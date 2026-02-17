دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت غرفة دبي عن شراكة مع كاشيو، منصة إدارة الإنفاق والتمويل المتكاملة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بهدف تعزيز فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول الإدارة المالية المتقدمة والتمويل البديل.

تضع الاتفاقية إطاراً للتعاون يهدف إلى تزويد مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بالبطاقات المؤسسية الرقمية، وتمكينها من الوصول إلى الأنظمة الآلية لإدارة النفقات، وتسهيل وصولها إلى حلول رأس المال. تدعم هذه المبادرة جهود غرفة دبي المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال في إمارة دبي والارتقاء بتنافسية القطاع الخاص.

يأتي هذا التعاون في ظل توقعات وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يتجاوز عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة مليون شركة بحلول عام 2030. من خلال هذا التعاون، ستوفر كاشيو لأعضاء غرفة دبي بطاقات مؤسسية فورية الإصدار، وشفافية كاملة في الإنفاق، وضوابط آلية تقلل من عمليات المطابقة اليدوية وتعزز الحوكمة المالية. فضلاً عن الاستفادة من ميزات منصة كاشيو في تمكين الشركات من تحسين التدفقات النقدية عبر دورات دفع منظمة وخيارات تمويل مُدمجة.

وبهذه المناسبة، علّق أرمين مرادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو، قائلاً: "تتميز غرفة دبي بدورها المحوري في دعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نهدف من خلال هذا التعاون إلى تزويد الشركات بأدوات مالية عملية قائمة على أحدث التطورات التكنولوجية لتحسين الشفافية، وتعزيز الرقابة، ودعم التوسع المستدام. وبدمج الوصول المؤسسي مع أحدث الابتكارات في مشهد التكنولوجيا المالية، نساهم في تذليل العقبات التشغيلية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بمرونة أكبر."

بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون كاشيو وغرفة دبي في تنظيم ورش عمل ومبادرات تعليمية وبرامج توعية تركز على الأتمتة المالية، والاستخدام المسؤول للائتمان، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديم حوافز مصممة خصيصاً لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبنّي أحدث البنى التحتية لإدارة الإنفاق.

تعكس هذه الشراكة تحولاً أوسع نطاقاً نحو الخدمات المالية الرقمية في المنطقة، حيث تسعى الشركات بشكل متزايد إلى إيجاد بدائل للنماذج المصرفية التقليدية بهدف الارتقاء بالكفاءة والشفافية وتسهيل الوصول إلى رأس المال.

عن كاشيو

تمنح كاشيو، المنصة الرائدة لإدارة نفقات ومدفوعات الشركات، فرق المالية رؤية شاملة وتحكماً كاملاً في نفقات الشركات بصورة آنية. بفضل ميزات الأتمتة المتقدمة، والبطاقات غير المحدودة، ونظام الموافقات القائم على السياسات، وشراكات المكافآت العالمية الحصرية، تُمكن كاشيو الشركات من توفير الوقت، وتقليل المخاطر، وتحقيق أقصى قيمة من كل معاملة. يقع مقر كاشيو الرئيسي في دبي، وتتوسع الشركة بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة.

في عام 2025 وحده، عززت كاشيو مسار نموها من خلال سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وسعت حضورها بافتتاح مكتب جديد في أبوظبي، ورفعت عدد موظفيها في الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 100 موظف، مما عزز قدراتها في مجالات المنتجات والهندسة والتسويق. كما دخلت كاشيو السوق السعودي من خلال الاستحواذ على شركة سند كاش، مؤكدةً التزامها ببناء منظومة موحد لإدارة النفقات في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال العام، طورت كاشيو برنامج الولاء الرائد "نقاط كاشيو" بشكل ملحوظ، بإضافة أكثر من 10 شركات طيران ومجموعات فندقية فاخرة، مما جعلها واحدة من أكثر برامج المكافآت شمولاً لإدارة نفقات الشركات في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت كاشيو منصة "كاشيو للسفر"، وهي منصة مالية متخصصة مصممة لوكالات السفر ومنصات السفر الإلكترونية وشركات إدارة السفر في الإمارات العربية المتحدة، لمعالجة أهم التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك ارتفاع تكاليف صرف العملات الأجنبية، والاحتيال في المدفوعات، وعدم الكفاءة التشغيلية الناتجة عن العمليات اليدوية.

-انتهى-

#بياناتشركات