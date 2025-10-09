دمشق – أعلنت شركة غسان عبود للسيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة غسان عبود القابضة، عن توقيع اتفاقية توزيع استراتيجية مع شركة "نيو هولاند"، العلامة العالمية الرائدة في مجال المعدات الزراعية والتابعة لمجموعة "سي إن إتش". وقد جرى التوقيع بين ماهر عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان عبود القابضة، وفينسنت دي لاساني، المدير العام الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة في شركة نيو هولاند، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة البولندية وارسو.

وتُعد هذه الاتفاقية أول دخول لشركة غسان عبود للسيارات إلى قطاع توزيع المعدات الزراعية في سوريا، بما يعكس التزامها بدعم تحديث هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي. ومن خلال البناء على الحضور الطويل والمكانة الراسخة لشركة نيو هولاند في السوق السورية، سيسهم هذا التعاون في إدخال أحدث الجرارات والحصّادات والمعدات الزراعية التي تلبي احتياجات المزارعين وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.

قال ماهر عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة غسان عبود القابضة: "لقد نشأنا في بيئة زراعية وكانت الزراعة دائماً جزءاً من جذورنا وهويتنا، ومن دواعي فخرنا أن نساهم في إعادة تقديم علامة نيو هولاند إلى سوريا، وهي علامة طالما أحبّها ووثق بها المزارعون جيلاً بعد جيل. واليوم، يمكن للمزارعين أن يتوقعوا ليس فقط الحصول على معدات عالمية المستوى، بل أيضاً الاستفادة من خدمات ما بعد البيع المتميزة والالتزام الكامل الذي ستقدمه غسان عبود للسيارات من خلال هذه الشراكة. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي ساهم منذ عام 2009 بما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفّر ما يقارب 30% من فرص العمل في البلاد."."

وستستفيد الشراكة من خبرة غسان عبود للسيارات العميقة في السوق المحلي ومن الخبرة العالمية لشركة نيو هولاند في تقنيات الزراعة الحديثة. ويطمح الطرفان معاً إلى توفير حلول موثوقة وفعّالة تساعد المزارعين السوريين على مواجهة التحديات وزيادة إنتاجهم وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه، صرّح فينسنت دي لاساني، المدير العام الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة في شركة نيو هولاند: "نفخر بتعاوننا مع غسان عبود للسيارات لإدخال حلول زراعية عصرية في سوريا. رؤيتنا تتمحور حول تقديم معدات مستدامة وفعّالة تمكّن المزارعين السوريين من زيادة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الأمن الغذائي والتنمية الوطنية."

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة بناء قطاعاتها الاقتصادية الحيوية، حيث يبقى القطاع الزراعي في صدارة أولويات التعافي والمرونة الاقتصادية. ومن خلال الجمع بين الخبرة المحلية والدعم التكنولوجي العالمي، ترسم هذه الشراكة مساراً جديداً لقطاع زراعي أكثر حداثة واستدامة في سوريا.

نبذة عن غسان عبود للسيارات - سوريا

تأسست غسان عبود للسيارات – سوريا لتكون خطوة جديدة في مسيرة المجموعة داخل قطاع السيارات السوري. وتركّز الشركة على توفير حلول نقل موثوقة وحديثة وبأسعار مناسبة تخدم مختلف شرائح المجتمع السوري، مع الالتزام بدعم إعادة تطوير البنية التحتية الوطنية. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المحلية، تسعى غسان عبود للسيارات إلى الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

نبذة عن نيو هولاند

على مدى أكثر من 125 عاماً، تواصل نيو هولاند دعم المزارعين بالتقنيات والحلول والخدمات التي تمكّنهم من تحقيق إنتاجية أعلى واستدامة أكبر. تمتلك الشركة إرثاً طويلاً في الابتكار وتقديم الحلول التي تلبي احتياجات العملاء من خلال مجموعة واسعة من المعدات الزراعية وآلات الإنشاءات الخفيفة. وبفضل ما تقدمه من آلات تعتمد على أحدث تقنيات الوقود البديل، تقود نيو هولاند ثورة التحول نحو الزراعة المستدامة لتكون رائدة الطاقة النظيفة في القطاع.

وتعزز الشركة مكانتها من خلال خدماتها المتصلة عالية الدقة وشبكة موزعيها الواسعة المنتشرة حول العالم.

معكم... موسمًا بعد موسم.

تُعد نيو هولاند علامة تجارية تابعة لشركة "سي إن إتش". (رمزها في بورصة نيويورك: CNH) وهي شركة عالمية رائدة في مجال المعدات والتقنيات والخدمات.

