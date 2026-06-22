دمشق، سوريا – أعلنت غسان عبود للسيارات في سوريا عن محطة جديدة في مسيرة نموها من خلال إطلاق شركة جراند للشاحنات والمعدات الإنشائية (جامكو)، الشركة الجديدة التابعة لها والمتخصصة في المركبات التجارية، والمعدات الزراعية، وآليات ومعدات الإنشاءات، والمعدات الثقيلة، والتقنيات الصناعية، وحلول التنقل المتكاملة.

تأسست جامكو للمساهمة في دعم إعادة إعمار سوريا وتعزيز تعافيها الاقتصادي، واضعةً نصب أعينها لعب دور محوري في تطوير البنية التحتية وترسيخ دعائم القطاعات الحيوية، من خلال تقديم حلول متطورة تجمع بين المعدات العالمية والتقنيات الحديثة والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يدعم مسارات النمو المستدام على المدى الطويل. وبصفتها موزعاً معتمداً لعدد من أبرز العلامات التجارية العالمية والشركات المصنعة الأصلية، ستوفر الشركة باقة متكاملة من المركبات التجارية، وآليات ومعدات الإنشاءات، والمعدات الثقيلة، والمعدات الزراعية، إلى جانب التقنيات الصناعية المتقدمة، بما يسهم في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء سوريا، ويلبي المتطلبات المتنامية لقطاعات البنية التحتية والإنشاءات والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة.

واسترشاداً برؤيتها "نعيد إعمار سوريا معاً"، تسعى جامكو إلى توظيف الخبرات العالمية والتقنيات المتقدمة في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمساهمة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا. كما يمثل إطلاق الشركة خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة التوسع الإقليمي لغسان عبود للسيارات، ويجسد التزامها الراسخ بدعم الأسواق الواعدة عبر استثمارات مؤثرة وشراكات نوعية ومبادرات تنموية مستدامة.

بهذه المناسبة، قال سعود عباسي، الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في غسان عبود القابضة: "يجسد إطلاق جامكو ثقتنا الراسخة بمستقبل سوريا وإيماننا بقدرتها على استعادة زخمها الاقتصادي والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو. وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها استثماراً استراتيجياً طويل الأمد يعكس التزامنا بدعم جهود إعادة الإعمار من خلال التعاون مع نخبة من العلامات العالمية الرائدة وتوفير حلول متكاملة في مجالات التنقل والمعدات والبنية التحتية، بما يسهم في تمكين القطاعات الحيوية وتعزيز مقومات التنمية المستدامة".

وأضاف: "نؤمن بأن للقطاع الخاص دوراً محورياً في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وخلق فرص تنموية مستدامة. ومن خلال جامكو، نعمل على نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة والاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات المحلية. ولا يقتصر طموحنا على توفير المعدات والآليات فحسب، بل يمتد إلى المساهمة في بناء منظومة متكاملة من القدرات الوطنية القادرة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا لسنوات طويلة قادمة."

من جانبه، قال شادي قاورما، المدير العام لشركة جامكو: " تمثل المرحلة الحالية فرصة استثنائية للمشاركة في إعادة بناء سوريا والمساهمة في تطوير قطاعاتها الحيوية. ونتطلع إلى طرح مجموعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي ستدعم مشاريع البنية التحتية والإنشاءات والنقل والزراعة والصناعة. كما ترتكز خطتنا التوسعية على الانطلاق من دمشق، ثم التوسع إلى حمص و حماه و الساحل السوري، وصولاً إلى المناطق الشمالية بما يشمل إدلب وحلب، بما يعزز قربنا من العملاء ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. وفي هذا الإطار، نستثمر في تطوير مرافق خدمية حديثة، وتشغيل وحدات خدمة متنقلة يديرها فنيون معتمدون، إضافة إلى إنشاء مركز وطني لتوزيع قطع الغيار ضمن منشأة متخصصة تمتد على مساحة تقارب 1,500 متر مربع."

وأضاف: "إلى جانب المعدات والتقنيات، نضع الاستثمار في الكفاءات البشرية ضمن أولوياتنا. فمن خلال أكاديمية السيارات التابعة لنا، نعمل على إعداد جيل جديد من المتخصصين عبر برامج تدريبية تقنية ومهنية متقدمة. ومن خلال الجمع بين الخبرات العملية وبرامج التعلم والتطوير المنظمة، نسعى إلى المساهمة في بناء كوادر مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في سوريا."

تتمثل رسالة جامكو في دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها من خلال توفير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاعين العام والخاص. واستناداً إلى شراكات استراتيجية مع أبرز العلامات العالمية، وبرامج تدريب متخصصة، وبنية خدمية حديثة، ومنظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع، وحلول الخدمة الميدانية المتنقلة، وشبكة وطنية لتوزيع قطع الغيار، تسعى الشركة إلى خلق قيمة مستدامة، وتعزيز القدرات المحلية، والإسهام في تنمية القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.

وترتكز عمليات الشركة على مرافق حديثة، وفنيين معتمدين من الشركات المصنعة، ووحدات خدمة متنقلة، إضافة إلى منظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع تضمن الموثوقية التشغيلية والكفاءة وتحقيق قيمة طويلة الأمد للشركات والمقاولين والمطورين والمشاريع الحكومية. كما توفر وحدات الخدمة المتنقلة خدمات الصيانة والتشخيص والدعم الفني مباشرة في مواقع العملاء، بما يسهم في الحد من فترات التوقف وتعزيز استمرارية العمليات.

الجدير بالذكر أن هذا التوسع يأتي انسجاماً مع رؤية غسان عبود للسيارات الرامية إلى دفع عجلة النمو المستدام عبر القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة، والإسهام في تحقيق أهداف سوريا طويلة الأمد في إعادة الإعمار والتنمية.

نبذة عن شركة جراند للشاحنات والمعدات الإنشائية (جامكو)

تُعد شركة جراند للشاحنات والمعدات الإنشائية (جامكو)، التابعة لغسان عبود للسيارات، إحدى الشركات المتخصصة في المركبات التجارية، وآليات ومعدات الإنشاءات، والحلول الزراعية والصناعية. وتضطلع الشركة بدور فاعل في دعم جهود إعادة إعمار سوريا من خلال توفير حلول متكاملة ترتكز على منتجات عالمية المستوى، وتقنيات متقدمة، وبرامج تدريب متخصصة، ومرافق خدمية حديثة، إلى جانب منظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع، وحلول الخدمة الميدانية المتنقلة، وشبكة وطنية لتوزيع قطع الغيار تغطي مختلف أنحاء البلاد.

وانطلاقاً من رؤيتها "نعيد إعمار سوريا معاً"، تواصل جامكو الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعليم والتدريب التقني، وتوسيع البنية التحتية الداعمة للعملاء، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسيرة التقدم والنمو في سوريا على المدى الطويل.

نبذة عن غسان عبود للسيارات، سوريا

تأسست غسان عبود للسيارات - سوريا لتكون خطوة جديدة في مسيرة المجموعة داخل قطاع السيارات السوري. وتركّز الشركة على توفير حلول نقل موثوقة وحديثة وبأسعار مناسبة تخدم مختلف شرائح المجتمع السوري، مع الالتزام بدعم إعادة تطوير البنية التحتية الوطنية. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المحلية، تسعى غسان عبود للسيارات إلى الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

وسام اشتي، رئيس قسم العلاقات العامة لدى مجموعة غسان عبود القابضة

البريد الإلكتروني: wissam.ishtay@gaholding.com

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