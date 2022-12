دبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماريوت الدولية أن فنادق دلتا باي ماريوت قد افتتحت فرعها رقم مئة – من سلسلة فنادق Delta Hotels by Marriott، في مجمع دبي للاستثمار – بما يتيح تجربة السفر السلس للعلامة التجارية إلى قلب المدينة المحاط بالحدائق ذات المناظر الطبيعية بجوار أحد أهم المراكز التجارية في العالم.

تقدم فنادق دلتا باي ماريوت -وهي جزء من محفظة Marriott Bonvoy الاستثنائية التي تضم أكثر من 30 علامة تجارية فندقية- الآن فندقين في دبي وثلاثة في الشرق الأوسط بشكل عام، مما يوفر للمسافرين المزيد من الفرص لاستكشاف الوجهة السياحية التي يقصدونها والانغماس فيها.

قال ماني رابينكر؛ نائب الرئيس ورئيس العلامات التجارية العالمية في فنادق Delta Hotels by Marriott: "منذ بداياتها في كندا إلى محفظتها المتنوعة والمتنامية الحالية حول العالم، يمثل هذا الافتتاح علامة فارقة في رحلة فنادق Delta Hotels by Marriott، وبرهانًا على نمونا الاستراتيجي، تمكَّنا من إحداث تناغم مع مسافرينا المخضرمين بفضل تقديم تجربة سلِسة يتوق إليها الضيوف وهم قادمون على الطريق. تعد فنادق Delta Hotels by Marriott، في مجمع دبي للاستثمار مثالاً استثنائياً آخر على تميز علامتنا التجارية، حيث توضح المستقبل المشرق لفنادق دلتا إذ نتطلع إلى فندقنا القادم رقم مائة".

بعد أن كانت مجموعة من 37 فندقًا في كندا، نمت فنادق Delta Hotels by Marriott لتصبح علامة تجارية عالمية ومتنوعة منذ حيازتها في عام 2015، مما أعاد تعريف مفهوم الضيافة المتميزة في الوجهات التجارية والترفيهية الرئيسية. وحيث ينصبُّ الاهتمام على التفاصيل المهمة حقًا، يصبح جوهر العلامة التجارية هو البساطة وينصرف اهتمامها إلى إتقان التفاصيل الصغيرة التي تصنع فرقًا كبيرًا في أثناء السفر. إن التصميم المدروس والمياه المجانية ومطعم Delta Pantry المجهز بالكامل لأعضاء Marriott Bonvoy Elite، بالإضافة إلى خدمة التدفئة الاقتصادية غير المكلفة، ليست سوى عددًا قليلاً من بين العناصر التي تجعل العلامة التجارية تنبض بالحياة.

يقع الفندق في منطقة مجمع دبي للاستثمار، بجوار العديد من مناطق الجذب الرئيسية ومراكز الأعمال المحورية في المدينة، ويتميز بتصميم جمالي واضح ومخصص بحيث يعكس الطبيعة الصناعية للمنطقة، ويتميز بالمواد الخام من خلال الحرف اليدوية المكشوفة والأثاث الانتقائي والإكسسوارات.

تضم فنادق Delta Hotels by Marriott، في مجمع دبي للاستثمار 248 غرفة وجناحًا فسيحًا تتسم بالنهج الحديث للعلامة التجارية في التصميم المستوحى من الحرفية الحقيقية، مع مسبح خارجي وسبا ومركز لياقة بدنية على أحدث طراز. بالإضافة إلى هذه المرافق، تشتمل الممتلكات على ميزون ريستورانت وهو مطعم متكامل الخدمات يقدم المأكولات العالمية والشيشة، إلى جانب قائمة مخصصة في المساء وكذلك مشروبات الكوكتيلات؛ وThe Hub، وهو منطقة صالة المقهى التي تقدم مشروبات قهوة لافاتزا والمخبوزات الفاخرة والوجبات الخفيفة وكذلك المواد الساخنة والباردة المعدة؛ ومطعم المسبح الذي يقدم مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة المتاحة للنزلاء الذين يتمتعون بالاسترخاء بجوار حمام السباحة. خدمة Grab & Go وDelta Pantry –وهما اثنتان من الخصائص الدالة على هوية العلامة التجارية على مستوى العالم- مميزان أيضًا. تقدم خدمة Grab & Go الوجبات الصغيرة والفواكه والعصائر وغيرها من العناصر الباردة، وهو خيار مثالي للمسافر في أثناء تنقلاته. تم تصميم مطعم Delta Pantry الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بحيث يشعرك كأنه مطبخ

سكني خاص بك أنت وحدك، حيث يوفر المشروبات الممتازة والوجبات الخفيفة المتاحة لأعضاء كل من برامج ماريوت بونفوي البلاتيني، والتيتانيوم، وصفوة السفراء، والضيوف الذين يدفعون ثمن الخدمة.

تتسع مساحة الاجتماعات والمؤتمرات عالية التقنية، المليئة بالضوء الطبيعي، وتتمدد عبر ثلاث مناطق مرنة، بما في ذلك القاعة التي سوف يتم افتتاحها للمرة الأولى قريبًا، وهي مصممة لاجتماعات الأعمال الكبيرة وفعاليات الشركات.

قال رجا زيدان، المدير العام لفنادق Delta Hotels by Marriott، في مجمع دبي للاستثمار: "يشرفنا افتتاح الفرع رقم مائة من سلسلة Delta Hotels by Marriott. يلبي فندقنا الحاجة إلى فنادق مريحة ومؤدية للغرض على أكمل وجه في دبي، ويوفر مرافق مفيدة للمسافر العصري سواء في رحلات العمل أو عطلات نهاية الأسبوع أو ما شابه ذلك. نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين العالميين والسكان المحليين على حدٍ سواء من خلال خدمتنا الدقيقة ذات الكفاءة العالية من أجل إقامة حالمة لا تكاد تجد فيها هفوة واحدة".

من المرتقب أن تحقق العلامة التجارية Simple Made Perfect® رسالتها لخدمة المزيد من المسافرين، مع توقع انضمام ما يقرب من 30 فندقًا إلى المحفظة قبل نهاية العام. ويشتمل هذا على أكثر من 20 فرعًا في المملكة المتحدة، من إدنبرة إلى ليفربول ومجموعة من سلسلة Golf & Country Club، مما يوسع نطاق وجودها في المنطقة بشكل كبير. ونحن إذ نتطلع إلى عام 2023، فإننا نخطط في فنادق Delta Hotels by Marriott لأول ظهور كبير لها في مدينة نابولي بإيطاليا؛ ودار السلام، تنزانيا؛ ومدينة نيويورك.

تشارك فنادق Delta Hotels by Marriott في Marriott Bonvoy®، وهو برنامج السفر الحائز على جوائز من ماريوت الدولية. سيكسب أعضاء برنامج Marriott Bonvoy نقاطًا مقابل إقامتهم في فنادق Delta Hotels، وفي فنادق ومنتجعات أخرى عبر محفظة ماريوت بونفوي التي تضم أكثر من 30 علامة تجارية استثنائية، بما في ذلك المنتجعات الشاملة كليًا وإيجارات المنازل المتميزة، وكذلك من خلال عمليات الشراء اليومية مع المشتركين ببطاقات الائتمان في ذات العلامة التجارية. يمكن للأعضاء استبدال نقاطهم مقابل تجارب تشتمل على الإقامات المستقبلية، Marriott Bonvoy Moments™، أو من خلال شركاء المنتجات الفاخرة من Marriott Bonvoy Boutiques®. بفضل تطبيق Marriott Bonvoy، يتمتع الأعضاء بمستوى من التخصيص والخدمة الإلكترونية السريعة التي تتيح لهم السفر براحة البال.

لمعرفة المزيد والحجز، يرجى زيارة www.deltahotels.com.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن العلامة التجارية Delta Hotels by Marriott®

تخلق فنادق دلتا من ماريوت تجربة سفر سلِسة في 100 موقع عبر أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. تركز فنادق Delta Hotels by Marriott على التفاصيل المهمة حقًا، حيث توفر لضيوفها في كل مرة إقامة مريحة ومنعَّمة لا تكاد ترى فيها هفوة واحدة. وأما تصميم غرف العلامة التجارية البسيط والجميل، وخدمة واي فاي مجانية، ومطعم دلتا الحصري لأعضاء Marriott Bonvoy Elite، وخيارات تناول الطعام المريحة فكلها توفر للمسافرين مكانًا مريحًا وأنيقًا للإقامة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.deltahotels.com، وابق على تواصل عبر فيسبوك و@deltahotels على إنستغرام. تشعر فنادق Delta Hotels by Marriott بالفخر إزاء مشاركتها في Marriott Bonvoy®، وهو برنامج السفر العالمي من ماريوت الدولية. يوفر البرنامج للأعضاء محفظة مذهلة واستثنائية من العلامات التجارية العالمية والتجارب الحصرية ضمن برنامج Marriott Bonvoy Moments™ ومزايا لا نظير لها، بما في ذلك ليالٍ مجانية والتمتع بوضع النخبة. للانضمام مجانًا أو للحصول على معلومات إضافية عن البرنامج، يرجى زيارة marriottbonvoy.com.

نبذة عن العلامة التجارية Marriott Bonvoy®

يمنح برنامج Marriott Bonvoy، وبرنامج السفر والسوق الحائز على جوائز شركة ماريوت الدولية للأعضاء إمكانية التمتع بتجارب مذهلة ومستفيضة في جميع أنحاء العالم. تقدم محفظة Marriott Bonvoy المكونة من 30 علامة تجارية استثنائية خدمات ضيافة ذات سُمعة فائقة في أفضل وجهات العالم التي تعطيك ذكريات خالدة لا تُنسى. يمكن للأعضاء ربح نقاط لأجل الإقامات في الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك المنتجعات ذات الخدمات الكلية المشمولة في الدفع المسبق وإيجارات المنازل المتميزة، وكذلك من خلال عمليات الشراء اليومية باستخدام بطاقات الائتمان التي تشترك في ذات العلامة التجارية. يمكن للأعضاء استبدال نقاطهم مقابل تجارب تشتمل على الإقامات المستقبلية، Marriott Bonvoy Moments™، أو من خلال شركاء المنتجات الفاخرة من Marriott

Bonvoy Boutiques®. بفضل تطبيق Marriott Bonvoy، يتمتع الأعضاء بمستوى من التخصيص والخدمة الإلكترونية السريعة التي تتيح لهم السفر براحة البال. للانضمام مجانًا أو للحصول على معلومات إضافية عن Marriott Bonvoy، يرجى زيارة marriottbonvoy.com. لتنزيل تطبيق ماريوت، انتقل هنا. يمكن للمسافرين أيضًا الاتصال بتطبيق Marriott Bonvoy عبر فيسبوكو تويترو إنستغرام و تيك توك.

المسؤول الإعلامي:

جيمس باردويل

مدير أول، قسم الاتصالات العالمية، شعبة العلامات التجارية المميزة

شركة ماريوت الدولية James.Bardwell@marriott.com