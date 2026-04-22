إلهام العوضي: الاهتمام بالمشاريع المنزلية يتماشى مع مستهدفات إمارة دبي في تنمية الاقتصاد المحلي.. وهدفنا تمكينها لتصبح «قصص نجاح» مُلهمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، أطلقت مؤسسة «فرجان دبي» حملة مجتمعية متكاملة لدعم المشاريع المنزلية في مناطق الفرجان، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتعزيز التماسك الأسري وتمكين الأفراد اقتصادياً داخل الأحياء السكنية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إدراك المؤسسة لأهمية المشاريع المنزلية بوصفها ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الأسري، ومصدراً مهماً للدخل، فضلاً عن دورها في صقل مهارات رواد الأعمال من المواطنين، وتحويل الأفكار البسيطة إلى نماذج اقتصادية قابلة للنمو والتطور.

وتسعى «فرجان دبي» من خلال هذه الحملة إلى إيجاد منظومة متكاملة تحتضن هذه المشاريع، وتوفر لها الدعم اللازم للانتقال من نطاقها المحدود إلى آفاق أوسع من الانتشار والاستدامة.

تمكين أصحاب المشاريع

وتعتمد الحملة على مجموعة من الآليات العملية التي تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع المنزلية وتعزيز حضورهم في المجتمع المحلي، حيث تعمل «فرجان دبي» على رصد هذه المشاريع في مختلف الفرجان، والتواصل المباشر مع أصحابها للتعرف إلى طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم. كما تتبنى المؤسسة نهجاً تشاركياً يقوم على إشراك أفراد المجتمع في دعم هذه المشاريع، من خلال تشجيعهم على التفاعل معها والترويج لها، بما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية محلية قائمة على التعاون والتكافل.

ولا يقتصر الدعم على الجانب الترويجي فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الإرشاد والتوجيه، وإبراز أفضل الممارسات التي تساعد أصحاب المشاريع على تطوير أعمالهم وتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم.

قاعدة بيانات شاملة

وفي إطار تعزيز فعالية الحملة، تعمل «فرجان دبي» على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم مختلف المشاريع المنزلية المنتشرة في الأحياء السكنية، بهدف توثيقها وتصنيفها وفق مجالاتها المتنوعة، بما يتيح سهولة الوصول إليها والتعريف بها بشكل دقيق. وتمثل هذه القاعدة خطوة استراتيجية نحو بناء خريطة واضحة للمشهد الريادي داخل الفرجان، حيث تتيح للمؤسسة تحديد نقاط القوة والفرص المتاحة، والعمل على توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز الترابط بين أصحاب المشاريع أنفسهم، وفتح المجال أمام فرص التعاون والشراكات التي تدعم نمو هذه المشاريع وتوسعها.

وتولي «فرجان دبي» أهمية كبيرة للمنصات الرقمية باعتبارها أداة رئيسة في دعم المشاريع المنزلية، حيث تعمل على توظيف حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على هذه المشاريع عبر إنتاج محتوى متنوع يُبرز قصص النجاح المُلهمة، ويستعرض المنتجات والخدمات المقدمة بطريقة تعكس جودة هذه المشاريع وتميزها.

وتدعم المنصات الرقمية لـ«فرجان دبي» توسيع نطاق وصول المشاريع إلى جمهور أوسع، بما يتجاوز حدود الفرجان، ويعزز من فرصها في تحقيق الانتشار والنمو؛ إذ تُعد هذه المنصات بمثابة حاضنة رقمية لريادة الأعمال، توفّر لأصحاب المشاريع مساحة للتعريف بأعمالهم والتواصل مع العملاء المحتملين، بما يدعم استدامتهم على المدى الطويل.

من مشاريع منزلية إلى قصص نجاح

وفي هذا السياق، أكدت إلهام العوضي، مدير التسويق في «فرجان دبي»، أن المبادرات التي تطلقها المؤسسة في هذا المجال تنطلق من رؤية متكاملة تستهدف تمكين المواطنين من تحويل مشاريعهم المنزلية إلى قصص نجاح حقيقية، مؤكدة أن فرجان دبي تعمل على تهيئة بيئة داعمة تجمع بين الترويج الفعّال وبناء قواعد بيانات دقيقة، بما يُسهم في تعزيز حضور هذه المشاريع داخل المجتمع.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالمشاريع المنزلية يعكس توجهاً استراتيجياً يتماشى مع مستهدفات إمارة دبي في تنمية الاقتصاد المحلي، لافتةً إلى أن هذه المشاريع تمثل نقطة انطلاق واعدة لرواد الأعمال، وتُسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الأسري.

وقالت: «سنعمل على تسليط الضوء على هذه المشاريع عبر منصاتنا المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم قصص ملهمة عن أصحابها، واستعراض منتجاتهم وخدماتهم بأسلوب احترافي يجذب الجمهور ويعزز حضورهم الرقمي، حيث يُسهم هذا النوع من الترويج في منح المشاريع مساحة أوسع للانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين، بما يعزز روح التعاون والتكافل داخل الفرجان».

