اللياقة البدنية الحديث، الذي يشكّل جزءاً من مساحة متكاملة تبلغ 1,000 متر مربع مخصصة للصحة واللياقة. ومن المقرّر افتتاح مركز السبا قريباً ليقدّم ملاذاً هادئاً يشمل أطول مسبح داخلي في هامبورغ، إلى جانب باقة من العلاجات الفاخرة، وساونا، وغرفة بخار، ومجموعة واسعة من الخدمات المصمّمة لتعزيز الاسترخاء والتوازن الجسدي والذهني.

مرافق متكاملة للاجتماعات والفعاليات

يقدّم الفندق مساحة حصرية للنزلاء من فئة رجال الأعمال، بالإضافة إلى تسعة مرافق متميزة لعقد الفعاليات، تغمرها الإضاءة الطبيعية، وتشمل قاعات للمؤتمرات يمكن تهيئتها لتناسب مختلف الاحتياجات، بدءاً من غرف اجتماعات بمساحة 43 متراً مربعاً، وصولاً إلى قاعات رحبة بمساحة 228 متراً مربعاً تستوعب ما يصل إلى 220 ضيفاً.

نكهات مميزة بلمسات من أمريكا اللاتينية

يقدّم مطعم "جريتا أوتو" في فندق كونراد هامبورغ تجربة طعام مبتكرة مستوحاة من النكهات الغنية التي تشتهر بها دول أمريكا اللاتينية. وقد استمد المطعم اسمه من فراشة استوائية تُعرف بشفافيتها وتحوّلاتها المستمرة، ليأخذ ضيوفه في رحلة تستكشف تنوّع مطابخ أمريكا الوسطى والجنوبية. ويتميز التصميم الداخلي للمطعم بأجوائه الراقية وتفاصيله المتعددة، مع استخدام الأخشاب الفاخرة والأقمشة الرفيعة ضمن تناغم بصري يتغير مع إيقاع اليوم. ويستوعب المطعم 110 ضيوف في الداخل، بالإضافة إلى 48 مقعداً في التراس الخارجي المطل على ساحة مشمسة، ليشكّل مساحة نابضة بالحياة تجمع بين الأناقة والأجواء الاجتماعية الراقية.

تضم قائمة مطعم "جريتا أوتو" مجموعة من الأطباق المتخصصة مثل السيفيتشي البيروفي، وشرائح لحم التندرلوين البرازيلية، والأخطبوط المشوي، والغواكامولي الطازج المُحضّر عند الطلب. وتعكس هذه الأطباق احتراماً عميقاً للنَكهات التقليدية لمنطقة الأمازون، مع مزجها بعناية مع تقنيات طهو حديثة وتأثيرات عالمية معاصرة.

وبالنسبة للضيوف الراغبين بأجواء أكثر خصوصية، يوفّر "لا ميسا" مساحة حصرية لتناول الطعام في جلسة خاصة تتّسع حتى 12 ضيفاً، مما يجعلها وجهة مثالية للمناسبات الخاصة والاجتماعات. وتستمر الرحلة في "جريتا أوتو بار"، حيث يمكن للضيوف إنهاء أمسياتهم في أجواء أنيقة مع كوكتيلات مميزة مثل "بيسكو سور" الخاص بالمطعم، سواء عند المنضدة البيضاوية أو على الطاولات الجانبية القريبة من النوافذ. كما يضم البار صالة سيجار مجاورة بطابع فاخر للضيوف.

وقال دينو مايكل، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلامات هيلتون الفاخرة: "يمثل افتتاح فندق كونراد هامبورغ توسعاً مهماً يتيح لضيوفنا فرصة استكشاف إحدى أكثر الوجهات الثقافية حيوية في أوروبا. ومن خلال نهجنا المخصص في تقديم ضيافة أصيلة، ندعو الزوار والمقيمين على حد سواء لاكتشاف الإرث الثقافي الاستثنائي لهامبورغ عبر تجارب متنوعة تتيح لهم التفاعل الحقيقي مع النسيج الثقافي الغني للمدينة."

يقع فندق كونراد هامبورغ في قلب طريق الفن (Kunstmeile) في هامبورغ، مما يجعل الموقع مثالياً للضيوف الراغبين في الانغماس الكامل في المشهد الفني والثقافي للمدينة. وتشمل المعالم القريبة بلدية هامبورغ وبحيرات ألستر الهادئة ومنطقة هافن سيتي النابضة بالحياة التي تضم دار أوركسترا إلبه Elbphilharmonie الشهيرة. كما يسهل الوصول من الفندق إلى محطة هامبورغ المركزية والمطار.

يندرج فندق كونراد هامبورغ ضمن برنامج هيلتون أونرز، برنامج الولاء الحائز على جوائز عالمية والذي يشمل 24 علامة تجارية فندقية تابعة لهيلتون. ويمكن لأعضاء البرنامج الذين يحجزون إقامتهم مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة الاستمتاع بمزايا فورية عديدة، ومنها خيارات الدفع المرنة التي تسمح لهم باختيار الدمج بين النقاط والنقود عند حجز الإقامة، والخصومات الحصرية للضيوف واتصال الإنترنت اللاسلكي المجاني. كما يحظى الضيوف بإمكانية الاستفادة من التقنيات بدون ملامسة حصريًا من خلال تطبيق هيلتون أونرز الرائد، وذلك لتسجيل الوصول أو دخول غرفهم باستخدام المفتاح الرقمي.

يقع فندق كونراد هامبورغ في العنوان التالي: 8 شارع بوغنهاغن، 20095 هامبورغ، ألمانيا. واحتفالاً بافتتاحه، سيحصل أعضاء برنامج "هيلتون أونرز" على نقاط إضافية عند الإقامات المؤهلة. تطبّق الشروط والأحكام.

نبذة عن فنادق ومنتجعات كونراد

تُعد ف نادق ومنتجعات كونراد أكبر العلامات التجارية الفاخرة ضمن محفظة هيلتون ، وتمتد عبر القارات الخمس وتضم ما يقرب من 50 فندقًا، حققت من خلالها التناغم الكامل بين التصميم الجريء والتجارب المؤثرة والفنون العصرية لتكون مصدر إلهام حقيقيًا للمسافرين الواعين. كما تحرص فنادق ومنتجعات كونراد على تمكين الضيوف للاستكشاف من خلال التجارب والخدمات الذكية التي تربطهم بالثقافات المحلية الأصيلة. ويتجسّد هذا الالتزام من خلال برامج مميزة على مستوى الفندق والوجهة، حيث تتيح للضيوف فرصة استكشاف التقاطعات الغنية بين الفن، والتصميم، وتجارب الطعام، والثقافة المحلية. وبالإضافة إلى فنادقها الحاصلة على الجوائز، تقدم العلامة كذلك عددًا من الوجهات السكنية التي تجمع بين التصميم الأنيق والمرافق المتطورة والخدمات الهادفة في وجهات مرموقة. عيشوا تجربة فنادق ومنتجعات كونراد من خلال الحجز عبر الرابط conradhotels.com أو من خلال تطبيق هيلتون أونرز. يحظى أعضاء هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة من خلال قنوات هيلتون المفضلة على مزايا فورية.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر 8,800 فندق ومنتجع وما يقرب من1.3 مليون غرفة حول 139 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 226 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة.

