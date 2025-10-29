الرياض: خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض الصحة العالمي بالرياض، وقعّت كلاً من شركة فايزر السعودية المحدودة وشركة الاستثمار الدوائي (لايفيرا)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في توطين صناعة الأدوية في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف لتحقيق إحدى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

تتوافق هذه المبادرة مع سياق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد خلال شهر مايو 2025م، الذي كشف بشكل كبير عن عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والتي تتسم بشراكة استراتيجية تشمل مجالات الطاقة والطيران والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والفضاء، مشيرةً إلى تحوّل نوعي في المشاركة العالمية - يُركز على تبادل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل عالية الجودة وتعزيز اقتصاد سعودي متنوع ومستدام.

وأكدالسيد نِك ليقونويتش، رئيس الأسواق الناشئة في شركة فايزر، أن هذه الشراكة تأتي ضمن التزام الشركة المستمر بدعم التنمية الصحية والصناعية في المملكة، قائلًا:

"نفخر بالتعاون مع شركة لايفيرا في خطوة مهمة نحو فرص توطين الأدوية في السعودية، إذ نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات المحلية ونقل التقنيات المتقدمة سيُسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠"

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فوزي، رئيس شركة فايزر السعودية ورئيس مجلس الإدارة، أن المذكرة تمثل مرحلة جديدة من التعاون الدوائي بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا:

"تسعى شركة فايزر السعودية من خلال هذا التعاون إلى إمكانية تعزيز الأمن الدوائي وتطوير منظومة الصناعات الدوائية في المملكة، وخلق قيمة مضافة من خلال توطين التقنيات الحديثة ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي."

تأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير والتصنيع الدوائي المحلي، ودعم الشراكات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات الحيوية ذات الأثر المجتمعي المباشر.

