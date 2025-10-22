(المنامة، مملكة البحرين): تستعد فعالية تيد إكْسْ دلمون (TEDxDilmun)، الحدث المُسْتقِلّ المرتقب الذي يُقام برعاية مجموعة جي إف إتش المالية، لصناعة التاريخ كأكبر تجمّع من نوعه لفعاليات تيد إكْسْ في مملكة البحرين، حيث سيجمع نخبة من القادة الفكريّين العالميّين وصُنّاع التغيير المحلّيين والمواهب المبدعة، تحت شعار "استكشف، اكتشف، تطوّر، تفاعل"، بهدف استشراف المستقبل وتسريع تحسين جودة الحياة في المنطقة.

برنامج غَنِيّ ومتنوع

يتضمن الحدث مجموعة مميزة من المتحدثين والرؤى الجديدة، من بينهم:

خبراء إقليميون ودوليون في مجالات استكشاف الفضاء، وتقنية الجيل الخامس ( 5G )، والقدرة والتحمل، والاستدامة، حيث سيقدّمون رؤى حول كيفية تشكيل الابتكار والمرونة لمستقبل البشرية.

)، والقدرة والتحمل، والاستدامة، حيث سيقدّمون رؤى حول كيفية تشكيل الابتكار والمرونة لمستقبل البشرية. مِيا مارتينا، الفنانة العالمية الحاصلة على العديد من الجوائز البلاتينية، والتي ستُقدّم عرضًا إبداعيًا مُلهمًا للحضور.

غرين غايا، أصغر متحدثة باسم الاستدامة في المنطقة بعمر 14 عامًا، وممثلة رسمية لمنظمة اليونيسف في مؤتمر كوب 28 ( COP28 )، حيث ستشارك رؤيتها لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.

)، حيث ستشارك رؤيتها لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. عرض للمواهب البحرينية المحلية من فنانين ومبدعين، احتفاءً بغنى المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة.

أكثر من مجرد فعالية

يُعد تيد إكْسْ دلمون مشروعًا شغوفًا تقوده السيدة ثُريّا سَريف، المدير التنفيذي، والسيدة رشا الشبيعان، المدير المشارك، بهدف تعزيز الابتكار، وتمكين الأصوات المؤثرة من مختلف القطاعات، وإطلاق التعاون بين القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والأوساط الأكاديمية.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ثُريّا سَريف، المدير التنفيذي لفعالية تيد إكْسْ دلمون، بالقول: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة لا تكتفي بعرض الأفكار فحسب، بل تُسهم في تسريع التأثير الإيجابي. من خلال جمع المفكرين، والمبدعين والمبتكرين، حيث نسعى لإلهام حلول تُسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة."

ومن جانبها، قالت السيدة سحر قناطي، رئيسة قسم العلاقات المؤسسية في مجموعة جي إف إتش المالية: "نفخر في مجموعة جي إف إتش برعاية هذه المبادرة التي تعكس التزامنا بدعم الابتكار والإبداع والحوار البنّاء. تُجسّد تيد إكْسْ دلمون روح التعاون والتفكير المستقبلي التي نؤمن بها، كما نُبرِز من خلال تيد إكْسْ دلمون الأفكار الملهمة والمبادرات الرائدة."

علامة فارقة في المشهد الثقافي والفكري البحريني

سيشكل الحدث محطة بارزة في المشهد الثقافي والفكري في مملكة البحرين، حيث سيقدّم للحضور سلسلة من الحوارات الملهمة والعروض الفنية والتجارب التفاعلية التي تجسد روح فعاليات تيد القائمة على "أفكار تستحق الانتشار".

تفاصيل الفعالية

التاريخ : 22 نوفمبر 2025

: 22 نوفمبر 2025 المكان: رافلز قصر العرين – البحرين

رافلز قصر العرين – البحرين الموقع الإلكتروني : www.tedxdilmun.com

: تذاكر الحضور: تتوفر التذاكر على منصة بلاتنيوم لِيسْتْ، أكبر منصة إلكترونية لبيع التذاكر في مملكة البحرين.

نبذة عن تيد إكْسْ دلمون:

تُعد تيد إكْسْ دلمون (TEDxDilmun) فعالية مستقلة مرخّصة من منظمة تيد، تهدف إلى الاحتفاء بالابتكار وسرد القصص وإطلاق الإمكانات البشرية. وانطلاقًا من مملكة البحرين، تسعى الفعالية إلى تضخيم الأصوات التي تتحدى الحدود وتُلهم أساليب تفكير جديدة، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وترابطًا.

-انتهى-

