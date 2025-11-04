وقّعت شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم مع شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية "بنفت" الشركة البحرينية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات الإلكترونية، وذلك على هامش منتدى بوابة الخليج للاستثمار 2025 Gateway Gulf Investment Forum الذي أُقيم في مملكة البحرين خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر 2025.

وتهدف المذكرة إلى دراسة فرص التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الاستراتيجية، تشمل تطوير الخدمات الرقمية المشتركة، وتمكين عمليات الإعداد الرقمي للخدمات المالية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز التمكين الرقمي للقطاع المالي.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب شركة "عِلم" الأستاذ ماجد الغامدي، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية الحكومية، فيما وقّعها عن شركة "بنفت" الأستاذ عبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي.

وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "عِلم" أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهود "عِلم" في تعزيز حضورها الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية، مشيراً إلى أن التعاون مع "بنفت" يعكس تكامل الخبرات بين الطرفين في مجالات التمكين الرقمي للخدمات المالية الآمنة، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير حلول تخدم الأفراد والمؤسسات، وتعزّز مكانة "عِلم" كممكّن رقمي موثوق في المنطقة.

من جانبه، أوضح الأستاذ عبد الواحد الجناحي أن شركة "بنفت" تسعى من خلال هذه الشراكة إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات التقنية المالية والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن التكامل مع شركة "عِلم" سيمكّن الجانبين من ابتكار حلول أكثر كفاءة وموثوقية تسهم في دعم القطاع المالي وتعزيز الشمول الرقمي في المنطقة.

وتُعد شركة "بنفت" من أبرز الجهات التي أسهمت في تطوير منظومة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، من خلال مبادراتها التي عززت كفاءة المعاملات الرقمية وسهّلت تكامل الخدمات بين المؤسسات المالية والقطاعات الحكومية. ويأتي التعاون معها امتداداً لحرص شركة "عِلم" على بناء شراكات نوعية مع الشركات الرائدة إقليمياً في مجال الخدمات الرقمية، بما يسهم في نقل الخبرات وتوسيع نطاق الابتكار في أسواق المنطقة.

-انتهى-

