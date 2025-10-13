المنصة تنطلق من عمانتل برؤية للتوسع المؤسسي في مختلف قطاعات الأعمال

مسقط، سلطنة عُمان – في إطار إستراتيجيتها "بوابة إلى المستقبل"، تواصل عمانتل ريادتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان، جاعلة الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا في توجهاتها وإحدى بواباتها نحو المستقبل. وترتكز هذه الإستراتيجية على أربع ركائز أساسية تشمل تعزيز ريادتها في الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها كمطوّر للابتكار في سلطنة عمان والمنطقة، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للمستقبل، وتمكين الاستدامة بما ينسجم مع رؤية عمان 2040.

وانطلاقا من هذا التوجه، تتعاون عمانتل مع شركة ديكويل، إحدى الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والمتخرجة من مسرعة مختبرات عمانتل للابتكار، الذراع الابتكاري للشركة لدعم وتمكين الشركات التقنية الناشئة في السلطنة. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير منصة معرفية بالذكاء الاصطناعي خاصة بعمانتل، تعمل على الرد على استفسارات الموظفين والبحث في البيانات والمعلومات المؤسسية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويجعلها مرجعًا ذكيًا يربط كل استفسار بالمصادر ذات الصلة ويعرضها مباشرة للمستخدم.

وتعمل المنصة كأداة ذكية لدعم المؤسسات في إدارة المعرفة المؤسسية والاستفادة القصوى من بياناتها، خصوصًا في البيئات التنظيمية المعقدة، فهي تدمج ممارسات إدارة البيانات وحمايتها ضمن بنيتها لضمان الأمان والموثوقية، وتتيح تحويل البيانات المتفرقة والمعقدة إلى معرفة واضحة وقرارات قابلة للتنفيذ من خلال طرح سؤال واحد فقط. وستبدأ المرحلة الأولى بتطبيق المنصة داخل عمانتل، على أن يتم لاحقًا توسيع نطاق استخدامها وإتاحتها تجاريًا لقطاعات الأعمال المختلفة.

ويجمع هذا التعاون بين البنية الأساسية والتقنية المتقدمة لعمانتل من جهة، وخبرة ديكويل في هندسة الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، لتقديم منصة آمنة ومرنة للمؤسسات تعمل وفق نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS). إذ ستصمم ديكويل المنصة معتمدة على قدرات حوسبة متطورة وشبكات سريعة وآمنة تمكّن المؤسسات من معالجة كميات ضخمة من البيانات بكفاءة.

بالإضافة الى ذلك، ستتولى ديكويل تطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي تشغّل المنصة وتعمل على ضمان أعلى مستويات أمان البيانات وسهولة الوصول إلى المعلومات عند الحاجة بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لقطاعات الأعمال، لتوفير بيئة موثوقة وآمنة لإدارة المعرفة المؤسسية.

ويعكس هذا التعاون أيضا الدور المتنامي لشركة ديكويل كشركة عمانية ناشئة ومبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسهم في تعزيز حضورها محليًا وإقليميًا من خلال تطوير منصة معرفية رائدة لمؤسسات الأعمال. ويجسد التزام عمانتل بالذكاء الاصطناعي والابتكار كجزء من إستراتيجيتها لدعم الاقتصاد الرقمي في السلطنة، ويؤكد في الوقت نفسه الدور المحوري لمختبرات عمانتل للابتكار في تحويل الأفكار الطموحة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، وتمكين المؤسسات وتعزيز بناء شركات وطنية قادرة على إحداث أثر اقتصادي وتقني مستدام. كما تعمل المختبرات على تعزيز بيئة ريادة الأعمال المحلية وخلق فرص استثمارية للصندوق المشترك بين عمانتل وصندوق عمان المستقبل الذي تديره مختبرات عمانتل للابتكار.

وقد نجحت عمانتل، من خلال تكامل عملياتها وخبراتها الواسعة في مجال الاتصالات والتقنية الرقمية، في ترسيخ مكانتها كمجموعة رائدة للاتصالات في سلطنة عُمان والمنطقة. وأسهمت حلولها المبتكرة في تقديم خدمات متقدمة لمختلف فئات المشتركين وذلك ضمن سعيها إلى تقديم تجربة استثنائية لمشتركيها وتجاوز توقعاتهم. تعمل الشركة على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة، وتوفير حلول متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، والأمن السيبراني، وغيرها، بالإضافة إلى تسخير قدراتها التقنية لتعزيز الابتكار والريادة في التقنيات الحديثة والمتقدمة.

