مسقط، احتفلتْ شركة شل للتنمية - عُمان (عُمان شل) بالإعلان الرسمي عن النسخة السابعة من مبادرتها "هدية شل للوطن"، مُمثلةً في مُبادرة لدعم جهود إحياء وتطوير حارة العقر بولاية نزوى؛ صونًا للموروث الثقافي والتراثي والانساني، وتعزيزًا للسياحة المستدامة، ودعمًا لتوفير فُرَص اقتصادية محليَّة تمكِّن رواد الأعمال وتصقل مهاراتهم.

فمن خلال هذه المبادرة، تواصل "عُمان شل" دعم جهود تطوير حارة العقر التاريخية بوصفها أحد المراكز الثقافية والسياحية البارزة في سلطنة عُمان، مع الحفاظ على طابعها وهُويتها الأصيلة؛ حيث تجمع المبادرة بين ترميم الموروث العُمراني وتعزيز تجربة الزوار، ودمج حلول الطاقة المتجددة للمساهمة في تزويد الحارة بالطاقة المتجددة. وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع أوقاف عقر نزوى، ومكتب محافظ الداخلية ووزارة التراث والسياحة.

وتعليقًا على هذه المناسبة، ذكرالفاضل سعيد بن محمد الرواحي مدير عام الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية بشركة "عُمان شل": "تنطلق هدية شل السابعة للوطن من فكرة جوهرية مفادها أنَّ أرقى احتفاء بالتراث المادي هو أن يظل حيًّا في وجدان المجتمع، مُقدَّرًا وذا قيمة اقتصادية مستدامة وملموسة. ويتمثَّل دَور "عُمان شل" في دعم جهود تطوير حارة العقر بأسلوب يحفظ أصالتها ويصُون هُويتها، ويُدمج الاستدامة في التفاصيل العملية للتنفيذ؛ بدءًا من ترسيخ أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة، وتكامل حلول الطاقة المتجددة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتوجُّه سلطنة عُمان نحو مستقبلٍ أكثر استدامة؛ وصولًا لتمكين رواد الأعمال والشركات المحلية، تأكيدًا على أنَّ صَون الإرث الوطني والمضي نحو المستقبل يُمكن أن يتكاملا ضمن رؤيةٍ واحدة".

وقال الدكتور إسحاق بن هلال الشرياني مستشار أوقاف عقر نزوى: "ليست العقر موقعًا تاريخيًّا فحسب، بل ذاكرة حيَّة تعكس ملامح الهُوية العُمانية في عمرانها، وحِرفها، وأنماط العيش فيها، ويستلزم الحفاظ عليها وتطويرها توازنًا دقيقًا بين الترميم الواعي والإشراف المسؤول، وبين فتح أبوابها للزوار وصون هُويتها التاريخية المتجذرة. وتأتي هذه الشراكة مع "عُمان شل" لترسيخ هذا التوازن، عبر تدعيم البنية التراثية للعقر، وفتح مسارات تنموية مستدامة أمام أبنائها، فضلًا عن صناعة تجربة زائر تحافظ على روح العقر وتُصون أصالتها وذاكرتها وخصوصيتها".

ويتضمَّن المشروع ترميم عدد من المباني والمسارات التراثية الرئيسية في حارة العقر، في إطار رؤية متكاملة لإحياء المكان مع الحفاظ على خصوصيته التاريخية. وبالتوازي مع أعمال الترميم، ستُعزز المبادرة تجربة الزوار من خلال إنشاء مركز سياحي يُثري الرحلة المعرفية ويُنظمها، وإضافة لذلك سيتم دمج حلول الطاقة المتجددة كركيزة أساسية في المشروع، حيث يُخطط لاعتماد حلول الطاقة الشمسية للمساهمة في تزويد سور وحارة العقر بالطاقة. وستُستكمل هذه الجهود بإدخال حلول تبريد مدروسة، توفر تجربة أكثر راحة على مدار العام، مع الحفاظ على الطابع المعماري الأصيل.

وتعدُّ تنمية القدرات المحلية ودعم تطوير مهارات روَّاد الأعمال وتمكين الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة، مُستهدَفًا رئيسيًّا في النسخة السابعة من "هدية شل للوطن"؛ حيث من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير 78 فرصة عمل مباشرة و20 فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب إتاحة المجال أمام الشركات العُمانيَّة المتخصصة في السياحة وتجارة التجزئة للمساهمة في التنفيذ والتشغيل طويل المدى.

كما أنه وفي إطار التزام عمان شل بالتنفيذ المسؤول، سيحصل جميع المقاولين المشاركين في المشروع على تدريب في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة بما ينسجم ومعايير شل؛ تعزيزًا للتنفيذ الآمن والمنضبط وترسيخًا لثقافة الالتزام في مراحل العمل كافة.

عن عُمان شل

ساهمت شركة شل وبشكل دائم في التنمية والتقدم في عُمان على مدى العقود العديدة الماضية. حيث قدمت الشركة ​​تقنيات وخبرات رائدة في قطاع الطاقة، وتحقيق قيمة ملموسة للمجتمع.

تعمل شل في سلطنة عمان في قطاع النفط والغاز، وتنفذ مشروعات مشتركة وأنشطة مستقلة بدءًا من البحث والتطوير والاستكشاف والإنتاج، ووصولًا إلى التجارة والبيع بالتجزئة والطاقة المتجددة. تنفذ شل أيضًا برنامج استثمار مجتمعي واسع النطاق يساهم في التنمية المستدامة للبلاد.

تمتلك شل حصة في شركة تنمية نفط عُمان (34٪) ، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (30٪) وشركة شل العُمانية للتسويق (49٪). تمثل هذه الشركات معًا جزءًا كبيرًا من التنمية الاقتصادية في عُمان.

في يناير 2023، بدأت عُمان شل في إنتاج الغاز من حقل مبروك الشمالي الشرقي في منطقة الامتياز 10 في سلطنة عُمان. تمتلك شل حصة تشغيلية بنسبة 53.45% في المنطقة 10، بينما تمتلك أوكيو نسبة 13.36%، وتمتلك شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ذ.م.م (وهي مشروع مشترك بين توتال إنرجيز وأوكيو) نسبة 33.19%.

