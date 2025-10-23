الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة فرانكلين تمبلتون المالية، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول العالمية، عن تسجيل ثمانية صناديق استثمارية عالمية مُدارة بفعالية لتقديمها للمستثمرين المؤهلين، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية في السعودية. وتغطي الصناديق المسجلة مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق الجغرافية، بما يعكس تنوّع قدرات فرانكلين تمبلتون الاستثمارية واتساع خبرتها على مستوى الأسواق العالمية.

وتضم الصناديق الثمانية مزيجًا من استراتيجيات الاستثمار على مستوى الدولة وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتمتثل أربعة منها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتركّز مجالات الاستثمار الأساسية على الأسواق الناشئة العالمية، والاستراتيجيات متعدّدة الأصول، والاستثمارات في قطاعات محددة تستهدف الفرص الواعدة في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى استراتيجيات استثمارية ذات طابع محلي.

تُعدّ شركة فرانكلين تمبلتون من أبرز شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، حيث تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون دولار أمريكي عبر شبكة من مديري الاستثمار المتخصّصين. وتقدّم هذه المنصة ميزة تنافسية سبّاقة من خلال دمجها بين الاستقلالية والخبرات المتخصّصة لفرق متعدّدة وبين قدرات شركة عالمية المستوى، ممّا يوفّر حلولًا استثمارية مبتكرة وعالية التأثير في الأسواق العامة والخاصة على حد سواء.

وفي هذا ال سياق، قال سانديب سينغ، رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى شركة فرانكلين تمبلتون: "يأتي تسجيل الصناديق الثمانية ليعكس خبرة شركة فرانكلين تمبلتون العالمية في مجال الاستثمار، وليؤكد التزامنا بدعم السوق المتنامي في المملكة العربية السعودية. نحن نسعى إلى فهم أولويات عملائنا والتحديات التي يواجهونها بشكل معمق من أجل تقديم حلول شاملة تضمن نجاح استثماراتهم على المدى الطويل عبر الاستفادة من مواردنا الواسعة وخبراتنا الراسخة. كما أن تنوّع الاستراتيجيات التي نقدّمها اليوم يمنح المستثمرين خيارات أوسع للتنويع وبناء محافظ استثمارية قوية قادرة على تحقيق أداء مستقرّ في مختلف ظروف السوق".

تضم شركة فرانكلين تمبلتون أكثر من 1,600 خبير استثماري حول العالم، وتمتدّ شبكة مديري الاستثمار المتخصّصين التابعة لها على نطاق واسع لتقدّم طيفًا متنوّعًا وغير مسبوق من الخبرات والتخصّصات. ويغطي هذا التنوّع مجالات متعدّدة تشمل الدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة والحلول متعدّدة الأصول، مما يتيح للشركة تطوير حلول مبتكرة تمكّن عملاءها من الاستفادة من الاتجاهات العالمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والحوسبة السحابية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الأدوات والخدمات الاستثمارية المرتبطة بهذه الابتكارات.

من جانبها، قالت منيرة الدوسري، الرئيس التنفيذي لدى فرانكلين تمبلتون في السعودية: "نعمل دومًا على تمكين المستثمرين المؤهلين في السعودية من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية المدروسة من قبل خبرائنا وباحثينا حول العالم، لفهم توجّهات المستقبل ومواكبة الفرص والاتجاهات الناشئة التي ستشكّل ملامح القطاع خلال السنوات القادمة. ويُعدّ تسجيل الصناديق علامة فارقة في رحلة فرانكلين تمبلتون في المملكة العربية السعودية، إذ يعزّز قدرتنا على تلبية الاحتياجات الاستثمارية المتنوّعة لعملائنا في مختلف أنحاء المملكة".

تُعدّ فرانكلين تمبلتون، التي تتخذ من سان ماتيو في كاليفورنيا مقرًا لها، واحدة من أبرز شركات إدارة الأصول العالمية. تمتلك الشركة حضورًا إقليميًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في منطقة الشرق الأوسط، وقد عزّزت التزامها تجاه المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح مكتبها في الرياض في مارس 2024. وتشتهر شركة فرانكلين تمبلتون بنهجها الرائد في الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث تقدّم من مقرها في الرياض مجموعة متكاملة من خدمات الاستثمار والبحث، بما في ذلك مجالات الدخل الثابت والصكوك العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدخل الثابت في السعودية، وأسهم الأسواق النامية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والائتمان الخاص.

عن فرانكلين تمبلتون

شركة فرانكلين ريسورسز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BEN، هي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمار لها شركات تابعة تعمل تحت اسم العلامة التجارية " فرانكلين تمبلتون" مقدّمةً مجموعة من الخدمات في أكثر من 150 دولة. تتمثل مهمة فرانكلين تمبلتون في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال الخبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والحلول التقنية. تتمتع الشركة بخبرة دولية تستند إلى كفاءات مديري الاستثمار المتخصصين، ما يتيح لها تقديم خدمات رائدة في مجال الدخل الثابت والأسهم والبدائل والحلول متعددة الأصول. مع أكثر من 1500 متخصص في الاستثمار ومكاتب في الأسواق المالية الكبرى حول العالم، تتمتع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بأكثر من 75 عامًا من الخبرة الاستثمارية وأكثر من1.66 تريليون دولار من الأصول المُدارة بحسب آخر تقرير في 03 سبتمبر 2025.

فرانكلين تمبلتون المالية هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، برأس مال مدفوع قدره 30 مليون ريال سعودي. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 23265-22. الأنشطة المرخصة: "إدارة الاستثمارات و تشغيل صناديق " و"تقديم المشورة". الرقم الموحد: 7036955537. عنوان المكتب: وحدة 209، روبين بلازا، الطريق الدائري الشمالي، حي حطين 13512، الرياض، المملكة العربية السعودية.

هذا المستند مخصص للاستخدام للمصلحة العامة فقط ولا يمثل استشارة قانونية أو ضريبية. تهدف هذه الوثيقة إلى أن تكون ذات فائدة عامة فقط ولا تشكل نصيحة مهنية. لقد بذلت شركة فرانكلين تمبلتون ومجموعاتها الإدارية ا جهودًا حثيثة في جمع ومعالجة المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا يقدم فرانكلين تمبلتون أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة هذه الوثيقة. لن تكون فرانكلين تمبلتون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا التقرير أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن عدم دقة المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي أو عن أي أخطاء أو سهو في محتوياته، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ أو الإغفال. -انتهى-

#بياناتشركات